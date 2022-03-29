Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула. ФОТО
Українська та російська делегації вже прибули в Стамбул для проведення чергового раунду перемовин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Своєю чергою турецьке видання Sabah повідомляє, що російська делегація прибула вчора вдень, а українська - близько 22.00 вечора приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка. Після проведення там необхідних процедур українська делегація переїхала до готелю, де вони зупинилися.
Як повідомлялося раніше, очікується, що перемовини розпочнуться о 10-й ранку сьогодні у палаці Долмабахче у Стамбулі.
Топ коментарі
+19 Aleks Schneider #511482
показати весь коментар29.03.2022 08:27
+18 Vladimir Baranov #469466
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+17 Владимир #427487
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От як що ***** лупане чимось ядерним по країні НАТО, то тоді перемовин вже не буде, а так імпотенти з НАТО ще сподіваються замиритися з ******.
Перемовин повинні запрошувати кремляді, а не ми. От тоді вже буде жорстка диктовка наших вимог.
Ба більше, дуже велике зло несе собою крим з тим сученим мостом. Розвалити його не просто, бо там охорона, як кремлівських палаців. А ось ЗД з криму на материк підірвати давно треба було, при чому не в одному місті.
Лугандон ще, пролом в діжці. Там, як з крану вода, лізуть і лізуть орки без перешкод.
Ну і останок - бульборусь. Западло ще те.
Як по мені, то своїми силами таку навалу орків нам вибити буде дуже важко. Тут треба другий фронт, а цього усь бояться, що б до них війна не прийшла; спостерігають здалеку, їх це не стосується. Та від війни не відвернешся, коли вона на порозі і в двері гупає.
А, і про Гаагу, Нюрнберг. Як, хто мені скаже, як можна призвати на ті міжнародні суди когось, хто просто плює на усе міжнародне право з високої колокольні кремлівських башт? Що б судити, треба захватити. А цього не буде, від слова ЗОВСІМ. Тому я і не вірю, що рашку і її поплічників хтось засудить. Тільки жорсткі санкції і нехай повертаються в срср 80-тих. Я навіть не вірю, що всередині рашки розпочняться якісь невдоволення, там одні злобні ненависні ТЕРПІЛИ.
А такі біля нього вьються.
@StalinGulag
·
34 хв
Этой [Украины] страны не должно быть и мы сделаем всё, чтобы её не было - сотрудник Russia Today Антон Красовский
Наконец пропагандоны начали говорить о своих истинных целях, а то придумали какую-то «денацификацию», говорят о каком-то «освобождении»
https://twitter.com/StalinGulag/status/1508687687850602497
Виходить, що у нас при зеленій владі дипломатів кваліфікованих взагалі не лишилось... Сумно(
Переговоры о нейтральном статусе в данном случае, это просто ликвидация суверенной Украины.
Луггандония и Крым в аренду по типу Гонконга(т.е.на 100 лет)
2-й русский
Отказ от НАТО,нейтральный статус
С ограничением армии
Это наиболее вероятный вариант договора.
загальні бойові втрати свинорылокозломордых агрессоров из кацапстана з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17200 осіб,
танків - 597 од,
бойових броньованих машин - 1710 од,
артилерійських систем - 303 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 127 од,
гелікоптерів - 129 од,
автомобільної техніки - 1178 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Слава ЗСУ України!