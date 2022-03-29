Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула. ФОТО

Українська та російська делегації вже прибули в Стамбул для проведення чергового раунду перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Своєю чергою турецьке видання Sabah повідомляє, що російська делегація прибула вчора вдень, а українська - близько 22.00 вечора приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка. Після проведення там необхідних процедур українська делегація переїхала до готелю, де вони зупинилися.

Як повідомлялося раніше, очікується, що перемовини розпочнуться о 10-й ранку сьогодні у палаці Долмабахче у Стамбулі.







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