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Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула. ФОТО

стамбул,делегація

Українська та російська делегації вже прибули в Стамбул для проведення чергового раунду перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Своєю чергою турецьке видання Sabah повідомляє, що російська делегація прибула вчора вдень, а українська - близько 22.00 вечора приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка. Після проведення там необхідних процедур українська делегація переїхала до готелю, де вони зупинилися.

Як повідомлялося раніше, очікується, що перемовини розпочнуться о 10-й ранку сьогодні у палаці Долмабахче у Стамбулі.

Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула 01
Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула 02
Перемовини України з РФ: делегації вже прибули до Стамбула 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини делегацій України та РФ стартують завтра о 10.00 у Туреччині. Початок змістився через логістичні проблеми, - Арахамія

Автор: 

перемовини (2861) росія (65007) Туреччина (3496)


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Топ коментарі
+19
Опять будут ручкаться с русофашистами. Вы ещё поцелуйтесь с Арахамией во главе. Позорище.
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29.03.2022 08:27
+18
Переговори ніпрощо. Бо х*ло не збирається припиняти війну.
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29.03.2022 08:15
+17
А это обыграть также можно, показать, что путлер хочет только войны. Это позволит опять "наседать" на НАТО - закрыть небо или поставить самолеты и мощное ПВО!
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29.03.2022 08:25
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Переговори ніпрощо. Бо х*ло не збирається припиняти війну.
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29.03.2022 08:15 Відповісти
А это обыграть также можно, показать, что путлер хочет только войны. Это позволит опять "наседать" на НАТО - закрыть небо или поставить самолеты и мощное ПВО!
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29.03.2022 08:25 Відповісти
Кацапи знову з пальцями веером приїхали, толку з тих перемовин
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29.03.2022 08:23 Відповісти
А это обыграть также можно, показать, что путлер хочет только войны. Это позволит опять "наседать" на НАТО - закрыть небо или поставить самолеты и мощное ПВО!
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29.03.2022 08:26 Відповісти
Вони не хочуть зараз війни, вони хочуть закріпитись на позиціях, змусити Україну сказати заходу в нас тіпа мир, щоб ті послабили санкції і призупинили постачання зброї.
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29.03.2022 09:40 Відповісти
А чому з нацистами не вели переговорів?
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29.03.2022 08:25 Відповісти
Чому не вели, дуже так вели до 1939 року, коли почалась Друга Світова війна.

От як що ***** лупане чимось ядерним по країні НАТО, то тоді перемовин вже не буде, а так імпотенти з НАТО ще сподіваються замиритися з ******.
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29.03.2022 08:38 Відповісти
Опять будут ручкаться с русофашистами. Вы ещё поцелуйтесь с Арахамией во главе. Позорище.
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29.03.2022 08:27 Відповісти
проведення там необхідних процедур? шо то за процедури? бояться шоб зі зброєю не приїхали?
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29.03.2022 08:28 Відповісти
Звісно які процедури - підмивання .
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29.03.2022 08:29 Відповісти
Українська делегація буде вести переговори з російською федерацією державною мовою російської федерації?
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29.03.2022 08:29 Відповісти
...бо якщо це так, то це, по перше порушення закону про мову, а по друге - холуйство.
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29.03.2022 08:38 Відповісти
"вьі не панимаєте, єто другоє" ©
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29.03.2022 09:01 Відповісти
думаю таке...--шо за перемир'я..за гумконвої..обмін полоненими і вбитими
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29.03.2022 08:31 Відповісти
Мир с касапутиным - это самообман..
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29.03.2022 08:39 Відповісти
Все,що робиться таємно від народу - це зрада!
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29.03.2022 08:39 Відповісти
глава делегации рашки - Мединский , знатный идиот , автор высказывания о лишней хромосоме у кацапов , диалог ради диалога
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29.03.2022 08:50 Відповісти
В рашці все вирішує одне створіння, хто очолює делегацію не має значення. Але призначення саме Мединського це сигнал, що ЖОДНИХ реальних переговорів не буде.
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29.03.2022 08:58 Відповісти
Як по мені, то поки що перемовини ні до чого не призведуть. І війна буде не скорою Путлер загублений в реаліях, в нього велика армія, але дуже безтолкова, буде масовістю пробувати брати. Йому треба просто знищити Україну. Тим більш, що є захвачені території і там орки вже надійно закріпились.
Перемовин повинні запрошувати кремляді, а не ми. От тоді вже буде жорстка диктовка наших вимог.
Ба більше, дуже велике зло несе собою крим з тим сученим мостом. Розвалити його не просто, бо там охорона, як кремлівських палаців. А ось ЗД з криму на материк підірвати давно треба було, при чому не в одному місті.
Лугандон ще, пролом в діжці. Там, як з крану вода, лізуть і лізуть орки без перешкод.
Ну і останок - бульборусь. Западло ще те.
Як по мені, то своїми силами таку навалу орків нам вибити буде дуже важко. Тут треба другий фронт, а цього усь бояться, що б до них війна не прийшла; спостерігають здалеку, їх це не стосується. Та від війни не відвернешся, коли вона на порозі і в двері гупає.
А, і про Гаагу, Нюрнберг. Як, хто мені скаже, як можна призвати на ті міжнародні суди когось, хто просто плює на усе міжнародне право з високої колокольні кремлівських башт? Що б судити, треба захватити. А цього не буде, від слова ЗОВСІМ. Тому я і не вірю, що рашку і її поплічників хтось засудить. Тільки жорсткі санкції і нехай повертаються в срср 80-тих. Я навіть не вірю, що всередині рашки розпочняться якісь невдоволення, там одні злобні ненависні ТЕРПІЛИ.
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29.03.2022 08:57 Відповісти
Все так. Аби ніхто не напоумив Зеленського підписати спірні бомаженції.
А такі біля нього вьються.
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29.03.2022 09:11 Відповісти
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29.03.2022 08:58 Відповісти
Найбільша небезпека це щоб Зеленський і ко. Яне зрадили наші національні інтереси і не помтупалися українською територією.
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29.03.2022 09:09 Відповісти
Головне щоб не зрадив Зеленський і не легалізував окуповані росіянами Крим та Донбас...
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29.03.2022 09:16 Відповісти
Цікаво чи скаже хтось з української делегації що росіяни нацисти прямо їм в їх огидні морди...
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29.03.2022 09:20 Відповісти
Ймовірно про щось уже домовились, інакше продовжили б спілкуватись по відеозв'язку...
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29.03.2022 09:27 Відповісти
Сталингулаг
@StalinGulag
·
34 хв
Этой [Украины] страны не должно быть и мы сделаем всё, чтобы её не было - сотрудник Russia Today Антон Красовский

Наконец пропагандоны начали говорить о своих истинных целях, а то придумали какую-то «денацификацию», говорят о каком-то «освобождении»
https://twitter.com/StalinGulag/status/1508687687850602497
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29.03.2022 09:44 Відповісти
Я "трохи" прифігів, коли зараз по чув по Радіо НВ , що українську делегацію очолюють ПОДОЛЯК і РЕЗНІКОВ.
Виходить, що у нас при зеленій владі дипломатів кваліфікованих взагалі не лишилось... Сумно(
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29.03.2022 09:48 Відповісти
У **********, как в той рекламе, если НАТО не идёт к нам, то мы идём к НАТО.... Это всем насчёт приближения к границам НАТО.
Переговоры о нейтральном статусе в данном случае, это просто ликвидация суверенной Украины.
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29.03.2022 10:04 Відповісти
Чинуши решили устроить себе халявный "отпуск" по время войны в пятизвездных отелях (all inclusive) Турции, другой причины я не вижу!
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29.03.2022 10:11 Відповісти
Турки пишут:
Луггандония и Крым в аренду по типу Гонконга(т.е.на 100 лет)
2-й русский

Отказ от НАТО,нейтральный статус

С ограничением армии

Это наиболее вероятный вариант договора.
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29.03.2022 10:15 Відповісти
не нужно много с кацапами говорить... бумагу на стол и пусть читают...
загальні бойові втрати свинорылокозломордых агрессоров из кацапстана з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 17200 осіб,
танків - 597 од,
бойових броньованих машин - 1710 од,
артилерійських систем - 303 од,
РСЗВ - 96 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків - 127 од,
гелікоптерів - 129 од,
автомобільної техніки - 1178 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 71.
Спеціальна техніка - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Слава ЗСУ України!
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29.03.2022 10:20 Відповісти
 
 