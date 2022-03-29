Переговоры Украины с РФ: делегации уже прибыли в Стамбул. ФОТО

Украинская и российская делегации уже прибыли в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

В свою очередь турецкое издание Sabah сообщает, что российская делегация прибыла вчера днем, а украинская - около 22.00 вечера приземлилась в Международном аэропорту имени Ататюрка. После проведения там необходимых процедур украинская делегация переехала в гостиницу, где они остановились.

Как сообщалось ранее, ожидается, что переговоры начнутся в 10 утра сегодня во дворце Долмабахче в Стамбуле.







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