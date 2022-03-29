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Україна запропонувала нову систему гарантій безпеки. Країнами-гарантами можуть стати США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Ізраїль, - Арахамія

перемовини

Гарантії безпеки України мають бути аналогічні 5 статті НАТО.

Про це після закінчення переговорів України та Росії заявили представники нашої делегації, передає Цензор.НЕТ.

🔸 Ключова вимога до договору — чіткі гарантії безпеки України, які мають бути аналогічні 5 статті НАТО. Тобто, якщо Україна буде об'єктом агресії, ми в праві протягом трьох днів вимагати консультацій, якщо вони ні до чого не призведуть, то країни гаранти мають допомогти озброєнням і навіть закрити небо;

🔸 Якщо вдасться закріпити ці ключові положення, то Україна буде в позиції зафіксувати свій статус у формі постійного нейтралітету, позаблоковість і без'ядерність;

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🔸Є неврегульовані питання з ОРДЛО, Кримом та Севастополем, тому міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на цій території;

🔸Дуже важливо: ми записали прямо в цей договір, що всі країни-гаранти мають допомагати Україні вступити якнайшвидше до Європейського Союзу.

🔸 Щодо окупованого Криму - пропонується зафіксувати позиції РФ та України, і протягом 15 років проводити двосторонні перемовини з приводу статусу півострова.

"Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює.

Ми вийшли з офіційною пропозицією. Одразу кажу, ми нічого не підписували, ми просто доносимо нашу позицію як перемовники до Росії.

Про нову систему гарантій безпеки для України. Ми наполягаємо, щоб це був договір, який будуть підписувати всі гаранти безпеки, які будуть ратифікувати (парламенти країн. – Ред.), щоб не повторювати помилку, яка була в Будапештському меморандумі, що це виявився просто папірець.

Хочемо, щоб це був працюючий міжнародний механізм з конкретними гарантіями безпеки для України, де країни-гаранти будуть за аналогом 5 статті НАТО, але навіть жорсткіше, бо є механізм мотивації. Ми кажемо – протягом трьох днів мають відбуватися консультації, це може бути агресія, гібридна війна, замаскована війна під будь-який формат.

Після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом – усього того, що нам зараз так необхідне і ми не можемо отримати.

Така наша пропозиція. Кого ми бачимо серед гарантів – країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль).

Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право.

Звісно, у нас неврегульовані питання із ОРДЛО та Кримом, тому тимчасово гарантії не будуть працювати на ці території. Деякі країни дали вже попереднє погодження, але ми чекаємо офіційних повідомлень.

Це та система, на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України з точки зору безпеки.

Також ці гаранти мають допомагати вступати Україні до ЄС", - заявив глава української делегації Давид Арахамія на брифінгу після перемовин з РФ.

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перемовини (2863)


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Топ коментарі
+64
Франция, Италия и Германия - прокацапские. Израиль уже себя показал. США и Турция - норм. Но где главный противник рф - Великобриатния? Где Польша?
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29.03.2022 14:58
+57
Франція й Італія гаранти безпеки? ))) Це прикол?
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29.03.2022 14:58
+55
Віддають крим і донбас, ще й санкції з раші знімуть, це як назвати?
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29.03.2022 14:58
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Сторінка 5 з 5
Теперішня війна - наслідок нейтралітету !
Як його не загортай в гарантії - безпечною україна НЕ буде.
Список "Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль" - це нереальні захцянки. Коли дійде до ратифікації тими країнами - залишиться одна-дві країни... або гарантії не будуть реальними. Ніхто в своєму розумі не візьме на себе серйозні зобов"язання, котрі не входять в список державних інтеерсів цих держав !

Інша річ - Україна МУСИТЬ входити у військові союзи, якщо хоче провадити самостійну політику в своєму регіоні! Якщо не буде самостійності - не буде поваги (чого прямим наслідком будуть невигідні економічні угоди, не буде інвестицій ітп).

Нарешті, найгірше - німці зразу повертаються до співпраці з кацапами. Обоє багатіють, зміцнюються, і ізолюють та ослаблюють Україну. Цьому може зарадити ТІЛЬКИ поразка Ерефії.
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29.03.2022 23:34 Відповісти
верно.
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30.03.2022 00:15 Відповісти
Обычно, что объявляет абхазсский гамадрил Арахамия является фейком .. да и вообще это чмо должно решать судьбу Украины.? Эта падла не смогла урегулировать конфликт на своей родине. Какого х#уя ты, чмо, припёрся к нам?
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30.03.2022 16:48 Відповісти
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30.03.2022 17:24 Відповісти
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