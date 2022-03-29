Украина предложила новую систему гарантий безопасности. Странами-гарантами могут стать США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Израиль, - Арахамия

Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны статье 5 НАТО.

Об этом по окончании переговоров Украины и России заявили представители нашей делегации, передает Цензор.НЕТ.

🔸 Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо;

🔸 Если удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности;

🔸Есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, Крымом и Севастополем, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории;

🔸Очень важно: мы записали прямо в этот договор, что все страны-гаранты должны помогать Украине вступить как можно скорее в Европейский Союз.

🔸 Относительно оккупированного Крыма предлагается зафиксировать позиции РФ и Украины, и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу статуса полуострова.

Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает.

Мы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики в Россию.

О новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, которые будут ратифицировать (парламенты стран. – Ред.), чтобы не повторять ошибку, которая была в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка.

Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации. Мы говорим – в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат.

После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить.

Таково наше предложение. Кого мы видим среди гарантов – страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право.

Конечно, у нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гарантии не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений.

Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности.

Также эти гаранты должны помогать вступать Украине в ЕС", - заявил глава украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с РФ.

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