Украина предложила новую систему гарантий безопасности. Странами-гарантами могут стать США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Израиль, - Арахамия
Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны статье 5 НАТО.
Об этом по окончании переговоров Украины и России заявили представители нашей делегации, передает Цензор.НЕТ.
🔸 Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо;
🔸 Если удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности;
🔸Есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, Крымом и Севастополем, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории;
🔸Очень важно: мы записали прямо в этот договор, что все страны-гаранты должны помогать Украине вступить как можно скорее в Европейский Союз.
🔸 Относительно оккупированного Крыма предлагается зафиксировать позиции РФ и Украины, и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу статуса полуострова.
Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает.
Мы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики в Россию.
О новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, которые будут ратифицировать (парламенты стран. – Ред.), чтобы не повторять ошибку, которая была в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка.
Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации. Мы говорим – в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат.
После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить.
Таково наше предложение. Кого мы видим среди гарантов – страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).
Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право.
Конечно, у нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гарантии не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений.
Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности.
Также эти гаранты должны помогать вступать Украине в ЕС", - заявил глава украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с РФ.
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Як його не загортай в гарантії - безпечною україна НЕ буде.
Список "Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль" - це нереальні захцянки. Коли дійде до ратифікації тими країнами - залишиться одна-дві країни... або гарантії не будуть реальними. Ніхто в своєму розумі не візьме на себе серйозні зобов"язання, котрі не входять в список державних інтеерсів цих держав !
Інша річ - Україна МУСИТЬ входити у військові союзи, якщо хоче провадити самостійну політику в своєму регіоні! Якщо не буде самостійності - не буде поваги (чого прямим наслідком будуть невигідні економічні угоди, не буде інвестицій ітп).
Нарешті, найгірше - німці зразу повертаються до співпраці з кацапами. Обоє багатіють, зміцнюються, і ізолюють та ослаблюють Україну. Цьому може зарадити ТІЛЬКИ поразка Ерефії.