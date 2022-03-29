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Новости Война
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Украина предложила новую систему гарантий безопасности. Странами-гарантами могут стать США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Израиль, - Арахамия

перемовини

Гарантии безопасности Украины должны быть аналогичны статье 5 НАТО.

Об этом по окончании переговоров Украины и России заявили представители нашей делегации, передает Цензор.НЕТ.

🔸 Ключевое требование к договору – четкие гарантии безопасности Украины, которые должны быть аналогичны 5 статье НАТО. То есть если Украина будет объектом агрессии, мы в праве в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо;

🔸 Если удастся закрепить эти ключевые положения, то Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности;

🔸Есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, Крымом и Севастополем, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории;

🔸Очень важно: мы записали прямо в этот договор, что все страны-гаранты должны помогать Украине вступить как можно скорее в Европейский Союз.

🔸 Относительно оккупированного Крыма предлагается зафиксировать позиции РФ и Украины, и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по поводу статуса полуострова.

Тема безопасности в Европе дала большую трещину, она не работает.

Мы вышли с официальным предложением. Сразу говорю, мы ничего не подписывали, мы просто доносим нашу позицию как переговорщики в Россию.

О новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был договор, который будут подписывать все гаранты безопасности, которые будут ратифицировать (парламенты стран. – Ред.), чтобы не повторять ошибку, которая была в Будапештском меморандуме, что это оказалась просто бумажка.

Хотим, чтобы это был работающий международный механизм с конкретными гарантиями безопасности для Украины, где страны-гаранты будут по аналогу 5 статьи НАТО, но даже жестче, потому что есть механизм мотивации. Мы говорим – в течение трех дней должны проводиться консультации, это может быть агрессия, гибридная война, замаскированная война под любой формат.

После этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрытым небом – всего того, что нам сейчас так необходимо и мы не можем получить.

Таково наше предложение. Кого мы видим среди гарантов – страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Мы предлагаем свободное присоединение к договору гарантий: если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое юридическое право.

Конечно, у нас неурегулированные вопросы с ОРДЛО и Крымом, поэтому гарантии не будут работать на эти территории. Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений.

Это та система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности.

Также эти гаранты должны помогать вступать Украине в ЕС", - заявил глава украинской делегации Давид Арахамия на брифинге после переговоров с РФ.

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Автор: 

переговоры (4928)


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Топ комментарии
+64
Франция, Италия и Германия - прокацапские. Израиль уже себя показал. США и Турция - норм. Но где главный противник рф - Великобриатния? Где Польша?
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29.03.2022 14:58
+57
Франція й Італія гаранти безпеки? ))) Це прикол?
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29.03.2022 14:58
+55
Віддають крим і донбас, ще й санкції з раші знімуть, це як назвати?
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29.03.2022 14:58
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Теперішня війна - наслідок нейтралітету !
Як його не загортай в гарантії - безпечною україна НЕ буде.
Список "Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль" - це нереальні захцянки. Коли дійде до ратифікації тими країнами - залишиться одна-дві країни... або гарантії не будуть реальними. Ніхто в своєму розумі не візьме на себе серйозні зобов"язання, котрі не входять в список державних інтеерсів цих держав !

Інша річ - Україна МУСИТЬ входити у військові союзи, якщо хоче провадити самостійну політику в своєму регіоні! Якщо не буде самостійності - не буде поваги (чого прямим наслідком будуть невигідні економічні угоди, не буде інвестицій ітп).

Нарешті, найгірше - німці зразу повертаються до співпраці з кацапами. Обоє багатіють, зміцнюються, і ізолюють та ослаблюють Україну. Цьому може зарадити ТІЛЬКИ поразка Ерефії.
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29.03.2022 23:34 Ответить
верно.
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30.03.2022 00:15 Ответить
Обычно, что объявляет абхазсский гамадрил Арахамия является фейком .. да и вообще это чмо должно решать судьбу Украины.? Эта падла не смогла урегулировать конфликт на своей родине. Какого х#уя ты, чмо, припёрся к нам?
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30.03.2022 16:48 Ответить
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30.03.2022 17:24 Ответить
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