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Новини Війна
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Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету, - глава юридичної групи української делегації Чалий

чалий,олесандр

Гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни, заявив на брифінгу в Стамбулі у вівторок очільник юридичної групи української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий.

"Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України", - заявив дипломат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, "ключова вимога - чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.

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"Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, будь-якого військового нападу або операції, ми маємо право впродовж трьох днів вимагати міжнародних консультацій, і якщо впродовж трьох днів ці консультації не дали ніякого результату, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, зброю або навіть закрити повітряний простір", - сказав Чалий.

"Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна буде в позиції зафіксувати свій статус фактично позаблокової та без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету", - сказав він.

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перемовини (2865) позаблоковий статус (6)


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Топ коментарі
+67
Страну сдают.
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29.03.2022 15:54
+53
И сильно помог Украине внеблоковый и безядерный статус? В 14 году и в 2022 сильно? Чтоб вы сдохли вместе с пуйлом изменники!
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29.03.2022 15:55
+37
Чалий іди ***** зі своїм нейтралітетом і засунь собі в сраку всі без виключення 'дипломатичні засоби'!!!!
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29.03.2022 15:56
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https://defence-line.org/2022/03/dva-varianta/ "...Речи, которые сейчас звучат из опы, по своей сути сводятся к формулированию намерения совершить тяжкие и особо тяжкие государственные преступления. По сути, первое лицо говорит о том, что оно - неспособно исполнять свои обязанности в рамках действующей Конституции..."
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29.03.2022 18:04 Відповісти
а что насчёт возврата ВСЕЙ территории Украины,оплаты за разрушения??? Что с гаагским трибуналом по поводу ВОЕННЫХ преступлений россии? Что с компенсациями семьям убитых,раненных.детям войны???? ..Вообще.что предлагается Украине в обмен на нейтралитет ????
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29.03.2022 18:07 Відповісти
Сволочи зеленые - позаблоковий статус вже був, і шо?
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29.03.2022 18:16 Відповісти
я думал, что у чалого есть ум... а он за иудейский сребренник продался...
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29.03.2022 18:17 Відповісти
це валерій чалий молодчина і посол в сша колишній. а це лайно його тезка- ніколи розумним не було - саме воно нійтралітети януковощу підписувало
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29.03.2022 18:27 Відповісти
гнать цю істоту чалого в три шиї сцяними тряпками. воно вже нанейтраліло нам у януковоща. вже маєм купу папірців, підписаних путіним. не пригадаю, як вони нас у 2014 захистили? пнх тварину
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29.03.2022 18:25 Відповісти
где откопали этого совкодрочера красноперого, Чалого?!!!..ну епрст., ***, ну что за х...ня там происходит!?
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29.03.2022 18:33 Відповісти
Не хотілось під час війни про те говорити і підіймати зараз ці питання.. Але судячи з усього того турецького договорняка "вагнергєйт-2" вже на підході, бо ті хто до війни потрошки здавали інтереси держави - під час війни ТУПО ЗДАЮТЬ ВОРОГУ ДЕРЖАВУ!! Чи може хтось думає шо протухла фсб-шна консєрва дєрьмак раптом став великим патріотом??! Формула "простапєрєстатьстрєлять" НІКУДИ НЕ ПОДІЛАСЬ із голови нашого "верховного", і вся країна зараз бачить до чого призвело оте"великекрадівництво": шматком асфальту не знищиш позицію ворога(як тою самою"Вільха-М"), і тим шматком не втопиш шкаралупи чф орків(як тим самим "Нептуном") - з яких вони зараз обстрілюють ракетами наші міста!! А БУЛО Ж 2 РОКИ!!! ДВА, цілих два роки - Карл!!! І скільки можна було б виготовити "Вільх", "Нептунів", ОТРК"Сапсан" та іншої зброї на ті гроші шо "закопали" в асфальт(розпихали по кишеням) -можна собі тільки уявити!!!
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29.03.2022 18:41 Відповісти
Не так страшні російські воші, як українські гниди: Зеленський, Арахамія, Єрмак і інші їм подібні зрадники. Зеля, нашо ти дітей і жінок в маріуполі вбив у театрі? Ти ж міг цю саму капітуляцію підписати на догоду ***** ще до 24 лютого.
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29.03.2022 19:03 Відповісти
всю Украину оккупировать не удалось, отгребли по иплу нехило, теперь решили кусками откусывать и новоотсосию создавать со столицей в Харькове...не ведитесь на этих словоблудов кремлевских, херачьте москаля еще с большей силой, не давая перегруппироваться!
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29.03.2022 19:21 Відповісти
Ранее бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый заявил, что взяв курс на НАТО, Украина нарушила Декларацию о независимости и принципов, по которому сформировался «Будапештский меморандум», гарантировавший территориальную целостность и безопасность".

В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины является Гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод граждан Украины
1.ОБЕСПЕЧИТЬ действие Декларации о государственном суверенитете Украины;
2.ВОССТАНОВИТЬ Конституцию Украины, для чего:
- из пятого абзаца преамбулы Конституции Украины исключить слова "та євроатлантичного";
- из пункта 5 части первой статьи 85 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из части третьей статьи 102 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из пункта 11 статьи 116 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";

https://petition.president.gov.ua/petition/120692
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29.03.2022 19:26 Відповісти
Запад понимает, что у него нет инструментов сдержать Россию в ближнем зарубежье и они (Запад) в любом случае проигрывают???

В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:

Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА ???, если будет достигнута полная договоренность.

То есть достижение формулы европейской безопасности,

ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.

https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
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29.03.2022 19:28 Відповісти
Нашу переговорную труппу консультировал бывший первый зам. Министра иностранных дел

Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)

А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.

ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!

А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???

22.06.2006
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo
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29.03.2022 19:29 Відповісти
Народ! Зелені суки здають Україну! Биймо в дзвони Михайлівського золотоверхого, зносимо клована та його зелену банду! За що загинуло стільки людей? За що загинули безневинні діти? За що нанесено такі страшні збитки? А країна козломордих залишилась ціла і неушкоджена! Будьте ви прокляті, зелені шакали! Смерть вам!
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29.03.2022 19:45 Відповісти
где эту гниду чалого выкопали?? зеленский с ума сошел??
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30.03.2022 00:33 Відповісти
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