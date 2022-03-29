Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету, - глава юридичної групи української делегації Чалий
Гарантії безпеки для України є можливим дипломатичним форматом завершення війни, заявив на брифінгу в Стамбулі у вівторок очільник юридичної групи української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий.
"Це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України", - заявив дипломат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, "ключова вимога - чіткі юридично зобов'язальні гарантії Україні, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічними частині 5 статуту НАТО.
"Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, будь-якого військового нападу або операції, ми маємо право впродовж трьох днів вимагати міжнародних консультацій, і якщо впродовж трьох днів ці консультації не дали ніякого результату, країни-гаранти повинні надати нам військову допомогу, зброю або навіть закрити повітряний простір", - сказав Чалий.
"Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, Україна буде в позиції зафіксувати свій статус фактично позаблокової та без'ядерної держави у формі постійного нейтралітету", - сказав він.
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В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины является Гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод граждан Украины
1.ОБЕСПЕЧИТЬ действие Декларации о государственном суверенитете Украины;
2.ВОССТАНОВИТЬ Конституцию Украины, для чего:
- из пятого абзаца преамбулы Конституции Украины исключить слова "та євроатлантичного";
- из пункта 5 части первой статьи 85 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из части третьей статьи 102 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из пункта 11 статьи 116 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
https://petition.president.gov.ua/petition/120692
В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:
Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА ???, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение формулы европейской безопасности,
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)
А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo