Гарантии безопасности для Украины позволят зафиксировать статус постоянного нейтралитета, - глава юридической группы украинской делегации Чалый

Гарантии безопасности для Украины являются возможным дипломатическим форматом завершения войны, заявил на брифинге в Стамбуле во вторник глава юридической группы украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый.

"Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины", – заявил дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, "ключевое требование - четкие юридически обязательственные гарантии Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны части 5 устава НАТО.

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"Если Украина будет объектом любой агрессии, какого-либо военного нападения или операции, мы имеем право в течение трех дней требовать международных консультаций, и если в течение трех дней эти консультации не принесли никакого результата, страны-гаранты должны оказать нам военную помощь, оружие или даже закрыть воздушное пространство", - сказал Чалый.

"Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции зафиксировать свой статус фактически внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета", – сказал он.