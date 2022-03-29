Гарантии безопасности для Украины позволят зафиксировать статус постоянного нейтралитета, - глава юридической группы украинской делегации Чалый
Гарантии безопасности для Украины являются возможным дипломатическим форматом завершения войны, заявил на брифинге в Стамбуле во вторник глава юридической группы украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый.
"Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины", – заявил дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, "ключевое требование - четкие юридически обязательственные гарантии Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны части 5 устава НАТО.
"Если Украина будет объектом любой агрессии, какого-либо военного нападения или операции, мы имеем право в течение трех дней требовать международных консультаций, и если в течение трех дней эти консультации не принесли никакого результата, страны-гаранты должны оказать нам военную помощь, оружие или даже закрыть воздушное пространство", - сказал Чалый.
"Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции зафиксировать свой статус фактически внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета", – сказал он.
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В связи с вышеизложенным, ПРОШУ Президента Украины, который согласно статьи 102 Конституции Украины является Гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод граждан Украины
1.ОБЕСПЕЧИТЬ действие Декларации о государственном суверенитете Украины;
2.ВОССТАНОВИТЬ Конституцию Украины, для чего:
- из пятого абзаца преамбулы Конституции Украины исключить слова "та євроатлантичного";
- из пункта 5 части первой статьи 85 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из части третьей статьи 102 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
- из пункта 11 статьи 116 Конституции Украины исключить слова "та в Організації Північноатлантичного договору";
https://petition.president.gov.ua/petition/120692
В дальнейшем ситуация может пойти по трем сценариям, считает АЛЕКСАНДР ЧАЛЫЙ:
Первый - СЦЕНАРИЙ МИРА ???, если будет достигнута полная договоренность.
То есть достижение формулы европейской безопасности,
ГДЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖИЛА РОССИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ.
https://hvylya.net/news/244185-dlya-ukrainy-nastupil-moment-istiny-posle-predlozheniy-putina-k-ssha-aleksand-chalyy
Александр Чалый (1995- 1998). (Не путать с Валерием Чалым)
А. Чалый который в течение всей своей деятельности проповедовал внеблоковость Украины.
ЕЩЕ ЗАДОЛГО ДО ВОЙНЫ!
А. Чалый ктверждал «что внеблоковость даст возможность примирить украинское общество???, а внешняя политика Украины будет предсказуемой и стабильной???
22.06.2006
https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo https://news.liga.net/politics/news/a-chalyy-schitaet-chto-vneblokovyy-status-sdelaet-vneshnyuyu-politiku-ukrainy-bolee-predskazuemo