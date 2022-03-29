Питання Криму пропонуємо вирішити дипломатичним шляхом упродовж 15 років, - Подоляк
Українська сторона пропонує РФ чітко зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років розв'язати питання виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо Криму запропоновано чітко зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років розв'язати питання виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Пропонується також у будь-якому разі не вирішувати питання Криму військовим шляхом. Лише політико-дипломатичні зусилля", - написав Подоляк.
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Було впвження, що з початком повномасштабної агресії вони виправились, але, як в тій пісні - "какой он бил, такім он і остался"