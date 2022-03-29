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Питання Криму пропонуємо вирішити дипломатичним шляхом упродовж 15 років, - Подоляк

крым

Українська сторона пропонує РФ чітко зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років розв'язати питання виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Криму запропоновано чітко зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років розв'язати питання виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ. Пропонується також у будь-якому разі не вирішувати питання Криму військовим шляхом. Лише політико-дипломатичні зусилля", - написав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантії безпеки Україні дадуть змогу зафіксувати статус постійного нейтралітету, - глава юридичної групи української делегації Чалий

Автор: 

Крим (14137) перемовини (2865) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+99
Йди нах№й з російським кораблем!
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29.03.2022 16:13
+92
Величайшая победа переговорщиков!!!
Отказ от НАТО,возвращение к внеблоковому статусу.
Гарантии членов Совбеза ООН,то есть Московии.

Нас найобуют по полной!

Гавно в фантике нам подсовывают вместо НАТО😡
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29.03.2022 16:14
+51
Крим є Україна. Подоляка на гілляку!
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29.03.2022 16:15
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А чого лише 15 років? А не 115 років? Або так щоб точно- треба 1115років! 73% ви зробили це самі.
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30.03.2022 00:48 Відповісти
Пливли, пливли.... На березі втопились.
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30.03.2022 05:21 Відповісти
І за таке Нобелівську премію?
Було впвження, що з початком повномасштабної агресії вони виправились, але, як в тій пісні - "какой он бил, такім он і остался"
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30.03.2022 08:16 Відповісти
Щонайменше у порушення вимог ст. 17 Конституції України є пропозиція українських перемовників, що є антиКонституційно і на користь агресору-окупанту і убачається зрада і т.д./т.п. за що усіх українських перемовників і тих хто їх уповноважив і причетних до цієї зради у кайданках до буцегарні на пожиттєво з конфіскацією усього майна їх сімей і т.д./т.п.
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31.03.2022 15:41 Відповісти
Ну що може запропонувати Подоляк, якщо він є автором тупих 5 питань від Зеленського на референдумі? Його ж вигнали з офісу тому, що він відповідав за рейтинг Зеленського та визнали що у нього не має клепки в голові. Але хтось таки його повернув до Зеленського. І зараз Подоляк знову несе якусь маячню.
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31.03.2022 16:24 Відповісти
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