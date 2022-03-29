Вопросы Крыма предлагаем решить дипломатическим путем в течение 15 лет, - Подоляк

Українська сторона пропонує РФ чітко зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років розв'язати питання виключно шляхом двосторонніх переговорів між Україною та РФ.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"По Крыму предложено четко зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопрос исключительно путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Предлагается также в любом случае не решать вопрос Крыма военным путем. Только политико-дипломатические усилия", - написал Подоляк.

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