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Сподівалися, що там Кім, - мер Миколаєва Сєнкевич

ода,дснс,обстріл,миколаїв

Міський голова Миколаєва Сергій Сєнкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, що там міг бути голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це мер Миколаєва повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Треба сказати, що в будівлі працювали працівники, які були цивільними, зокрема люди, які займались життєзабезпеченням області, питаннями гуманітарними… Тобто, жодних військових там не було. Тому, можу зробити висновок, що насправді росіяни просто вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, може, що там був голова облдержадміністрації Віталій Кім", - сказав Сєнкевич.

Він також повідомив, що в результаті попадання ракети в будівлю постраждали цивільні люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання крилатої ракети в Миколаївську ОДА. ВIДЕО камер спостереження

"На даний час ситуація в місті складається таким чином, що зранку нас обстріляли. Крилата ракета влучила в будівлю обласної держадміністрації і фактично зруйнувала її. На цей час є інформація про 28 людей, яких поранено, з них 8 - у важкому стані, і 4 вже дістали з-під завалів. Ще доля 7 зараз залишається невідомою", - повідомив міський голова Миколаєва.

Російські загарбники, ймовірно, намагалися вбити голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма, адже він став одним із символів боротьби українського народу з окупантами. Щодня він публікує кілька роликів про ситуацію в області та розповідає про успіхи ЗСУ та невдачі росіян. За місяць війни Кім став народним улюбленцем.

Як повідомлялося, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без горіння.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дивіться також: Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1803) ОДА (1629)


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Топ коментарі
+13
Если попадание ракеты было очень близко к кабинету Кима, то его однозначно хотели убить. Такая точность ракеты могла быть обеспечена предварительно установленным маячком наведения. Я бы проверил, кого из служащих администрации не было в это утро в здании, но кто должен был бы там быть. Особенно тех, кто бывал в кабинетах рядом с местом попадания ракеты, но кого не было в это утро на работе. Кто именно сегодня или вчера внезапно «заболел» или что-л подобное.
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29.03.2022 20:24
+10
К сожалению ватных тварей у нас в Украине просто немеренно. Годами эта мразь проникала сюда при содействии местных предателей.
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29.03.2022 20:28
+4
"ватные" это чуток другое....Тут работа врагов-коллаборантов, а "вата" это просто их лохторат...но в
облсовете Николаевской области была мощная фракция оппо-блока
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29.03.2022 20:33
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Если попадание ракеты было очень близко к кабинету Кима, то его однозначно хотели убить. Такая точность ракеты могла быть обеспечена предварительно установленным маячком наведения. Я бы проверил, кого из служащих администрации не было в это утро в здании, но кто должен был бы там быть. Особенно тех, кто бывал в кабинетах рядом с местом попадания ракеты, но кого не было в это утро на работе. Кто именно сегодня или вчера внезапно «заболел» или что-л подобное.
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29.03.2022 20:24 Відповісти
кабінет Кіма повністю знищений
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29.03.2022 20:27 Відповісти
К сожалению ватных тварей у нас в Украине просто немеренно. Годами эта мразь проникала сюда при содействии местных предателей.
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29.03.2022 20:28 Відповісти
"ватные" это чуток другое....Тут работа врагов-коллаборантов, а "вата" это просто их лохторат...но в
облсовете Николаевской области была мощная фракция оппо-блока
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29.03.2022 20:33 Відповісти
Кацап, так як і хохол, це хвороба, яка лікується одним чином.
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29.03.2022 21:27 Відповісти
да, это рядом. Обрушенная часть -это лестничные пролеты, лифтовые шахты и поэтажные холлы, на этаже рядом с холлом приемная...Да и сам Ким сказал "уничтожен весь запас айкосов" .....
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29.03.2022 20:30 Відповісти
придурок,якби хотіли вбити Кіма,то знають дє він живє. другє- знають часи прибуття кіма до адміністрації. та знищити голову ,один пінстон
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29.03.2022 21:24 Відповісти
Это может быть так:
использовалась старая ракета Х-55,переделанная кацапами в Х-555-в одной из вариаций переделки есть оптический канал наведения и джипиес.
Либо использовалась х-101,у которой в одной из вариаций тоже есть оптический канал наведения.
Обе ракеты могут использовать переделанную головку самонаведения от корректируемой авиабомбы КАБ-500Кр-точность попадания по кадру -2-3 метра(есть кадры как влетает прямо в пещеру или двери склада)
Для наведения подобной штуки нужна только фотография здания с указанием окна в которое нужно влететь.
Вот и вся возможная подобная технология- и меток никаких ставить не надо.
Ну а с треккером-то вообще все просто
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29.03.2022 21:28 Відповісти
интересная деталь
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30.03.2022 00:53 Відповісти
шо тут сказать, ще раз згадати , що крилаті ракети Х55 , якими нас обстрілюють, пів тисячі штук , за дуже смішні гроші, типу борги за газ, Україна віддала наросії, як і ядерну зброю, ту вообше за папірець, ,і якою нам тепер погрожують. Ми могли б прекрасно грітися соломою і дровами, а не газом, та і бонба їсти не просила б.
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29.03.2022 20:31 Відповісти
Импотентный, конченый кремлевский чмошник. Смигул в сравнении c просто красавчег. Сосеte уже какой день ?!
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29.03.2022 20:40 Відповісти
шо таблеток воаремя не підвєзлі
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29.03.2022 21:29 Відповісти
По банковій не стріляють- бояться своїх зачепити
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29.03.2022 20:47 Відповісти
***** обиделось за видосики...
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29.03.2022 21:23 Відповісти
і на наших вболівальників
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29.03.2022 21:36 Відповісти
Кіма треба берегти, бо він - новий Прем'єр і український Ден Сяопін.


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29.03.2022 21:28 Відповісти
Обороною Миколаєва керує інша людина.Для чого вбивати Кіма,якщо він нічого не вирішує?
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29.03.2022 21:32 Відповісти
Неуловимый Джо Ким
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29.03.2022 22:01 Відповісти
 
 