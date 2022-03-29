Сподівалися, що там Кім, - мер Миколаєва Сєнкевич

Міський голова Миколаєва Сергій Сєнкевич висловив думку, що росіяни вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, що там міг бути голова облдержадміністрації Віталій Кім.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це мер Миколаєва повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Треба сказати, що в будівлі працювали працівники, які були цивільними, зокрема люди, які займались життєзабезпеченням області, питаннями гуманітарними… Тобто, жодних військових там не було. Тому, можу зробити висновок, що насправді росіяни просто вирішили зруйнувати будівлю облдержадміністрації, враховуючи, може, що там був голова облдержадміністрації Віталій Кім", - сказав Сєнкевич.

Він також повідомив, що в результаті попадання ракети в будівлю постраждали цивільні люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання крилатої ракети в Миколаївську ОДА. ВIДЕО камер спостереження

"На даний час ситуація в місті складається таким чином, що зранку нас обстріляли. Крилата ракета влучила в будівлю обласної держадміністрації і фактично зруйнувала її. На цей час є інформація про 28 людей, яких поранено, з них 8 - у важкому стані, і 4 вже дістали з-під завалів. Ще доля 7 зараз залишається невідомою", - повідомив міський голова Миколаєва.

Російські загарбники, ймовірно, намагалися вбити голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма, адже він став одним із символів боротьби українського народу з окупантами. Щодня він публікує кілька роликів про ситуацію в області та розповідає про успіхи ЗСУ та невдачі росіян. За місяць війни Кім став народним улюбленцем.

Як повідомлялося, близько 08:45 29 березня внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталося руйнування її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи без горіння.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дивіться також: Кількість жертв російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 7 осіб, 22 - поранені, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж