У Кремлі виключають можливість перемовин з Україною щодо статусу Криму
Крим – нібито російська територія, а Конституція Росії виключає можливість обговорення долі будь-якого російського регіону.
Про це заявив на брифінгу речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Його запитали, чи є варіанти досягнення домовленостей щодо Криму з огляду на позицію України, яка була висловлена на переговорах у Стамбулі 29 березня. Представники Києва запропонували прописати у договорі з Росією переговори щодо статусу Криму.
"А якісь нюанси переговорів ми з вами обговорювати і розповідати не будемо", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+39 Georg Lotar Georg Lotar
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Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)
Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.
Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
территория Украины ! И надо быть дебилом, что бы думать от неё под дулом автомата отказываться.
NaraZZYJA UBER ALLES... Diagnoz očenj tiaželyj, no izlečimyj. So vremenem.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
то ЕМБАРГО НА ВСЕ, щоб ви їли мох з ягелєм років 100 !!!!
Вас не можливо вилікувати, вас потрібно тільки УТИЛІЗУВАТИ!!!
Зараз важливіше не втратити Донбас, і повернути повний контроль над Херсонщиною і Запоріжжям
Главное не отвлекать своё внимание на всякую х*йню
захотят жить сдрыснут быстро,особенно когда узнают что поросячий обсосок здох.
По Крыму вас ***** даже спрашивать не будем.