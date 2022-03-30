У Кремлі виключають можливість перемовин з Україною щодо статусу Криму

Крим – нібито російська територія, а Конституція Росії виключає можливість обговорення долі будь-якого російського регіону.

Про це заявив на брифінгу речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Його запитали, чи є варіанти досягнення домовленостей щодо Криму з огляду на позицію України, яка була висловлена ​​на переговорах у Стамбулі 29 березня. Представники Києва запропонували прописати у договорі з Росією переговори щодо статусу Криму.

"А якісь нюанси переговорів ми з вами обговорювати і розповідати не будемо", - сказав Пєсков.

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