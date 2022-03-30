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У Кремлі виключають можливість перемовин з Україною щодо статусу Криму

крым,крим

Крим – нібито російська територія, а Конституція Росії виключає можливість обговорення долі будь-якого російського регіону.

Про це заявив на брифінгу речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Його запитали, чи є варіанти досягнення домовленостей щодо Криму з огляду на позицію України, яка була висловлена ​​на переговорах у Стамбулі 29 березня. Представники Києва запропонували прописати у договорі з Росією переговори щодо статусу Криму.

"А якісь нюанси переговорів ми з вами обговорювати і  розповідати не будемо", - сказав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У можливому договорі між Україною та РФ обов'язково має бути зазначено, що Крим є окупованою територією, - Джемілєв

Автор: 

Крим (14122) перемовини (2846) Пєсков (1605) росія (64871)


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Топ коментарі
+39
Це дуже добре! Значіть Крим відійде до України без всяких перемовин! Слава Україні!
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30.03.2022 14:18
+32
Українська Конституція теж виключає можливість перемовин щодо суверенних українських територій, якими є Крим і Донбас. То що? А тоді треба переходити до міжнародного права. Так, парашенці?
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30.03.2022 14:17
+21
Кацапня, орки вы тупые, угнанная машина всегда будет иметь статус украденой, до возвращения ее владельцу.
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30.03.2022 14:19
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а пуцін уже 8 років як *****, лалалалалалалалаааа
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30.03.2022 14:16 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/515424679949014?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)

Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.

Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
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30.03.2022 14:49 Відповісти
Так чё там гутарить, Крым это международно признаная
территория Украины ! И надо быть дебилом, что бы думать от неё под дулом автомата отказываться.
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30.03.2022 15:38 Відповісти
Українська Конституція теж виключає можливість перемовин щодо суверенних українських територій, якими є Крим і Донбас. То що? А тоді треба переходити до міжнародного права. Так, парашенці?
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30.03.2022 14:17 Відповісти
poka ne pomožet, - v ustave togo leprozorija (tobto v konstitucyji) vpisali verxovenstvo ixnego prava nad meždunarodnym, t.e. nad vsem svitom.
NaraZZYJA UBER ALLES... Diagnoz očenj tiaželyj, no izlečimyj. So vremenem.
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30.03.2022 16:50 Відповісти
А над нашим правомїхнє право теж вище? 😲 Отож!
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30.03.2022 17:00 Відповісти
Це дуже добре! Значіть Крим відійде до України без всяких перемовин! Слава Україні!
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30.03.2022 14:18 Відповісти
Ну для начала мокша должна репарации оплатить, хлам свой убрать, дороги восстановить и мокшу местную на мокшанию забрать.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
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30.03.2022 16:55 Відповісти
НУ ВОТ ЧТО И СЛЕДОВАЛО ПОМНИТЬ САДЯСЬ ЗА ПЕРЕГОВОРЫ С РАШКОЙ ВЧЕРА СЧИТАЙ БЫЛ ДЕШЕВЫЙ ПРОГОН И КИДАЛОВО... УЖЕ КРЫМ ВОВА ПУТИН НЕ ПРОСИТ УКРАИНУ ПРИЗНАТЬ РОССИЙСКИМ НЕТ Я О ТОМ ЧТО С ******** ****** ПОКА ВОНО НЕ СДОХНЕТ НИФУЯ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ТЕРЕОК БАЗАРОВ И СТРЕЛОК А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ КАКИХ ТО ТАМ ДОГОВРНЯКОВ... он хочет одного полной сдачи Украины и объявления Украины федеральным округом **********... ЗЕЛЕНСКИЙ В.А. ВАС ПРОСТО ТУПО ПОСЛАЛИ КУРСОМ... НА И В...
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30.03.2022 14:18 Відповісти
Ни хера не поняв
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30.03.2022 14:19 Відповісти
Кацапня, орки вы тупые, угнанная машина всегда будет иметь статус украденой, до возвращения ее владельцу.
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30.03.2022 14:19 Відповісти
Они уже признали, что Крым - Украина. Просто хотят, что б им дали время шмотки собрать...
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30.03.2022 14:19 Відповісти
коли нашу Конституцію кроїти так аж бігом, а як їх Конституція якою самі росіяни сраку витерли, то не можна.
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30.03.2022 14:20 Відповісти
Хто,їх питатимн...
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30.03.2022 14:23 Відповісти
Звичайно. Україна має право на оборону за статутом ООН і на відновлення своєї територіальної цілісності, не зважаючи на всяку мокшанську терористичну макулатуру на кшталт канституциї *********
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31.03.2022 01:55 Відповісти
Ну, тоді й розмову з ними закінчено...
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30.03.2022 14:23 Відповісти
Вы млядва неонацистская не думали, что и тоталитарный совок упадет. Затарахтел костями...
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30.03.2022 14:23 Відповісти
Все просто, рашка всегда заявляла, что Украина недогосударство. Они не могут вести переговоры об изменениях своей Конституции с кем то еще, а Украина на ура обсуждает свои изменения в Конституции за нейтралитет. Харе торговать суверентитетом
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Значит будем нагибать...
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Тоді 2 варіанти: Або наша влада "проковтне" це і не відмовиться записувати питання Криму в "договорі про безпеку". Або жодного договору не буде. Можна провести голосування - який варіант оберуть наші арахамії і чалі.
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30.03.2022 14:28 Відповісти
Ну якщо " Крим - нібито російська територія, а Конституція Росії виключає можливість обговорення долі будь-якого російського регіону".......
то ЕМБАРГО НА ВСЕ, щоб ви їли мох з ягелєм років 100 !!!!
Вас не можливо вилікувати, вас потрібно тільки УТИЛІЗУВАТИ!!!
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30.03.2022 14:28 Відповісти
Ну значить санкції ніхто не зніме.
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30.03.2022 14:29 Відповісти
Ну, тогда ***** с ними о чем-то разговаривать.
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30.03.2022 14:31 Відповісти
ВИ СМІШНІ НЕВЖЕ ВИ ДУМАЄТЕ ЩО АРАХАМІЯ ЧИ ВСІ ІНШІ З ДЕЛЕГАЦІЇ ЩОСЬ ВИРІШУЮТЬ)
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30.03.2022 14:33 Відповісти
з того боку такі самі клоуни. Це все шоу.
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30.03.2022 14:45 Відповісти
может и не решают, их задача морочить кацапам голову и показывать всему миру какие кацапы упоротые
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30.03.2022 14:48 Відповісти
Нашу теріторію теж не можна обговорювати, отже питання по Криму закрите. Крим - це Україна!
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30.03.2022 14:33 Відповісти
З ватним Кримом і "крисчанами" все залишиться так як було. Україна ніколи не визнає його рашистським, але й повернути при путінському режимі не зможе.
Зараз важливіше не втратити Донбас, і повернути повний контроль над Херсонщиною і Запоріжжям
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30.03.2022 14:35 Відповісти
Надо забыть про весь этот "белый шум", который нам агрохимия с падляком хотят навязать в виде каких-то "переговоров", и продолжать методично утилизировать запоребриков вместе с их железом.
Главное не отвлекать своё внимание на всякую х*йню
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30.03.2022 14:40 Відповісти
согласен, пока идет имитация переговоров утилизация кацапов будет продолжаться
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30.03.2022 14:49 Відповісти
Коли весь Світ згуртовано потримає ********* на санкціях, все повернеться на кола свої, туристи, вода та добробут...
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30.03.2022 14:43 Відповісти
З Кримом тільки два варіанти. 1) звільнення військовим шляхом і 2) дефолт ********** і повний економічний коллапс в провінціях, що змусить кацапів благати в обмін на зменшення санкцій забрати Крим. Схиляюсь до другого. Україна має знищити вишки Бойко і припинити нарешті грабунок українського шельфу а заодно залишити Крим без газу. Також ми можемо знищити електропостачання та знову "перекрити кран". Знищити міст також непогана ідея. Але головне це повний розгром бази в Севастополі. Сподіваюсь що придатні для цього засоби українська промисловість уже виготовляє в три зміни.
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30.03.2022 14:48 Відповісти
яка краса, у рашистів вже від слова "Крим" підгорає. Ето ж-ж-ж нєспроста!
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30.03.2022 14:49 Відповісти
Крим це не регіон Росії.
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30.03.2022 14:54 Відповісти
u пацієнтa BBX galiuniki, treba šče лікування dodati z tix, šo NATA кожен день prisilae
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30.03.2022 16:58 Відповісти
Вони там можуть проголосувати, що наприклад Місяць і Марс регіони Росії, але це нічого не значить.
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30.03.2022 14:56 Відповісти
Покусились на основную скрепу путлеростана!
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30.03.2022 15:00 Відповісти
Смерть їбучім кацапам!
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30.03.2022 15:02 Відповісти
А кто, вас 3/14дорасов, спрашивает?
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30.03.2022 15:31 Відповісти
Исключают из переговоров или не исключают это уже для кацабов не имеет значения,
захотят жить сдрыснут быстро,особенно когда узнают что поросячий обсосок здох.
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30.03.2022 15:41 Відповісти
Все отходи войск с под Киэва накрывать и с неба и на земле.
По Крыму вас ***** даже спрашивать не будем.
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30.03.2022 16:37 Відповісти
Это указывает на то, какие ублюдки представляли Украину на этих "переговорах". Зелёные ********* поехали обниматься с врагом!!! Попить, попилить Украину, и высраться на её защитников. А обосранное ничтожество ********** даже побриться не может - руки от страха трусятся.
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30.03.2022 16:51 Відповісти
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30.03.2022 17:22 Відповісти
 
 