В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной о статусе Крыма
Крым – якобы российская территория, а Конституция России исключает возможность обсуждения судьбы любого российского региона.
Об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Его спросили, есть ли варианты достижения договоренностей по Крыму с учетом позиции Украины, которая была высказана на переговорах в Стамбуле 29 марта. Представители Киева предложили прописать в договоре с Россией переговоры о статусе Крыма.
"А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать и рассказывать не будем", - сказал Песков.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В возможном договоре между Украиной и РФ обязательно должно быть указано, что Крым является оккупированной территорией, - Джемилев
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Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)
Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.
Слава ЗСУ.
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территория Украины ! И надо быть дебилом, что бы думать от неё под дулом автомата отказываться.
NaraZZYJA UBER ALLES... Diagnoz očenj tiaželyj, no izlečimyj. So vremenem.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
то ЕМБАРГО НА ВСЕ, щоб ви їли мох з ягелєм років 100 !!!!
Вас не можливо вилікувати, вас потрібно тільки УТИЛІЗУВАТИ!!!
Зараз важливіше не втратити Донбас, і повернути повний контроль над Херсонщиною і Запоріжжям
Главное не отвлекать своё внимание на всякую х*йню
захотят жить сдрыснут быстро,особенно когда узнают что поросячий обсосок здох.
По Крыму вас ***** даже спрашивать не будем.