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Новости Война
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В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной о статусе Крыма

крым,крим

Крым – якобы российская территория, а Конституция России исключает возможность обсуждения судьбы любого российского региона.

Об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Его спросили, есть ли варианты достижения договоренностей по Крыму с учетом позиции Украины, которая была высказана на переговорах в Стамбуле 29 марта. Представители Киева предложили прописать в договоре с Россией переговоры о статусе Крыма.

"А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать и рассказывать не будем", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В возможном договоре между Украиной и РФ обязательно должно быть указано, что Крым является оккупированной территорией, - Джемилев

Крым (26360) переговоры (4910) Песков (1853) россия (95308)


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Топ комментарии
+39
Це дуже добре! Значіть Крим відійде до України без всяких перемовин! Слава Україні!
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30.03.2022 14:18
+32
Українська Конституція теж виключає можливість перемовин щодо суверенних українських територій, якими є Крим і Донбас. То що? А тоді треба переходити до міжнародного права. Так, парашенці?
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30.03.2022 14:17
+21
Кацапня, орки вы тупые, угнанная машина всегда будет иметь статус украденой, до возвращения ее владельцу.
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30.03.2022 14:19
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а пуцін уже 8 років як *****, лалалалалалалалаааа
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30.03.2022 14:16 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/515424679949014?__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Цілковито підтримую: "Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика." (с)

Завдання росії на цих переговорах - обнулити здобуту нами за місяць всебічну перевагу та виграти час для перегрупування сил. І всі, хто зібрався їй у цьому допомагати (а навіть вчорашні новини - це ВЖЕ перші репутаційні втрати для держави Україна!), мають іти слідом за рускім кораблем.

Слава ЗСУ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZWwm0sU5uYGt8kuVTbvbTm3eiIHV5Ae9KgYmqJDF53cF4hkdYdR8rBoq5nSH_PBz4Ur789obqea_adO4LKjEjKJq5OAC0LUdENKy3npltXzBypqRnCB5GxNqHtb68vSib0Cds9EIQsJmljW7CHWK70e0GKZ665JWuiv1AzxS3AtTEgSk9XrSlQocV58prTT_9R-JvvL1C2BnZAOe3Wx39bu&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197
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30.03.2022 14:49 Ответить
Так чё там гутарить, Крым это международно признаная
территория Украины ! И надо быть дебилом, что бы думать от неё под дулом автомата отказываться.
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30.03.2022 15:38 Ответить
Українська Конституція теж виключає можливість перемовин щодо суверенних українських територій, якими є Крим і Донбас. То що? А тоді треба переходити до міжнародного права. Так, парашенці?
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30.03.2022 14:17 Ответить
poka ne pomožet, - v ustave togo leprozorija (tobto v konstitucyji) vpisali verxovenstvo ixnego prava nad meždunarodnym, t.e. nad vsem svitom.
NaraZZYJA UBER ALLES... Diagnoz očenj tiaželyj, no izlečimyj. So vremenem.
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30.03.2022 16:50 Ответить
А над нашим правомїхнє право теж вище? 😲 Отож!
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30.03.2022 17:00 Ответить
Це дуже добре! Значіть Крим відійде до України без всяких перемовин! Слава Україні!
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30.03.2022 14:18 Ответить
Ну для начала мокша должна репарации оплатить, хлам свой убрать, дороги восстановить и мокшу местную на мокшанию забрать.
А там посмотрим достоин ли Крым Украинского Парада
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30.03.2022 16:55 Ответить
НУ ВОТ ЧТО И СЛЕДОВАЛО ПОМНИТЬ САДЯСЬ ЗА ПЕРЕГОВОРЫ С РАШКОЙ ВЧЕРА СЧИТАЙ БЫЛ ДЕШЕВЫЙ ПРОГОН И КИДАЛОВО... УЖЕ КРЫМ ВОВА ПУТИН НЕ ПРОСИТ УКРАИНУ ПРИЗНАТЬ РОССИЙСКИМ НЕТ Я О ТОМ ЧТО С ******** ****** ПОКА ВОНО НЕ СДОХНЕТ НИФУЯ НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ТЕРЕОК БАЗАРОВ И СТРЕЛОК А УЖ ТЕМ БОЛЕЕ КАКИХ ТО ТАМ ДОГОВРНЯКОВ... он хочет одного полной сдачи Украины и объявления Украины федеральным округом **********... ЗЕЛЕНСКИЙ В.А. ВАС ПРОСТО ТУПО ПОСЛАЛИ КУРСОМ... НА И В...
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30.03.2022 14:18 Ответить
Ни хера не поняв
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30.03.2022 14:19 Ответить
Кацапня, орки вы тупые, угнанная машина всегда будет иметь статус украденой, до возвращения ее владельцу.
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30.03.2022 14:19 Ответить
Они уже признали, что Крым - Украина. Просто хотят, что б им дали время шмотки собрать...
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30.03.2022 14:19 Ответить
коли нашу Конституцію кроїти так аж бігом, а як їх Конституція якою самі росіяни сраку витерли, то не можна.
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30.03.2022 14:20 Ответить
Хто,їх питатимн...
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30.03.2022 14:23 Ответить
Звичайно. Україна має право на оборону за статутом ООН і на відновлення своєї територіальної цілісності, не зважаючи на всяку мокшанську терористичну макулатуру на кшталт канституциї *********
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31.03.2022 01:55 Ответить
Ну, тоді й розмову з ними закінчено...
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30.03.2022 14:23 Ответить
Вы млядва неонацистская не думали, что и тоталитарный совок упадет. Затарахтел костями...
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30.03.2022 14:23 Ответить
Все просто, рашка всегда заявляла, что Украина недогосударство. Они не могут вести переговоры об изменениях своей Конституции с кем то еще, а Украина на ура обсуждает свои изменения в Конституции за нейтралитет. Харе торговать суверентитетом
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30.03.2022 14:25 Ответить
Значит будем нагибать...
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30.03.2022 14:26 Ответить
Тоді 2 варіанти: Або наша влада "проковтне" це і не відмовиться записувати питання Криму в "договорі про безпеку". Або жодного договору не буде. Можна провести голосування - який варіант оберуть наші арахамії і чалі.
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30.03.2022 14:28 Ответить
Ну якщо " Крим - нібито російська територія, а Конституція Росії виключає можливість обговорення долі будь-якого російського регіону".......
то ЕМБАРГО НА ВСЕ, щоб ви їли мох з ягелєм років 100 !!!!
Вас не можливо вилікувати, вас потрібно тільки УТИЛІЗУВАТИ!!!
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30.03.2022 14:28 Ответить
Ну значить санкції ніхто не зніме.
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30.03.2022 14:29 Ответить
Ну, тогда ***** с ними о чем-то разговаривать.
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30.03.2022 14:31 Ответить
ВИ СМІШНІ НЕВЖЕ ВИ ДУМАЄТЕ ЩО АРАХАМІЯ ЧИ ВСІ ІНШІ З ДЕЛЕГАЦІЇ ЩОСЬ ВИРІШУЮТЬ)
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30.03.2022 14:33 Ответить
з того боку такі самі клоуни. Це все шоу.
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30.03.2022 14:45 Ответить
может и не решают, их задача морочить кацапам голову и показывать всему миру какие кацапы упоротые
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30.03.2022 14:48 Ответить
Нашу теріторію теж не можна обговорювати, отже питання по Криму закрите. Крим - це Україна!
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30.03.2022 14:33 Ответить
З ватним Кримом і "крисчанами" все залишиться так як було. Україна ніколи не визнає його рашистським, але й повернути при путінському режимі не зможе.
Зараз важливіше не втратити Донбас, і повернути повний контроль над Херсонщиною і Запоріжжям
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30.03.2022 14:35 Ответить
Надо забыть про весь этот "белый шум", который нам агрохимия с падляком хотят навязать в виде каких-то "переговоров", и продолжать методично утилизировать запоребриков вместе с их железом.
Главное не отвлекать своё внимание на всякую х*йню
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30.03.2022 14:40 Ответить
согласен, пока идет имитация переговоров утилизация кацапов будет продолжаться
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30.03.2022 14:49 Ответить
Коли весь Світ згуртовано потримає ********* на санкціях, все повернеться на кола свої, туристи, вода та добробут...
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30.03.2022 14:43 Ответить
З Кримом тільки два варіанти. 1) звільнення військовим шляхом і 2) дефолт ********** і повний економічний коллапс в провінціях, що змусить кацапів благати в обмін на зменшення санкцій забрати Крим. Схиляюсь до другого. Україна має знищити вишки Бойко і припинити нарешті грабунок українського шельфу а заодно залишити Крим без газу. Також ми можемо знищити електропостачання та знову "перекрити кран". Знищити міст також непогана ідея. Але головне це повний розгром бази в Севастополі. Сподіваюсь що придатні для цього засоби українська промисловість уже виготовляє в три зміни.
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30.03.2022 14:48 Ответить
яка краса, у рашистів вже від слова "Крим" підгорає. Ето ж-ж-ж нєспроста!
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30.03.2022 14:49 Ответить
Крим це не регіон Росії.
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30.03.2022 14:54 Ответить
u пацієнтa BBX galiuniki, treba šče лікування dodati z tix, šo NATA кожен день prisilae
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30.03.2022 16:58 Ответить
Вони там можуть проголосувати, що наприклад Місяць і Марс регіони Росії, але це нічого не значить.
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30.03.2022 14:56 Ответить
Покусились на основную скрепу путлеростана!
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30.03.2022 15:00 Ответить
Смерть їбучім кацапам!
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30.03.2022 15:02 Ответить
А кто, вас 3/14дорасов, спрашивает?
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30.03.2022 15:31 Ответить
Исключают из переговоров или не исключают это уже для кацабов не имеет значения,
захотят жить сдрыснут быстро,особенно когда узнают что поросячий обсосок здох.
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30.03.2022 15:41 Ответить
Все отходи войск с под Киэва накрывать и с неба и на земле.
По Крыму вас ***** даже спрашивать не будем.
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30.03.2022 16:37 Ответить
Это указывает на то, какие ублюдки представляли Украину на этих "переговорах". Зелёные ********* поехали обниматься с врагом!!! Попить, попилить Украину, и высраться на её защитников. А обосранное ничтожество ********** даже побриться не может - руки от страха трусятся.
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30.03.2022 16:51 Ответить
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30.03.2022 17:22 Ответить
 
 