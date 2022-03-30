В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной о статусе Крыма

Крым – якобы российская территория, а Конституция России исключает возможность обсуждения судьбы любого российского региона.

Об этом заявил на брифинге спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Его спросили, есть ли варианты достижения договоренностей по Крыму с учетом позиции Украины, которая была высказана на переговорах в Стамбуле 29 марта. Представители Киева предложили прописать в договоре с Россией переговоры о статусе Крыма.

"А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать и рассказывать не будем", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В возможном договоре между Украиной и РФ обязательно должно быть указано, что Крым является оккупированной территорией, - Джемилев