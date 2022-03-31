Ми не бачимо реалізації рішень стамбульських переговорів України і РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі делегацій України та Росії. При цьому констатує, що деякі питання взагалі більше не піднімаються на переговорах.

За його словами, деякі питання, які піднімалися на переговорах раніше, вже не обговорюються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше. Яким буде статус регіону Крим і Донбас? Приймати рішення будуть лідери", - зазначив Чавушоглу.

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Він також додав, що Туреччина не бачить реалізації результатів стамбульських переговорів Україною і Росією.