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Ми не бачимо реалізації рішень стамбульських переговорів України і РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі делегацій України та Росії. При цьому констатує, що деякі питання взагалі більше не піднімаються на переговорах.

За його словами, деякі питання, які піднімалися на переговорах раніше, вже не обговорюються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше. Яким буде статус регіону Крим і Донбас? Приймати рішення будуть лідери", - зазначив Чавушоглу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чавушоглу про перемовини України і РФ: Зафіксовано узгодження низки питань і зближення позицій. Складніші теми розглянуть глави МЗС

Він також додав, що Туреччина не бачить реалізації результатів стамбульських переговорів Україною і Росією.

Автор: 

перемовини (2848) Туреччина (3488) Чавушоглу (126)


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Топ коментарі
+29
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31.03.2022 11:42
+18
А чего вы от Параши ждали? Или от того, ЧТО там "представляло" Украину...
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31.03.2022 11:39
+11
Посмотреть на "переговорщиков", типа арахамия & мединский, и все вопросы отпадают сами собой !
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31.03.2022 11:46
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А чего вы от Параши ждали? Или от того, ЧТО там "представляло" Украину...
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31.03.2022 11:39 Відповісти
В следующий раз турки им такой "отель" предложат.
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31.03.2022 11:45 Відповісти
Hotel "Ritz" ? послє посещения орків
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31.03.2022 12:16 Відповісти
Переговоры будут реализованы когда каждая свинособака которая не сложит оружие будет уничтоженна !!! Все до единого
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31.03.2022 13:06 Відповісти
У русни спросили - нужно ли продолжать военную спецоперацию в Украине - 95% из этих ублюдков высказались за продолжение спецоперации - https://www.youtube.com/watch?v=gV9rLzGL07g
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31.03.2022 11:41 Відповісти
Там конченный зомбиленд. Это признают
российские журналисты (которые за Украину)
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31.03.2022 11:46 Відповісти
Я думаю это признают все российские журналисты, включая тех, что кормят этих зомби.
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31.03.2022 12:18 Відповісти
Это жуть! Очень мало мокшей замочило ВСУ!
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31.03.2022 12:03 Відповісти
Не хочу говорить глупости, но что-то мне подсказывает Турция будет примазываться к Крыму, как переговорщик, вот 100%, будет влазить как *гарант* или что-то типо того, чтобы там им что-то перепало, плюшки для татар
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31.03.2022 11:42 Відповісти
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31.03.2022 11:42 Відповісти
"хорошего руцкого в тепловизоре не видно"
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31.03.2022 12:51 Відповісти
Они будут после победы Украины над рашей ..сейчас о чем то говорить ,очень рано…
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31.03.2022 11:43 Відповісти
та ты шо??? боже какие эти западные политики идиоты
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31.03.2022 11:44 Відповісти
і це найкраща новина на сьогодні
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31.03.2022 11:46 Відповісти
Посмотреть на "переговорщиков", типа арахамия & мединский, и все вопросы отпадают сами собой !
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31.03.2022 11:46 Відповісти
Чавошоглу , почекай. Або султан - ***** помре , або - Ішак помре.
А українці завжди будут при конях з гаслом «НА КОНЯ!
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31.03.2022 11:47 Відповісти
висєр ні про що.
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31.03.2022 11:48 Відповісти
А що, там були рішення?! На мою думку там просто було ППР(посидели, *********,разошлись)
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31.03.2022 11:50 Відповісти
не пистите на турков, дипломаты диванные .. - от Турции самая большая ВП идёт в Укрину и турки в отличие от натовских бздюхов перекрыли сразу Босфор для ********* и куй на ***** они ложили побольше байденовского...
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31.03.2022 11:57 Відповісти
Якби від них дійсно йшла така велика допомога, "байрактарами" наприклад, то техніки в кацапів вже б не залишилося.
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31.03.2022 19:05 Відповісти
закрытие Босфора в первые дни войны -это стоит тысяч байрактаров, а то шо самая большая помощь по ВП то это неопровержимый факт...
З.Ы. точно . пляха , как я не догадался -турки ж должны были дать бесплатно хоть по байрактару на одну единицу рашистской брони...
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31.03.2022 19:51 Відповісти
А хіба були досягнуті будь-які рішення?Рішення є тоді, коли підписаний обома сторонами документ.Чи ми чогось незначно?
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31.03.2022 12:04 Відповісти
Слава Богу!
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31.03.2022 12:07 Відповісти
Бо, якби на переговорах були дійсно українці, а не Арахамії з Єрмаками - то питання російської мови взагалі б жодного разу не прозвучало.
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31.03.2022 12:17 Відповісти
А тим часом Франція відновлює видачу туристичних віз росіянам з 1 квітня. Про це сказано в повідомлені на сайті Генерального консульства Франції в москві https://ru.ambafrance.org/Vydacha-viz-ogranichena-opredelennym-kategoriyam-grazhdan

Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
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31.03.2022 12:17 Відповісти
Засыпьте этих пи*оров письмами со своими пожеланиями



Пусть знают , как мы к этому относимся!
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31.03.2022 12:25 Відповісти
що, мединський не виконує домовленостей??
Що це за перемовині двох клоунів-мединсікого та аріхамской??
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31.03.2022 12:25 Відповісти
Не дуже розумію питання про демілітаризацію та російську мову, турки йдуть на ***
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31.03.2022 12:37 Відповісти
І ця істота очолює переговорну групу від імені України. Ще раз по складах: не при-сут-ня, а о-чо-лю-є(!!!).
=======
[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)

Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)

Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.












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3 Comments

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31.03.2022 12:46 Відповісти
не те місце для переговорів. Зустрічатися треба у Маріуполі
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31.03.2022 12:49 Відповісти
А какое дело туркам. какие вопросы поднимаются? Почему их волнуют ультиматумы кацапии, а не наши условия?
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31.03.2022 12:50 Відповісти
Падли османські лише наживаються на війні...
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Хитрожопые и продажные турки, только и пытаются что себе выгоду во всём извлечь. Санкции не приняли (чем и другие страны подстрекают), торговлю с рашкой только наращивают, тяжёлого и дополнительного вооружения нам не дали...
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31.03.2022 13:06 Відповісти
Дали, передали, продали. Слова похожие, а смысл разный
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31.03.2022 13:20 Відповісти
Ну-ну, суть то это не меняет, ведь турки подлизывают раше, чего только стоит фрагмент заявления турецкого руководства: «Санкции против России бесполезны. Вы только откладываете проблемы. Россия чувствует угрозу со стороны НАТО», поэтому необходимы «новые правила и принципы», чтобы и Россия, и Запад «чувствовали себя в безопасности».
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31.03.2022 13:57 Відповісти
Переговори - димова завіса...
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31.03.2022 13:07 Відповісти
 
 