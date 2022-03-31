Ми не бачимо реалізації рішень стамбульських переговорів України і РФ, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що турецька сторона не бачить реалізації рішень стамбульської зустрічі делегацій України та Росії. При цьому констатує, що деякі питання взагалі більше не піднімаються на переговорах.
За його словами, деякі питання, які піднімалися на переговорах раніше, вже не обговорюються, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Дискусій про російську мову немає. Такі питання, як демілітаризація, зараз обговорюються відносно менше. Яким буде статус регіону Крим і Донбас? Приймати рішення будуть лідери", - зазначив Чавушоглу.
Він також додав, що Туреччина не бачить реалізації результатів стамбульських переговорів Україною і Росією.
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российские журналисты (которые за Украину)
А українці завжди будут при конях з гаслом «НА КОНЯ!
З.Ы. точно . пляха , как я не догадался -турки ж должны были дать бесплатно хоть по байрактару на одну единицу рашистской брони...
Гадаю, що довідка про участь в "операції" на Україні буде додатковим стимулом для видачі такої візи уйобкам. Особливою популярністью у свинособак будуть користуватися тури з відвідування Єлисейського палацу із засвідченням шанобливої поваги макрону під час його чергового сексу по телефону з кремлівським *уйлом. І звичайно, захоплення прекрасними формами та красою супутника по жизни (дружини) французького лідера.
Пусть знают , как мы к этому относимся!
Що це за перемовині двох клоунів-мединсікого та аріхамской??
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[Переслано від Prozapas]
Арахамія до 24.02 - "Світові ЗМІ розповсюджують фейки. Хвиля про напад рф спаде за 2-3 тижні" (с)
Арахамія 29.03 - "Тема безпеки в Європі дала велику тріщину, вона не працює" (с)
Насправді "тріщіна" на голові Арахамії, але її чомусь не помічають.
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