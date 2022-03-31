Німеччина не тиснутиме на Зеленського заради компромісів з Росією, - посол Фельдгузен

Амбасадорку Німеччини Анку Фельдгузен стурбувала ймовірність того, що Захід буде підштовхувати Україну до компромісів з Росією, але у Берліні її переконали: на Київ не впливатимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі Радіо НВ.

Читайте також: Німеччина продовжить допомагати Україні зброєю, - Фельдгузен

"Я цю теорію чула і була стурбована цим, тому прямо запитала своїх колег в Берліні. Вони запевнили, що немає тиску з нашого боку на президента Зеленського. Ми розуміємо, що поступки буде дуже складно пояснити українському народу, який так страждає зараз. Ми не не робитимемо жодного тиску", - зазначила вона.

Посол також додала, що наразі Німеччина постачає Україні військову допомогу:

"Ми всі ці роки дуже підтримували Україну у всіх сферах, але довго не постачали зброю в Україну. Ця політика різко змінилася 26 лютого, і змінилася дійсно на 180 градусів. Ми зараз підтримуємо і військовій сфері дуже інтенсивно. Про це не дуже багато пишуть в пресі і це добре, тому що ми не хочемо надавати деталі. Але я сама була присутня, коли було постачання такої допомоги, і мені стало трішки легше на це дивитися".

Читайте також: Шольц повторив Путіну, що Німеччина не платитиме за газ рублями, - речник уряду ФРН Гебештрайт