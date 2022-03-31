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Німеччина не тиснутиме на Зеленського заради компромісів з Росією, - посол Фельдгузен

фельдгузен

Амбасадорку Німеччини Анку Фельдгузен стурбувала ймовірність того, що Захід буде підштовхувати Україну до компромісів з Росією, але у Берліні її переконали: на Київ не впливатимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі Радіо НВ.

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"Я цю теорію чула і була стурбована цим, тому прямо запитала своїх колег в Берліні. Вони запевнили, що немає тиску з нашого боку на президента Зеленського. Ми розуміємо, що поступки буде дуже складно пояснити українському народу, який так страждає зараз. Ми не не робитимемо жодного тиску", - зазначила вона.

Посол також додала, що наразі Німеччина постачає Україні військову допомогу:

"Ми всі ці роки дуже підтримували Україну у всіх сферах, але довго не постачали зброю в Україну. Ця політика різко змінилася 26 лютого, і змінилася дійсно на 180 градусів. Ми зараз підтримуємо і військовій сфері дуже інтенсивно. Про це не дуже багато пишуть в пресі і це добре, тому що ми не хочемо надавати деталі. Але я сама була присутня, коли було постачання такої допомоги, і мені стало трішки легше на це дивитися".

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Німеччина (7318) Зеленський Володимир (23667) Фельдгузен Анка (111) переговори з Росією (1057)


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Топ коментарі
+16
Скоріше має йти мова, про тиск на зеленського, щоб не приймав компромісів з ворогом
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31.03.2022 15:29
+14
ну то шо німеччина разом з французами позорнулись і по факту наполовину є пособниками русофашистів то вже факт
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31.03.2022 15:31
+12
Сумніваюсь, якраз німці французи можуть тиснути, щоб ми здалися
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31.03.2022 15:32
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Скоріше має йти мова, про тиск на зеленського, щоб не приймав компромісів з ворогом
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31.03.2022 15:29 Відповісти
Сумніваюсь, якраз німці французи можуть тиснути, щоб ми здалися
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31.03.2022 15:32 Відповісти
Они очень боятся, что после нашей победы, Украина превзойдет в силе и экономике этих немецки, венгерских, Итальянских и некоторых других бесхребетных в Европе. Украина может создать новый военно- политический и экономический альянс в Европе!!
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31.03.2022 15:47 Відповісти
Ваш дурдом розбомбили?
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Нам до развития Польши было лет 30, если бы они стояли на месте, а мы развивались. До Франции и Германии лет 70. Экономический альянс с 1% ВВП от экономики ЕС? Про политические блоки я уже писал неоднократно. Cейчас это же подтвердили США и Британия. Мы намеков не понимаем, нам нужно ,чтобы нас прямым текстом послали? Никто не будет в одностороннем порядке давать полноценные гарантии третьей стране, никто. Зачем им это нужно? НАТО - это глобальная система защиты, у них обязательства друг перед другом, совместные базы, общие оборонзаказы. Зачем им создавать еще один блок, который выполняет те же функции? Чтобы еще и на него деньги тратить? Вам собственное величие нигде не жмет?
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31.03.2022 19:34 Відповісти
Ці вовіки якісь стрьомні
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31.03.2022 20:45 Відповісти
Ну звісно, саме для того вони готуються відмовитися від кацапських енергоресурсів
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31.03.2022 16:00 Відповісти
Тоді такий тиск має йти не з-за кордону - а від суспільства і армії.
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31.03.2022 15:34 Відповісти
Звідки маячня про те - що "власть нельзя критиковать во время войны"? Якщо ця влада може здати інтереси країни - її треба не лише критикувати, а й зупиняти:
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31.03.2022 15:55 Відповісти
А звідки у кацапів все? Зі скрєп, звісно.
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31.03.2022 16:03 Відповісти
Так він і є. Навіть величезна кількість зеботів не може вплинути на загальнонаціональне несприйняття переговорів з кацапами та переговірників преза.
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31.03.2022 16:02 Відповісти
ужас... это же лицо в белом квадрате на черном фоне... немцы я французами на поверку оказались дерьмом во всем... гнать их надо из Украины...
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31.03.2022 15:30 Відповісти
Ах *** вашу мать !
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31.03.2022 15:30 Відповісти
Щось мені підказує, що якщо йдеться про Германію, як і про рашку, то всі такі заяви треба читати навпаки.
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31.03.2022 15:30 Відповісти
ну то шо німеччина разом з французами позорнулись і по факту наполовину є пособниками русофашистів то вже факт
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31.03.2022 15:31 Відповісти
На зє не треба тиснути, він сам все зробить під крики "НАТО, закрий небо!".
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31.03.2022 15:32 Відповісти
Це що виходить: Україна напала на парашию і Німеччина має тиснути на Україну аби ми припинили агресію?! Чи не офігіли там бундес шльондри?!!
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31.03.2022 15:32 Відповісти
Ви читати вмієте?
Німці не хочуть, щоб Зеленський, Арахамія, Чалий, прогинаючись під пуйла, переводили стрілки на інших.
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31.03.2022 15:44 Відповісти
А тебе что, показали подпись на слив Украины? ********* у спам. Если бы не поставил приставку зе то стало понятно откуда ветер дует!
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31.03.2022 15:41 Відповісти
Так це не призначений Зеленським Олександр Чалий заявив, що козломорді гаранти мають контролювати українську армію згідно договорняка з пуйлом?
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31.03.2022 15:46 Відповісти
А это уже подписано? Я думаю, что команда зе не так глупа, что при сливе Украины они лишатся не только депутатства, но и жизней!
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31.03.2022 15:50 Відповісти
Навіщо взагалі таку антиукраїнську маячню озвучувати на офіційному брифінгу від імені України?
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31.03.2022 15:55 Відповісти
Чого на Пороха переключився?😁
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31.03.2022 16:07 Відповісти
Єрмак. Він любить пропихати на важливі посади - всіляких прихильників дружби з рашкою.
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31.03.2022 15:58 Відповісти
обеспокоенньій жабоед уже побежал звонить *****?
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31.03.2022 15:36 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FNwPm15WUA8x8Z3?format=jpg&name=small
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31.03.2022 15:38 Відповісти
посолка! Хто її посолив?
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31.03.2022 15:36 Відповісти
Послиця ще модна говорити, теж чудово звучить. Послиця, вчителиця...
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31.03.2022 19:57 Відповісти
О, они с Францией уже на низком старте возобновить бизнес с Кацапией, а тут какая-то Украина под ногами путается.
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31.03.2022 15:37 Відповісти
Вони ж вангували нам кілька годин спротиву,просто кацпосвині ліниві і тупі- вони могли НАТО взяти обійшовши Україну.
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31.03.2022 15:42 Відповісти
На кого там ще тиснути? З нього і так вже лайно полізло
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31.03.2022 15:38 Відповісти
Если на него еще и надавить, зеля луснет нахрен от желания служить владимиру владимиравичу бункерному, и заглянуть к нему в очи ясные
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31.03.2022 15:40 Відповісти
********* у спам!
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31.03.2022 15:42 Відповісти
Хай тиснуть на *****...
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31.03.2022 16:19 Відповісти
Навіщо на нього тиснути якщо він спить і бачить як він підписує капітуляцію?
Якщо це не так то що це за умови на яких наголошує українська делегація в Туреччині? І не треба думати що це якась самодіяльність кучки дебілів яких гарант послав на ці ганебні перемовини.
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31.03.2022 17:31 Відповісти
Панi Фельдгузен не зрозуміла звідки взялись такі нові узгодження з росиею в Туреччині у Зеленського? Мабуть знов якась нераскрита кремліовська консерва в Бундестаге давит несчастного Володю? Не може бути щоб їх склав сам Зеленський бо це якась маячня чи зрада. Що трапилось?
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31.03.2022 19:21 Відповісти
Володью запропонували кандидатом на Нобелівську премію миру - ось що трапилось. Треба встигнути... не хоче Володья від Обами відставати, але є нюанс: Обама був американським президентом і Україна йому була на ...надцятом місці.
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31.03.2022 19:53 Відповісти
Наш друг, смелый Джонсон.
Байден трус.
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31.03.2022 19:53 Відповісти
 
 