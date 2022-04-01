Військам РФ не вдається оточити угруповання ЗСУ в зоні ООС, - Арестович

Військам РФ не вдається оточити угруповання Збройних сил України в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточення наших угруповань у зоні ООС. Поки що він вдається лише до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів, що може свідчити про повну його неготовність діяти на землі. Отже, наш прогноз обережно оптимістичний, хоча там ще можуть бути важкі бої", - сказав Арестович.

За його словами, у напрямку Києва противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ та їх ймовірним перекиданням до зони ООС.

"Але йому не вдається утримати ті ділянки та райони, які він хотів би утримати, щоб забезпечити ротацію. Наші війська "тиснуть" його і на північному заході, і на північному сході, відсуваючи далі від Києва і роблячи практично неможливим штурм міста", - сказав він.

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ЗСУ здійснюють окремі контратаки у напрямку Харкова. Крім того, продовжуються тактичні дії українських військ проти оборони противника на херсонському напрямку.

"Загалом ситуація для нас оптимістична у співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та військової промисловості, продовжує знищувати житлові квартали у Харкові, Маріуполі та Чернігові - місті, яке він намагається перетворити на другий Маріуполь. Але ми впораємося. З Черніговом досі зберігається сухопутний зв'язок, приходить військова та гуманітарна допомога, і жителі мають можливість виїхати", - додав радник голови ОП.

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Щодо Маріуполя, то, як зазначив Арестович, військове командування надає місту "ту допомогу, яка лише можлива у цій непростій ситуації".