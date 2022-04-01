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Новини Війна
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Військам РФ не вдається оточити угруповання ЗСУ в зоні ООС, - Арестович

арестович

Військам РФ не вдається оточити угруповання Збройних сил України в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник ніяк не може розпочати наступальну операцію з оточення наших угруповань у зоні ООС. Поки що він вдається лише до ракетних, артилерійських та авіаційних ударів, що може свідчити про повну його неготовність діяти на землі. Отже, наш прогноз обережно оптимістичний, хоча там ще можуть бути важкі бої", - сказав Арестович.

За його словами, у напрямку Києва противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ та їх ймовірним перекиданням до зони ООС.

"Але йому не вдається утримати ті ділянки та райони, які він хотів би утримати, щоб забезпечити ротацію. Наші війська "тиснуть" його і на північному заході, і на північному сході, відсуваючи далі від Києва і роблячи практично неможливим штурм міста", - сказав він.

Дивіться: Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою, як сцикливі путінські шмари, - військовослужбовець ЗСУ. ВIДЕО

ЗСУ здійснюють окремі контратаки у напрямку Харкова. Крім того, продовжуються тактичні дії українських військ проти оборони противника на херсонському напрямку.

"Загалом ситуація для нас оптимістична у співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та військової промисловості, продовжує знищувати житлові квартали у Харкові, Маріуполі та Чернігові - місті, яке він намагається перетворити на другий Маріуполь. Але ми впораємося. З Черніговом досі зберігається сухопутний зв'язок, приходить військова та гуманітарна допомога, і жителі мають можливість виїхати", - додав радник голови ОП.

Також дивіться: Російські окупанти залишили Гостомель майже без бою, як сцикливі путінські шмари, - військовослужбовець ЗСУ. ВIДЕО

Щодо Маріуполя, то, як зазначив Арестович, військове командування надає місту "ту допомогу, яка лише можлива у цій непростій ситуації".

Автор: 

Донбас (22354) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+12
Та мовчи, Люся, мовчи.
Зараз свіже і підім'яте кацапйо везуть якраз у ті області.
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01.04.2022 15:51
+11
тьху тьху...звездунов !!!
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01.04.2022 15:48
+11
Арестовичі, Єрмаки, Подоляки та інші говорящі бункерні голови від ОП, не дратуйте людей, хай краще ситуацію коментують представники ЗСУ, а ви до бункера, а то можете налякатись, потім ще "швидку" визивати. Де наші ракети?
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01.04.2022 15:55
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тьху тьху...звездунов !!!
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01.04.2022 15:48 Відповісти
гусар! но лучше бы он следовал призыву "гусары, молчать!" )
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01.04.2022 15:56 Відповісти
Уберіть цього трепача, він вже дратує всих.
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01.04.2022 16:03 Відповісти
В Сватово уже стоят и укрепляюцца блокпосты то ли росиян то ли ЛДНР.
Знакомые ездят туда за бензином по 25-27гр.л.
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01.04.2022 17:04 Відповісти
Насчёт Мариуполя, пока только слова.
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01.04.2022 15:50 Відповісти
Та мовчи, Люся, мовчи.
Зараз свіже і підім'яте кацапйо везуть якраз у ті області.
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01.04.2022 15:51 Відповісти
Сделайте ротацию люське. Она уже надоела.
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01.04.2022 15:53 Відповісти
За базар не отвечает.
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01.04.2022 17:12 Відповісти
Арестовичі, Єрмаки, Подоляки та інші говорящі бункерні голови від ОП, не дратуйте людей, хай краще ситуацію коментують представники ЗСУ, а ви до бункера, а то можете налякатись, потім ще "швидку" визивати. Де наші ракети?
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01.04.2022 15:55 Відповісти
Люди це хто, ты лежачий на дивані?
Розумні, патріоти, сини, дочки і ЗСУ нічого не говорить протів нашого президента і його оточення.
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01.04.2022 16:34 Відповісти
Может, ты не слышишь, потому что у тебя уши г-м забиты? Наведи курсор на того, кто тебе это написал и вспомни свою дату регистрации. Ты себя называешь умным или патриотом? А вот я думаю, что ты жертва телевизора. Более того, я на 100% в этом уверен. Окружение вашего президента после войны будет сидеть. Если президент не поймет, кто его окружает, то есть огромная вероятность, что сидеть им придется вместе.
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01.04.2022 20:05 Відповісти
ух я ти лижешь ***** зелі папір,якщо є такі шершаві язики)))
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01.04.2022 21:03 Відповісти
хай не пдит, русня Изюм взяли
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01.04.2022 16:08 Відповісти
У человека нормально получается успокаивать людей, делает свою работу. И столько критики, как вроде завтра выборы или деньги за это получают. .
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01.04.2022 16:13 Відповісти
То або боти кацапські або наші диванні пердуни, яким завжди все не так.
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01.04.2022 16:23 Відповісти
Слухати куска Арестовича це себе не поважати, після висловлювань цього ослойоба то таке враженя що зараз ситуація краща ніж було до війни
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01.04.2022 16:23 Відповісти
А що, тобі лебедине озеро запустити???
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01.04.2022 16:35 Відповісти
Не слухали в 2008, коли він описав як Крим відіжмуть, не слухали в 2019, коли казав що россія нападе в 21-22 роках... Мабуть і тепер комусь не вигідно до нього дослухатися.
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01.04.2022 16:56 Відповісти
Эти падлюки знали все зарание.
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01.04.2022 17:16 Відповісти
Все люди с IQ выше 100 все знали заранее. Прикинь? Остальным лучше вообще в выборах не участвовать, если хотят чтобы их дети жили (уже не то, чтобы жили хорошо, а просто жили).
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01.04.2022 20:14 Відповісти
в 2004 році ослойоб Арестович був проти революці, разом із диваним фельдмаршалом Корчинським ці потвори були на стороні зека Януковича, а то що буде війна з Росією то про це знали всі , не вірили тільки прокремлівські щурі
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01.04.2022 17:59 Відповісти
А что сделал Арестович, чтобы противостоять параше в 2022? По твоей же версии он знал, что будет война. Но в то же время он топила за Бубу, который строил дороги, а не ракеты, хотя о необходимости создания ракет говорили все. А Арестович как бы был консультантом ОП.
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01.04.2022 20:10 Відповісти
ох *****,кого не слухали? цітувати Дудаєва всі **** навчились,а зарз ***** з кожної каліки пророка ліплять
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01.04.2022 21:05 Відповісти
з 19го року люська на підсосі у зелених,то хто ж її не слухав? чи не хотів чути,і так після криму всі притомні розуміли,що така ***** вічно тривати не може,але дехто ж дуже хотів побачити мир в очах *****,і шось люська не сильно тому противилась
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01.04.2022 21:07 Відповісти
а якщо оточать? Арестович ти застрелишся?
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01.04.2022 16:28 Відповісти
Ну от не зламати хребет, чи хоча б копчик й ніс писяке?! РФ - військА, а ВСУ - "группіровка"... На ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ "группіровка"(угрупування по-людськи!)... ЧОМУ ця кляча з писком, який не затуляється, ще не висить заяйки на ялинці!!!
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01.04.2022 16:30 Відповісти
когда же заткнут этого ублюдка? все суют и суют - то проститут, то перелац, то дьячок, то грахамония, то чахлык...
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01.04.2022 16:33 Відповісти
Какое в пень кольцо? Арестович сравнивает нынешний Изюм с Изюмо-Барвенковской наступательной операцией Совка в 43, цель которой было замкнуть кольцо Изюм-Славянск-Донецк, но скромно умалчивает что советы кольцо это замыкали силами в 200 тысяч солдат, огромном количестве танков и... получили ***** от немцев. То есть продули. Финиш.
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01.04.2022 16:52 Відповісти
 
 