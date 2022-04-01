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Новости Война
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Войскам РФ не удается окружить группировку ВСУ в зоне ООС, - Арестович

арестович

Войскам РФ не удается окружить группировку Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает только к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о полной его неготовности действовать на земле. Следовательно, наш прогноз осторожно оптимистичен, хотя там еще могут быть тяжелые бои", - сказал Арестович.

По его словам, в направлении Киева противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и их вероятным перебрасыванием в зону ООС.

"Но ему не удается удержать те участки и районы, которые он хотел бы удержать, чтобы обеспечить ротацию. Наши войска "давят" его и на северо-западе, и на северо-востоке, отодвигая дальше от Киева и делая практически невозможным штурм города", - сказал он.

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ВСУ осуществляют отдельные контратаки в направлении Харькова. Кроме того, продолжаются тактические действия украинских войск против обороны противника на херсонском направлении.

"В общем, ситуация для нас оптимистичная в соотношении 55 на 45. Но противник продолжает осуществлять ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности, продолжает уничтожать жилые кварталы в Харькове, Мариуполе и Чернигове - городе, который он пытается превратить во второй Мариуполь. Но мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь, поступает военная и гуманитарная помощь, и жители могут выехать", - добавил советник главы ОП.

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Что касается Мариуполя, то, как отметил Арестович, военное командование оказывает городу "ту помощь, которая только возможна в этой непростой ситуации".

Автор: 

Донбасс (26955) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+12
Та мовчи, Люся, мовчи.
Зараз свіже і підім'яте кацапйо везуть якраз у ті області.
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01.04.2022 15:51
+11
тьху тьху...звездунов !!!
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01.04.2022 15:48
+11
Арестовичі, Єрмаки, Подоляки та інші говорящі бункерні голови від ОП, не дратуйте людей, хай краще ситуацію коментують представники ЗСУ, а ви до бункера, а то можете налякатись, потім ще "швидку" визивати. Де наші ракети?
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01.04.2022 15:55
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тьху тьху...звездунов !!!
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01.04.2022 15:48 Ответить
гусар! но лучше бы он следовал призыву "гусары, молчать!" )
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01.04.2022 15:56 Ответить
Уберіть цього трепача, він вже дратує всих.
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01.04.2022 16:03 Ответить
В Сватово уже стоят и укрепляюцца блокпосты то ли росиян то ли ЛДНР.
Знакомые ездят туда за бензином по 25-27гр.л.
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01.04.2022 17:04 Ответить
Насчёт Мариуполя, пока только слова.
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01.04.2022 15:50 Ответить
Та мовчи, Люся, мовчи.
Зараз свіже і підім'яте кацапйо везуть якраз у ті області.
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01.04.2022 15:51 Ответить
Сделайте ротацию люське. Она уже надоела.
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01.04.2022 15:53 Ответить
За базар не отвечает.
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01.04.2022 17:12 Ответить
Арестовичі, Єрмаки, Подоляки та інші говорящі бункерні голови від ОП, не дратуйте людей, хай краще ситуацію коментують представники ЗСУ, а ви до бункера, а то можете налякатись, потім ще "швидку" визивати. Де наші ракети?
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01.04.2022 15:55 Ответить
Люди це хто, ты лежачий на дивані?
Розумні, патріоти, сини, дочки і ЗСУ нічого не говорить протів нашого президента і його оточення.
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01.04.2022 16:34 Ответить
Может, ты не слышишь, потому что у тебя уши г-м забиты? Наведи курсор на того, кто тебе это написал и вспомни свою дату регистрации. Ты себя называешь умным или патриотом? А вот я думаю, что ты жертва телевизора. Более того, я на 100% в этом уверен. Окружение вашего президента после войны будет сидеть. Если президент не поймет, кто его окружает, то есть огромная вероятность, что сидеть им придется вместе.
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01.04.2022 20:05 Ответить
ух я ти лижешь ***** зелі папір,якщо є такі шершаві язики)))
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01.04.2022 21:03 Ответить
хай не пдит, русня Изюм взяли
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01.04.2022 16:08 Ответить
У человека нормально получается успокаивать людей, делает свою работу. И столько критики, как вроде завтра выборы или деньги за это получают. .
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01.04.2022 16:13 Ответить
То або боти кацапські або наші диванні пердуни, яким завжди все не так.
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01.04.2022 16:23 Ответить
Слухати куска Арестовича це себе не поважати, після висловлювань цього ослойоба то таке враженя що зараз ситуація краща ніж було до війни
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01.04.2022 16:23 Ответить
А що, тобі лебедине озеро запустити???
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01.04.2022 16:35 Ответить
Не слухали в 2008, коли він описав як Крим відіжмуть, не слухали в 2019, коли казав що россія нападе в 21-22 роках... Мабуть і тепер комусь не вигідно до нього дослухатися.
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01.04.2022 16:56 Ответить
Эти падлюки знали все зарание.
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01.04.2022 17:16 Ответить
Все люди с IQ выше 100 все знали заранее. Прикинь? Остальным лучше вообще в выборах не участвовать, если хотят чтобы их дети жили (уже не то, чтобы жили хорошо, а просто жили).
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01.04.2022 20:14 Ответить
в 2004 році ослойоб Арестович був проти революці, разом із диваним фельдмаршалом Корчинським ці потвори були на стороні зека Януковича, а то що буде війна з Росією то про це знали всі , не вірили тільки прокремлівські щурі
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01.04.2022 17:59 Ответить
А что сделал Арестович, чтобы противостоять параше в 2022? По твоей же версии он знал, что будет война. Но в то же время он топила за Бубу, который строил дороги, а не ракеты, хотя о необходимости создания ракет говорили все. А Арестович как бы был консультантом ОП.
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01.04.2022 20:10 Ответить
ох *****,кого не слухали? цітувати Дудаєва всі **** навчились,а зарз ***** з кожної каліки пророка ліплять
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01.04.2022 21:05 Ответить
з 19го року люська на підсосі у зелених,то хто ж її не слухав? чи не хотів чути,і так після криму всі притомні розуміли,що така ***** вічно тривати не може,але дехто ж дуже хотів побачити мир в очах *****,і шось люська не сильно тому противилась
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01.04.2022 21:07 Ответить
а якщо оточать? Арестович ти застрелишся?
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01.04.2022 16:28 Ответить
Ну от не зламати хребет, чи хоча б копчик й ніс писяке?! РФ - військА, а ВСУ - "группіровка"... На ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ "группіровка"(угрупування по-людськи!)... ЧОМУ ця кляча з писком, який не затуляється, ще не висить заяйки на ялинці!!!
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01.04.2022 16:30 Ответить
когда же заткнут этого ублюдка? все суют и суют - то проститут, то перелац, то дьячок, то грахамония, то чахлык...
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01.04.2022 16:33 Ответить
Какое в пень кольцо? Арестович сравнивает нынешний Изюм с Изюмо-Барвенковской наступательной операцией Совка в 43, цель которой было замкнуть кольцо Изюм-Славянск-Донецк, но скромно умалчивает что советы кольцо это замыкали силами в 200 тысяч солдат, огромном количестве танков и... получили ***** от немцев. То есть продули. Финиш.
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01.04.2022 16:52 Ответить
 
 