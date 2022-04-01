Войскам РФ не удается окружить группировку ВСУ в зоне ООС, - Арестович

Войскам РФ не удается окружить группировку Вооруженных сил Украины в зоне Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

"Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших группировок в зоне ООС. Пока он прибегает только к ракетным, артиллерийским и авиационным ударам, что может свидетельствовать о полной его неготовности действовать на земле. Следовательно, наш прогноз осторожно оптимистичен, хотя там еще могут быть тяжелые бои", - сказал Арестович.

По его словам, в направлении Киева противник осуществляет частичную ротацию с отводом войск и их вероятным перебрасыванием в зону ООС.

"Но ему не удается удержать те участки и районы, которые он хотел бы удержать, чтобы обеспечить ротацию. Наши войска "давят" его и на северо-западе, и на северо-востоке, отодвигая дальше от Киева и делая практически невозможным штурм города", - сказал он.

Смотрите также: Российские оккупанты оставили Гостомель почти без боя, как ссыкливые путинские шмары, - военнослужащий ВСУ. ВИДЕО

ВСУ осуществляют отдельные контратаки в направлении Харькова. Кроме того, продолжаются тактические действия украинских войск против обороны противника на херсонском направлении.

"В общем, ситуация для нас оптимистичная в соотношении 55 на 45. Но противник продолжает осуществлять ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и военной промышленности, продолжает уничтожать жилые кварталы в Харькове, Мариуполе и Чернигове - городе, который он пытается превратить во второй Мариуполь. Но мы справимся. С Черниговом до сих пор сохраняется сухопутная связь, поступает военная и гуманитарная помощь, и жители могут выехать", - добавил советник главы ОП.

Смотрите также: "Вы, ребята, выиграете эту войну. Мораль, компетенция и желание защищать свою страну у вас потрясающие", – война в Украине глазами добровольцев-иностранцев. ВИДЕО

Что касается Мариуполя, то, как отметил Арестович, военное командование оказывает городу "ту помощь, которая только возможна в этой непростой ситуации".