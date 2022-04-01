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Будівля Харківського університету Каразіна повністю зруйнована, виш перемістять у безпечніше місце, - Міносвіти

харків

Будівля Харківського національного університету ім. Каразіна повністю зруйнована, сам виш перемістять у більш безпечне місце.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час телемарафону сказав перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

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"На превеликий жаль, університет ім. Каразіна, який має багаторічні традиції, повністю зруйнований рашистськими загарбниками, повністю зруйнований їх авіаударами. Але університет ім Каразіна буде переміщений під керівництвом МОН і за сприяння Комітету ВР, ректор виконує всі наші рекомендації і переносить університет у більш безпечне місце", - сказав Вітренко.

Також, за його словами, були переміщені Харківський біотехнологічний університет в Закарпатську область, Чернігівська політехніка, зараз відбувається процес переміщення Маріупольського державного університету.

"Наша головна задача - зберегти освітню мережу України, яка потім буде допомагати у відбудові країни. Тому ми все робимо для того, щоб не втратити жодного університету, щоб всі університети працювали і могли організувати свій освітній процес, як мінімум, у дистанційні формі, а якщо це дозволяє безпекова ситуація, то і в змішаній формі, тобто з очними зустрічами викладачів та студентів. Тому ми перевозимо ті заклади освіти, які виявили таке бажання в більш безпечні райони", - сказав Вітренко.

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Також, за його словами, є виші, які вирішили залишитися в своїх містах, зокрема, багато вишів у Харкові й організовують освітній процес з 1 або 4 квітня.

Також урядовець додав, що заклади вищої освіти Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей отримують зараз велику кількість заявок від студентів, які бажають доєднатися до освітнього процесу.

Раніше перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив, що заклади вищої освіти будуть працювати там, де це дозволятиме безпекова ситуація.

обстріл (28263) Харків (5565) Міносвіти (1411)


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за все зверства русня ответит.скоро будет вот так
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01.04.2022 17:09 Відповісти
Українське суспільство стало дорослим.
Його історико-біологічний вид я би в принципі і лишив на рівні 17-18-20 років. З підлітка суспільство за ці роки, що ми з вами не бачилися, перетворилося на молоду людину. А війна просто моментально зробила її дорослою з високим рівнем відповідальності.

Шкода, що це сталося у такий драматичний спосіб. Але з цим дорослішанням українське суспільство я щиро вітаю.

Олег Покальчук, військовий психолог
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/1/7335935/
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01.04.2022 17:24 Відповісти
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01.04.2022 17:51 Відповісти
Что за бред? Этот чиновник был в Харькове? Разрушены здания экономического и физико-технического факультета. Основные здания на площади Свободы целы. Северный корпус пострадал незначительно, выбиты некоторые окна. Больше пострадал главный корпус на Свободы,4. Но выбиты много стекол. Корпус с метровыми стенами не пострадал. Перенести? Как он собирается поступить с многотысячным коллективом высококлассных ученых и сотрудников? И как этот чинуша с министерства собирается перенести уникальные установки, которые невозможно перенести. Их демонтировыать однозначно - уничтожить. Уничтожить вузовскую науку. Таких чинеш вместе с руководством универа надо гнать сраной метлой!!!
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01.04.2022 19:32 Відповісти
Повна брехня з незрозумілою мотивацією. На ректорку тиснуть, щоб перенесла універ з УКРАЇНСЬКОГО на 100 відсотків, не окупованого Харкова. Я викладач університету, ні основний, ні Північний корпуси не те що не зруйновані - навіть всерйоз не постраждали (крім кількох десятків старих вікон). Замміністра йде слідом за російським кораблем. В Харкові він явно не був. я був останній раз там півгодини тому, перед комендантським часом.
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01.04.2022 20:02 Відповісти
 
 