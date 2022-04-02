Україна не поступиться своєю територією Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться своєю територіальною цілісністю Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws про те,

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", - відповів Зеленський.

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