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Україна не поступиться своєю територією Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поступиться своєю територіальною цілісністю Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю американському каналу Fох Nеws про те,
"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", - відповів Зеленський.
Топ коментарі
+34 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар02.04.2022 08:02
+26 Ivan Ivanov #437477
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+23 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар02.04.2022 07:58
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Голда Меїр, 5-й прем'єр-міністр Ізраїлю.
А чи є автором деяких пунктів Угоди той порадник, який радив за 2 дні до Суду по морському праву забрати моряків відмінивши цим суд, віддати Цемаха, подавати воду в Крим, злити вагнерівців, казати , що росія не нападе, а Захід блефує тощо...? Може ж це й не правда, а вже галюцинації починаються у людей, наляканих війною, зрада скрізь вважається....?! А чи не зрадіють тоді деякі країни і умиють руки щодо надання нам військової допомоги і знімуть санкції, репарації тощо...???Як краще тут бути...?
Голда Меїр, 5-й прем'єр-міністр Ізраїлю.
А чи є автором деяких пунктів Угоди той порадник, який радив за 2 дні до Суду по морському праву забрати моряків відмінивши цим суд, віддати Цемаха, подавати воду в Крим, злити вагнерівців, казати , що росія не нападе, а Захід блефує тощо...? Може ж це й не правда, а вже галюцинації починаються у людей, наляканих війною, зрада скрізь вважається....?! А чи не зрадіють тоді деякі країни і умиють руки щодо надання нам військової допомоги і знімуть санкції, репарації тощо...???Як краще тут бути...?
Треба там дать ляпоса деяким хіміям "можливо, зміним, курс" .... щоб не малоли х#йню.
Всі, хто заявляють і звинувачують, що Україна не хоче миру з тими масовими вбивцями, які всім своїм єством ненавидять український народ у час коли вони окуповують українську землю, безжально гвалтуюють і вбивають її людей є зрадниками та ворожими колаборантами.
Здаететься що він ще тоді, тому 30 років, щось передбачав.
Олесь Гончар:
«Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
Епоха великого вибору талановитій людині не залишала - або бути письменником та членом, обо бути диссидентом та зеком.
Не усі борці, хтось робив свою тиху, але дуже потрібну роботу.
P.S.
- Ты им продался, продался.
- Да, я им продался. А ты не продался?
- А я нет!!!
- А это потому, что тебя не покупали.
P.P.S.
За Гончара ви сказали, а за гончарову думку 3-літньоі давності маете що сказати?
F15 - відмінна протиповітряна, але розглянемо варіанти майбутнього оновлення, навчання, якщо радар AESA буде надано або може бути оновлений до пізніше.
Grippen - може приземлятися на дорогах, обслуговується легко і швидко, економічний.
https://youtu.be/QyD0liioY8E
F16 і F18 залежно від наявності.
Коли він каже правду?
Перепрошую не має часу цитати окрім заголовка..
Не тільки не поступиться, але й..
Крим Даунбас наш...
А вся снаволочь прокацапська тю тю...на воркутЮ
І на тебе ложено *****)))
Що там поляки, вже чекають на другу хвилю з України.