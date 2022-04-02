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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина не уступит свою территорию России, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит свою территориальную целостность России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью американскому каналу Fох Nеws.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", – ответил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) россия (95372)


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Топ комментарии
+34
О. Це вже Вірно сказав! Тут Зеленського підтримають усі Українці (не плутати з зрадниками з паспортами України).
Треба там дать ляпоса деяким хіміям "можливо, зміним, курс" .... щоб не малоли х#йню.
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02.04.2022 08:02
+26
А через день,вийде якийсь арахамія,чи чалий і скаже,що 15 років про Крим не балакаєм,Донбас та Луганськ пока не визволяєм...
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02.04.2022 08:07
+23
Підтримую...
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02.04.2022 07:58
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Підтримую...
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02.04.2022 07:58 Ответить
...це земля вільної української незламної нації...
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02.04.2022 08:00 Ответить
так а чего они на переговорах предложили "компромиссные территории" кто врет зеленеский или подоляк? отказаться от НАТО и армии
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02.04.2022 15:35 Ответить
"НЕ МОЖНА ВЕСТИ ПЕРЕМОВИНИ ПРО МИР З ТИМИ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИВАТИ" -

Голда Меїр, 5-й прем'єр-міністр Ізраїлю.

А чи є автором деяких пунктів Угоди той порадник, який радив за 2 дні до Суду по морському праву забрати моряків відмінивши цим суд, віддати Цемаха, подавати воду в Крим, злити вагнерівців, казати , що росія не нападе, а Захід блефує тощо...? Може ж це й не правда, а вже галюцинації починаються у людей, наляканих війною, зрада скрізь вважається....?! А чи не зрадіють тоді деякі країни і умиють руки щодо надання нам військової допомоги і знімуть санкції, репарації тощо...???Як краще тут бути...?
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02.04.2022 11:23 Ответить
"НЕ МОЖНА ВЕСТИ ПЕРЕМОВИНИ ПРО МИР З ТИМИ, ХТО ПРИЙШОВ ТЕБЕ ВБИВАТИ" -
Голда Меїр, 5-й прем'єр-міністр Ізраїлю.
А чи є автором деяких пунктів Угоди той порадник, який радив за 2 дні до Суду по морському праву забрати моряків відмінивши цим суд, віддати Цемаха, подавати воду в Крим, злити вагнерівців, казати , що росія не нападе, а Захід блефує тощо...? Може ж це й не правда, а вже галюцинації починаються у людей, наляканих війною, зрада скрізь вважається....?! А чи не зрадіють тоді деякі країни і умиють руки щодо надання нам військової допомоги і знімуть санкції, репарації тощо...???Як краще тут бути...?
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02.04.2022 11:37 Ответить
О. Це вже Вірно сказав! Тут Зеленського підтримають усі Українці (не плутати з зрадниками з паспортами України).
Треба там дать ляпоса деяким хіміям "можливо, зміним, курс" .... щоб не малоли х#йню.
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02.04.2022 08:02 Ответить
Так їм він і повинен був сказати, а не планувати эти глаза напротив Уже весь світ говорить що переговори не актуальні, це брехня,. До вечора ще друге скаже
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02.04.2022 08:14 Ответить
а на переговорах подоляк совсем другое говорит кому верить?
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02.04.2022 15:36 Ответить
А через день,вийде якийсь арахамія,чи чалий і скаже,що 15 років про Крим не балакаєм,Донбас та Луганськ пока не визволяєм...
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02.04.2022 08:07 Ответить
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02.04.2022 08:20 Ответить
И вообще он говорил что Англия США врут о нападении и можна розслабиться и жарить шашлыки . Все года президнетства ето сплошные празднования дней рождения в карпатах лыжные трассы буковель. великих будивництв по цине вище ниж у европi 4 рази i скорочення армii до 60% .замореження зарплат вийсковослужбовцям першои линии особливо я не лох на передовий
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02.04.2022 15:39 Ответить
Знову бомбили вночі, знову по мирним містам, знову фашисти. Коли їх вигонять з ООН, ОБСЄ, скільки можна з цинічними вбивцями сидіти за одним столом?
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02.04.2022 08:10 Ответить
Я понимаю всю Вашу боль и злость, и досаду, но существует такое понятие, как политика. Переговоры нужно вести хотя бы для того, чтобы никто не говорил, что Украина не хочет мира. Нужно показывать всем стемление к миру. Естественно, что русским никто не верит и никогда не поверит. Но на переговорах можно прощупать настроение врага. Посмотреть насколько с них слетела спесь. Насколько они готовы снижать требования и понять в какую точку нужно давить. Это как разведка боем. Пусть каждый делает своё дело. Будет ещё много побед и много разочарований. Это долгая война. Но Украина обязательно победит.
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02.04.2022 09:16 Ответить
Я більше мав на увазі блокування роботи цих органів козломордими.
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02.04.2022 09:31 Ответить
У випадку з такою клінікою як кацапердія, це не має жодного значення. Має значення якнайшвидше надання Україні наступального озброєння. Що швидше кацапердію закопають, томенше буде руйнувань, а отже, менше витрат на відновлення. Але Захід боїться. Найкращий вигляд тут має Великобританія. Хоча, могли б і швидше.
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02.04.2022 10:25 Ответить
Это само собой. Долбить их гадов днём и ночью без перерыва. Но я бы съездил на переговоры хотя бы ради того, чтобы посмотреть на их кислые ****. И потроллить. Сейчас русским можно обещать что угодно и обнадёживать. но в последний момент обломать по всем пунктам. Зеля уже этот трюк проделывал, когда согласился подписать Минск, а когда пришло время подписывать, то он послал нахер. Русня была в ярости и совершенном бессилии. Если он это проделает снова - это будет на бис! Он же артист. Пусть сыграет красиво.
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02.04.2022 16:33 Ответить
Не те що би лише за одним столом, вони навіть ручкаються і обнімаються з тими вбивцями українського народу. Вони представляють там лише себе.

Всі, хто заявляють і звинувачують, що Україна не хоче миру з тими масовими вбивцями, які всім своїм єством ненавидять український народ у час коли вони окуповують українську землю, безжально гвалтуюють і вбивають її людей є зрадниками та ворожими колаборантами.
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02.04.2022 12:39 Ответить
Крим і Донбас клован українськими не вважає, бо слухняно здає їх москві згідно до пропозицій зроблених стамбульскими переговорниками, капітулянтами і державними зрадниками.
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02.04.2022 08:11 Ответить
Я вам відкрию таємницю,вони не хочуть зтнами жити!ви готові вмерти за тутериторію чи своїх дітей відправити на війну?
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02.04.2022 08:18 Ответить
Готовність чи не готовність помирати на війні не має значення, бо кожен здоровий чоловік віком до 60 років може бути призваний на військову службу в умовах загальної мобілізаціі.
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02.04.2022 09:05 Ответить
Це не таємниця, якщо та мерзота хоче жити у російському мирі, хай звіздує у орко-московію, там місця вистачить, українські території повинні бути звільнені від тої колаборантської наволочі. Вони будуть лізти і лізти далі, якщо їх там лишити.
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02.04.2022 12:00 Ответить
Про классика української літератури що скажете?
Здаететься що він ще тоді, тому 30 років, щось передбачав.

Олесь Гончар:
«Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім'ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
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02.04.2022 08:22 Ответить
Лауреат Сталінської преміі, член ЦК КПУ, громадянин Гончар О.Т. нічого спільного не має з українською літературою, не кажучи про класичну.
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02.04.2022 09:00 Ответить
Це негарно дорікати регаліями Iмперіі.
Епоха великого вибору талановитій людині не залишала - або бути письменником та членом, обо бути диссидентом та зеком.
Не усі борці, хтось робив свою тиху, але дуже потрібну роботу.
P.S.
- Ты им продался, продался.
- Да, я им продался. А ты не продался?
- А я нет!!!
- А это потому, что тебя не покупали.
P.P.S.
За Гончара ви сказали, а за гончарову думку 3-літньоі давності маете що сказати?
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02.04.2022 09:29 Ответить
Сумнівна талановитість московського пропагандіста Гончара О.Т. не доведена нічим, крім одіозної Сталінської преміі, так само як і сумнівна вартість його колаборантської думки.
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02.04.2022 09:35 Ответить
Даремно ви так. Гончара ще при житті прокляли всі камунізди та русскомірци за його проукраїнську позицію та підтримку незалежності. Та й ще при совку були в нього проблеми з приводу відмови цькувати дисидентів.
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02.04.2022 10:50 Ответить
Чесним людям не дають Сталінських премій і не беруть в ЦК КПУ, тож не витрачайте свої букви марно.
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02.04.2022 13:23 Ответить
Вона цілком доведена подіями останніх років, і тижнів. Кількість колаборантів це ще раз доводить.
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02.04.2022 13:10 Ответить
Чисельність колаборантів на східних кресах зна менша, ніж чисельність виборців криворізького дегенерата, такого самого колаборанта.
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02.04.2022 13:26 Ответить
из за цього клована армия за 3 роки скоротилася до 60% скризь на видкатах куми сидили .Особливо велике будивництво дороги Киiв -Москва по яким идуть колонни танкив кацапив .И звистно логика на яку краину легше напати де клован президент з армиею 60% комплектации чи на хунту де армия було 270 тис на регулярний основи
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02.04.2022 15:44 Ответить
больше ста лет назад Марк Твен предупреждал - он заклинал не вести споров с идиотом, ибо надо спуститься до его уровня, где идиот одолеет вас опытом... не нужно ни в глаза военному преступнику и убийцу путенину смотреть, ни слушать его... надо кацапов убивать, убивать и убивать... каждого первого... не жалеть никого...
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02.04.2022 08:13 Ответить
Схоже, що реалістичними варіантами винищувача зараз є:
F15 - відмінна протиповітряна, але розглянемо варіанти майбутнього оновлення, навчання, якщо радар AESA буде надано або може бути оновлений до пізніше.
Grippen - може приземлятися на дорогах, обслуговується легко і швидко, економічний.
https://youtu.be/QyD0liioY8E
F16 і F18 залежно від наявності.
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02.04.2022 08:17 Ответить
Gripen pasuje Ukraině jaknajlěpše, jakъ specialno dlę ZSU stvoreny - i remontrna baza poručь. Tomu tolko Gripen, bo deševy i na nego možna navěsiti prosto nejmověrne čislo vatobojnyxъ zasobovъ.
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02.04.2022 09:13 Ответить
Коли перестане вести"мирні" перемовини тоді і стане зрозуміло,що він говорить за Україну, а так старе відео як нове постять. Те що планується від його імені, має зовсім другий контекст.
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02.04.2022 08:17 Ответить
да на переговорах предлагают капитуляцию с гарантиями от рашки ну как такое может быть ? кого они дурят украинский народ западных союзников ?
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02.04.2022 15:41 Ответить
Нехай балакають. Нвчого не вийде,військові ваш захист від усякої нечисті
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02.04.2022 23:19 Ответить
Дєрьмаку це поясни з його підручними.
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02.04.2022 08:22 Ответить
Війна може завершитися лише в Севастополі. Все інше від лукавого...
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02.04.2022 08:53 Ответить
Послушал как пид..расят арахамию и быстренько сменил риторику))
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02.04.2022 09:02 Ответить
Прозревает на глазах. Уже не ляпает "договоримся посередине", наконец-то узнал что война уже 8 лет идет. Но не слишком ли дорогой ценой Украина платит за прозрение ЗЕ?
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02.04.2022 09:10 Ответить
говорят это старое видео
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02.04.2022 15:43 Ответить
А в чем проблема?
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02.04.2022 15:51 Ответить
переговоры вот в чем проблема или ты не слышал что там вещает подоляк с арахамией на что они уже согласны?
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02.04.2022 16:28 Ответить
На капитуляцию уже они согласны. Еще вопросы есть?
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02.04.2022 16:39 Ответить
так это ты спросил в чем проблема? я тебе ответил .. есть вопросы?
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02.04.2022 16:46 Ответить
Одного дня говорить про компромісні території, іншого дня про "не торгуємо територіями".
Коли він каже правду?
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02.04.2022 09:14 Ответить
Крим і Донбас клован українськими вочевидь не уважає, бо цілком добровольно здає їх москві за пропозиціями стамбульских переговорників, капітулянтів і державних зрадників.
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02.04.2022 09:40 Ответить
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02.04.2022 09:44 Ответить
Настав час вимагати повернення території України згідно наведеної мапи.
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02.04.2022 19:00 Ответить
Серйозно? А хто триндів про якісь "компромісні території"? Якісь довічні "переговори" щодо Криму? В нього там щохвилини погляди змінюються?.. Чи кожного разу різні спічрайтери промови пишуть?
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02.04.2022 10:40 Ответить
Когда????
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02.04.2022 19:31 Ответить
Зеленский говорит одно, переговорщики от Зеленского говорят другое... Кто вообще управляет в Украине?
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02.04.2022 12:48 Ответить
Бабло рулит .
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02.04.2022 13:28 Ответить
дурят народ который сейчас не состоянии адекватно оценивать ситуацию
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02.04.2022 15:44 Ответить
Україна не поступиться! а ти з своєю шоблою все просците!
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02.04.2022 13:45 Ответить
Яким и?
Перепрошую не має часу цитати окрім заголовка..
Не тільки не поступиться, але й..
Крим Даунбас наш...
А вся снаволочь прокацапська тю тю...на воркутЮ
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02.04.2022 14:18 Ответить
ты называешь на украинский Донбас -даунбассс? а сам то ты кто как не тролль залетный?
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02.04.2022 15:45 Ответить
спалился бот
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02.04.2022 16:26 Ответить
Довбойоб - ти чи недоольгієвець, чи тупа вишивата. Що в принципі похєр.
І на тебе ложено *****)))
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03.04.2022 09:09 Ответить
Головне, щоб слова президента не розходились з ділом......................
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02.04.2022 14:46 Ответить
мда ты такой наивный - типа первый раз ..
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02.04.2022 15:47 Ответить
Потому что переговорами Россия зафиксирует захваченное, а потом санкции попытается поснимать и накопит сил и опять продолжит ибо Россия всегда так делает. Потому сейчас нужно довести Россию до развала и тогда она не вернется никогда больше!
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02.04.2022 15:52 Ответить
Це вже не в перший раз після вбросів провокаційних Зе озвучує очевидні рішення. "Фокус неудался" с 15 роками по Криму
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02.04.2022 16:40 Ответить
Підтримую
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02.04.2022 19:10 Ответить
Де ж ракети середньої дальності у кількості 200-350 шт., виробництво яких було заплановано при Порошенко? Яким чином можна протистояти ракетним ударам по Українї? І яким чином можна діставати військові об'єкти у рашці?
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02.04.2022 19:29 Ответить
У нього дві руки роблять різні, геть протилежне, речі. Що там пОдоляк з хЛамідією?
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02.04.2022 19:47 Ответить
Вже виправдовується ?
Що там поляки, вже чекають на другу хвилю з України.
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02.04.2022 20:58 Ответить
правильно.
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03.04.2022 05:37 Ответить
Зіл'є Земля Україну, сто відсотків! Йому дуже хочеться подивиться в очі ***** на відстані 8 метрів...
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03.04.2022 11:29 Ответить
 
 