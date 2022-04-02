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Захищаючи Харківщину, загинули два воїни ДУК "Правий сектор" Алєксєєнко і Полонський. ФОТО

Виконуючи бойове завдання, під Харковом 31 березня, загинули бійці добровольчого підрозділу ДУК Правий сектор Олександр Алексєєнко (позивний Джеб) та Олександр Полонський (позивний Укроп).

Про це повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на пресслужбу 15-ї резервної сотні ДУК.

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"Вони захищали Харківщину, свою рідну землю, від московського окупанта. Вони рвалися у бій і загинули, як Герої. Ці хлопці справжні воїни, справжні націоналісти, які багато років присвятили боротьбі з рашизмом та розвитку Української самостійної соборної держави", — йдеться у некролозі.

Захищаючи Харківщину, загинули два воїни ДУК Правий сектор Алєксєєнко і Полонський 01
Захищаючи Харківщину, загинули два воїни ДУК Правий сектор Алєксєєнко і Полонський 02

Підтримати родини бійців: 4149 4393 1801 8276

Сухіна Світлана Олександрівна (Укроп)

5168 7573 6897 0671

Алєксєєнко Яна

(Дружина Джеба)

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Правий сектор (332) втрати (4385)


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Топ коментарі
+53
Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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02.04.2022 20:00
+49
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !!!
СПІТЬ СПОКІЙНО, ГЕРОЇ !!!
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02.04.2022 20:01
+40
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02.04.2022 20:03
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Ніхто з героїв полеглих за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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02.04.2022 20:00 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ !!!
СПІТЬ СПОКІЙНО, ГЕРОЇ !!!
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02.04.2022 20:01 Відповісти
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02.04.2022 20:03 Відповісти
Вечная память Героям. Ваше святое дело будет доведено до завершения. Враг будет разбит, Украина будет свободной!
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02.04.2022 20:07 Відповісти
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02.04.2022 20:17 Відповісти
спасибо вам, ребята, низкий вам поклон и простите...
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02.04.2022 20:22 Відповісти
Царствіє небесне воїнам українцям.
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02.04.2022 20:27 Відповісти
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02.04.2022 20:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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02.04.2022 20:34 Відповісти
С.У.М.
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02.04.2022 21:03 Відповісти
Вічна шана Героям!!!
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02.04.2022 21:20 Відповісти
Украіна сумує за своїми Героями 😪😪😪
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02.04.2022 21:58 Відповісти
 
 