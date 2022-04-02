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Захищаючи Харківщину, загинули два воїни ДУК "Правий сектор" Алєксєєнко і Полонський. ФОТО
Виконуючи бойове завдання, під Харковом 31 березня, загинули бійці добровольчого підрозділу ДУК Правий сектор Олександр Алексєєнко (позивний Джеб) та Олександр Полонський (позивний Укроп).
Про це повідомляє Цезор.НЕТ з посиланням на пресслужбу 15-ї резервної сотні ДУК.
"Вони захищали Харківщину, свою рідну землю, від московського окупанта. Вони рвалися у бій і загинули, як Герої. Ці хлопці справжні воїни, справжні націоналісти, які багато років присвятили боротьбі з рашизмом та розвитку Української самостійної соборної держави", — йдеться у некролозі.
Підтримати родини бійців: 4149 4393 1801 8276
Сухіна Світлана Олександрівна (Укроп)
5168 7573 6897 0671
Алєксєєнко Яна
(Дружина Джеба)
Топ коментарі
+53 Александр Чуднивец #474549
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