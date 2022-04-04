Україні потрібні три речі - зброя, зброя і ще раз зброя, - Дуда
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Фотографії з Бучі засвідчують, що не треба шукати компромісу з агресором за будь-яку ціну - Україні зараз потрібно багато зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері президент Польщі Анджей Дуда.
"Злочинців треба назвати злочинцями, притягнути їх до відповідальності і засудити. Фото з Бучі доводять хибність переконання, що потрібно шукати компроміс за будь-яку ціну. Насправді захисникам України насамперед потрібні три речі: зброя, зброя і ще раз зброя",- написав Дуда.
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