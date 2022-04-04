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В РФ розпочато приховану мобілізацію резервістів. Мотиваційний чинник - покращення матеріального становища шляхом мародерства, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 4 квітня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Розпочалася сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили Російської Федерації продовжують збройну агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 4 квітня.

Як повідомляється, військово-політичним керівництвом Російської Федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства.

Уточнюється, що командування збройних сил Російської Федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.

Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував свої зусилля на утриманні позицій в селі Олександрівка, - Генштаб

"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком", - звітують у Генштабі.

Також зазначається, що зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+37
у орды, всегда была, только одна мотивация, грабежи и убийства.
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04.04.2022 07:10
+18
весь героизм савецкага солдата в афганистане заключался в двух вещах - неумение воевать и массовое убийство мирного населения...
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04.04.2022 07:05
+11
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!
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04.04.2022 07:18
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весь героизм савецкага солдата в афганистане заключался в двух вещах - неумение воевать и массовое убийство мирного населения...
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04.04.2022 07:05 Відповісти
Ждем с нетерпением .. Пусть мешки берут что бы не тратиться на биомусор
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04.04.2022 07:19 Відповісти
Та, мішки вони закуповували для проукраїнських активістів, проукраїнських учителів і вихователів дитячих садочків.
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04.04.2022 09:17 Відповісти
На жаль, це правда
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04.04.2022 09:38 Відповісти
у орды, всегда была, только одна мотивация, грабежи и убийства.
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04.04.2022 07:10 Відповісти
Татаро монгольськая орда, что не уничтожили собой в аул забрать.... Москва была создана как улус орды. Ещё Л.Толстой писал "... Наглотавший татарщины Москву вы "Русью" назовёте..."
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04.04.2022 12:36 Відповісти
***** гонить
.чергове "мясо"
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04.04.2022 07:16 Відповісти
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!
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04.04.2022 07:18 Відповісти
лучшие из лучших зализывают раны тогда наберите лучших из худших
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04.04.2022 07:19 Відповісти
Значит рашисты кончаються-хорошо их утилизируют.Еще пару месяцев в таком темпе сокращения рашистов и путлеру негде будет брать войска для оккупации.
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04.04.2022 07:24 Відповісти
Населения 140 млн, на 100 млн больше чем у нас . Он фактически бесконечно сможет кошмарить Украину.
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04.04.2022 09:11 Відповісти
140млн. крепостных не победят 40млн. вольных.
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04.04.2022 10:48 Відповісти
Он не будет мобилизовывать баб, а это более половины тех 140 млн.
И всех тоже не может отправить в Украину, потому что надо стеречь другие границы и подавлять несогласных. Этого я уже рассчитать не умею, к сожалению.
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04.04.2022 11:25 Відповісти
Это иллюзия. По сути эти 60 тыс. отморозков, это практически все имеющие какой-то военный опыт и мотивацию, кого рашка сможет собрать и то, только за большое бабло по меркам их Мухосрансков. Для Украины это отечественная война и мотивация украинцев понятна - защищать родину от российских фашистов и нас поддерживает цивилизованный мир. А для кацапов, ради чего они подыхают? На одном имперском угаре накачанном шизоидной пропагандой далеко не уедешь, особенно когда их смехдержава на глазах катится в пропасть, мир считает их изгоями и военными преступниками, а впереди не иллюзорная перспектива бесславно подохнуть и обезображенным трупом гнить на чужой земле.

Военные эксперты сходятся на том, что даже если рашка объявит массовую мобилизацию, то наберет 200-300 тыс. максимум и то, ценой очень больших усилий и времени. Даже если это случится, то это будет неопытное, деморализованное, плохо экипированное мясо на устаревшей, едва дышащей технике. Крови они у Украины конечно смогут выпить много, но по факту это уже будет последняя агония говноимперии.
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04.04.2022 13:32 Відповісти
думаю те у кого есть боевой опыт понимают в какую жопу их отправят и хер их туда загонишь
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04.04.2022 07:27 Відповісти
Тобто,загальні втрати перевищують 60 тис.
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04.04.2022 07:30 Відповісти
зверніть увагу на райони призову - іноруські народності. Козлинобороді вже закінчились, в "дело" йдуть кочуючі орди. Вони завжди жили з грабежів і продажу невільників.
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04.04.2022 07:31 Відповісти
Краснодар це українці
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04.04.2022 07:44 Відповісти
там немає українців,там зараз манкурти, які прийдуть до неньки вбивати гвалтувати та грабувати!
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04.04.2022 08:46 Відповісти
Ніякі вони не українці : кубанець отаман шкуро воював проти петлюрівців разом з іншими кубанцями, а ******* кубанці відбирали Крим в України.

Закінчилися там українці під час Голодомору.
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04.04.2022 08:51 Відповісти
Навіть якщо вони там і залишились , вони вже стали точно такими ж кацапськими покидьками як і самі кацапи.
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04.04.2022 09:13 Відповісти
Ще більші імперці, ніж мацкалі.
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04.04.2022 09:18 Відповісти
Так більше нема кого... З мацкви та пітера призивати не будуть, там має бути картинка стабільності та добробуту. ..)))
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04.04.2022 07:45 Відповісти
козлинобороді не закінчуються - вони ссуть
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04.04.2022 08:56 Відповісти
Треба поштою відправляти на роісю пакети з залишками орків (байдуже які запчастини і чиї). Адреси родичів брати зі списків їхніх вояків. Може вони тоді подумають, хоч і навряд чи
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04.04.2022 07:47 Відповісти
пошта між країнами не працює та й не подіє це,для кацапів життя не є цінністю
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04.04.2022 08:49 Відповісти
кацапомясо засмердиться, Роснагляд не пропустить, а вимазані кровю пара берці, штани, берет, самий раз.

ФЛЕШМОБ.
ВІДПРАВ ЗАЛИШКИ ОКУПАНТА "ДАМОЙ"!
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04.04.2022 08:49 Відповісти
Цей мотиваційний чинник з'явився не зараз, а діяв завжди. Чи той хто сказав про нього забув Чечню, Грузію і інші конфлікти з яких є маса відео?
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04.04.2022 07:56 Відповісти
Нiхто не писав "зараз".Це вам так схотiлося.
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04.04.2022 08:06 Відповісти
Пане, сказано що мотиваційним чинником мобілізації є мародерство. Де тут про те що це система?
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04.04.2022 08:48 Відповісти
А де сказано шо не система? Мародерство присутне завжди на будь-якiй вiйни людства, I не розумiти цього це безглуздя.
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04.04.2022 08:53 Відповісти
Тобто шановний пан хоче сказати що мотиваційним чинником для призову в нашу і наприклад армію США є мародерство?😃
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04.04.2022 10:26 Відповісти
ОнотОле, эта аксиома действенна лишь для оккупационных армий, так что не кидайтесь какахами ни в нас ни в гамерику.
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04.04.2022 12:04 Відповісти
Ну так ви би так відразу і сказали. А то з вашого попереднього коментаря можна зробити різні висновки. Тобто не я кидаю какахи, а якраз ви і доводиться виправдовуватися 😊
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04.04.2022 13:01 Відповісти
Я сказал война и мародерство есть одно целое. Вы передернули на армию, причём украинскую. Впрочем, нахлобучивают свои теории на собеседника, это чрезмерная мнительность, врождённое качество перфекционистов.
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04.04.2022 13:20 Відповісти
－Таварищи военнослужещие! Вам выпала великая честь освобадить братский народ от нацистов. Вы отправляетесь на Украину. Там вы сможете улучшить свае материальное положение. Вопросы есть?
－ Есть! Черные пакеты свои брать или нам выдадут?
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04.04.2022 08:33 Відповісти
Вже потрібно нашій агентурі знищувати мародерів в кацапстані
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04.04.2022 08:47 Відповісти
Просто треба для них залишати заміновану побутову техніку...
Наприклад, приклєїти скотчем пару газових запальничок до верхньої стінки мікрохвильовки - й маємо невелику вакуумну бомбу...
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04.04.2022 09:00 Відповісти
Я усім кажу: Побачив москаля - вбий, інакше він вб'є тебе. Вони самі викреслили себе з людського виду ссавців.
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04.04.2022 08:54 Відповісти
Я б ще додав-вбий будь яким способом, не дивлячись якого воно роду. Гарний росіянин-мертвий
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04.04.2022 09:05 Відповісти
Элитные полки выбиты, что смогут отвоевать оставшиеся мобилизованые алконавты в тельниках, разве что повыворачивать карманы у своих же трупов, там много чего осталось..
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04.04.2022 09:02 Відповісти
По 200 каждому..
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04.04.2022 09:16 Відповісти
 
 