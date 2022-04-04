В РФ розпочато приховану мобілізацію резервістів. Мотиваційний чинник - покращення матеріального становища шляхом мародерства, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 4 квітня
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Розпочалася сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили Російської Федерації продовжують збройну агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 06.00 4 квітня.
Як повідомляється, військово-політичним керівництвом Російської Федерації розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. Під час здійснення відбору кандидатів перевага надається особам, що вже мають бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначені основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.
Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення. Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства.
Уточнюється, що командування збройних сил Російської Федерації розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб.
Укомплектування озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.
"На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито сім ворожих атак, знищено дві одиниці броньованої техніки, сорок три автомобіля та міномет противника з розрахунком", - звітують у Генштабі.
Також зазначається, що зенітно ракетними військами Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 6 повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети. Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22, то стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизовано кабіну, пілотами здійснено аварійну посадку на аеродромі Ростов.
Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах. Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України запобігають діяльності авіації ворога на визначених напрямках, здійснюють прикриття ударних груп, бомбардувальної та штурмової авіації.
Будь ласка, зачекайте...
.чергове "мясо"
И всех тоже не может отправить в Украину, потому что надо стеречь другие границы и подавлять несогласных. Этого я уже рассчитать не умею, к сожалению.
Военные эксперты сходятся на том, что даже если рашка объявит массовую мобилизацию, то наберет 200-300 тыс. максимум и то, ценой очень больших усилий и времени. Даже если это случится, то это будет неопытное, деморализованное, плохо экипированное мясо на устаревшей, едва дышащей технике. Крови они у Украины конечно смогут выпить много, но по факту это уже будет последняя агония говноимперии.
Закінчилися там українці під час Голодомору.
ФЛЕШМОБ.
ВІДПРАВ ЗАЛИШКИ ОКУПАНТА "ДАМОЙ"!
－ Есть! Черные пакеты свои брать или нам выдадут?
Наприклад, приклєїти скотчем пару газових запальничок до верхньої стінки мікрохвильовки - й маємо невелику вакуумну бомбу...