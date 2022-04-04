Кличко просить киян утриматися від повернення додому ще принаймні тиждень

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, які бажають повернутися до Києва, з проханням утриматися від цього принаймні тиждень. А також закликав не повертатися поки до своїх домівок жителів звільнених від окупантів передмість Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Ми сильні разом".

Столиця надає необхідну допомогу мешканцям постраждалих від російських окупантів передмість. Зокрема – Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки.

"Ми допомагаємо передмістям Києва гуманітарною допомогою. Надаємо все необхідне. Також вивезли багато людей з Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Хтось із них залишається в Києві. Тут вони отримують, зокрема, і психологічну допомогу. Тих, хто хоче поїхати на захід країни, допомагаємо відправити туди", – сказав Кличко.

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Також мер столиці звернувся до мешканців столиці, які бажають повернутися до Києва, утриматися від цього принаймні тиждень. А також закликав не повертатися поки до своїх домівок жителів звільнених від окупантів передмість Києва.

"По-перше, в Київській області зараз діє цілодобова комендантська година. Також у містах біля столиці, де тривають бої, виявляють велику кількість вибухонебезпечних предметів. Які можуть становити велику загрозу. Не виключаємо ми і вірогідності ракетних обстрілів. Так, наші сили ППО працюють на відмінно. Але, все може статися. Тож прошу людей трохи почекати і не повертатися", – зазначив Кличко.

Як повідомлялося, Київ поступово повертається до звичного життя. Так, із кожним днем зростає кількість працюючих магазинів, кав'ярень та інших установ. Від сьогодні відновив сполучення через Південний міст столичний метрополітен.