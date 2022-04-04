Концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу"
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Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення відключив мовлення телеканалів "П’ятий" і "Прямий".
Про це йдеться в заяві телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.
"Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали", - йдеться в повідомленні.
Журналісти зазначають, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України.
"У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов", - додали вони.
"Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" ("9 канал"), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору", - наголосили журналісти.
Колектив телеканалів звернувся до президента Володимира Зеленського.
"Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова. Вимагаємо від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів П’ятого та Прямого. Керівника Концерну Уряд повинен негайно відсторонити від посади", - підсумували журналісти.
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Відкритий лист телеканалу "Еспресо"
щодо вчинення умисних дій посадовими та службовими особами Концерну РРТ, які несуть загрози національній безпеці України
Шановний пане Президенте! Шановні пані та панове!
4 квітня цього року колектив телеканалу "Еспресо" зустрів безпрецедентною новиною - вранці представники Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (Концерн РРТ), без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
Показово, що від часу активної фази російського вторгнення мали місце три "успішні» спроби відключити мовлення українських телеканалів. Перша відбулася під час російського ракетного удару по київській телевежі, наступна - в результаті захоплення окупаційними військами Херсону, і третя - сьогодні вранці, внаслідок дій начебто українського Концерну РРТ.
Від сьогоднішнього ранку Концерн РРТ зайняв своє місце серед російських терористичних військ та колабораціоністів, які свідомо працюють проти України та українців, вбивають мирних громадян та обмежують можливості українців дивитись українські телеканали.
В історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал Еспресо. Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга - сьогодні, під час активної фази російсько-української війни, і, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні.
На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ, ми не отримали жодних відповідей. Але очевидно, що, якби це були законні дії, Концерну РРТ не було б складно на них послатись в обґрунтування своїх дій.
Але на цей момент можна констатувати: ні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка встановлює правила діяльності телеканалів, ні Міністерство оборони України, яке відповідно до закону регулює режим воєнного стану, ні РНБО України або будь-які інші уповноважені державні органи не приймали жодних рішень щодо відключення телеканалу "Еспресо".
Єдиним державним утворення, яке мало б на меті закриття українських телеканалів, є Міністерство оборони російської федерації та їхні кремлівські начальники. Якщо виявиться, що український Концерн РРТ виконує рішення кремлівського Міністерства оборони, очевидно, українські правоохоронні органи мали б на це належним чином відреагувати.
Телеканал "Еспресо" завжди займав і продовжує займати проукраїнську позицію. "Український погляд на світ» - це не лише наше гасло, але й частина ідеології кожного співробітника телеканалу. Повністю усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша країна сьогодні, ми фокусуємось на питаннях війни, об'єднання нації заради спільної перемоги та інформування наших глядачів про офіційну інформацію від органів державної влади.
Також ми допомагаємо нашим іноземним партнерам донести до українців те, що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги. Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки наших іноземних партнерів - новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція).
Позбавлення США, Великобританії, Франції, інших країн-партнерів, можливості комунікації з українцями через свої щоденні та щотижневі передачі, що транслюються в ефірі Еспресо, є очевидною провокацією, спрямованою на ускладнення відносин між Україною та стратегічними партнерами, підтримка яких є особливо важливою зараз для України. Водночас в час, коли ведуться складні переговори про постачання Україні важкого озброєння, здійснюється спроба замінити предмет розмови на дискусії про свободу слова та відверто незаконне припинення мовлення в Україні проукраїнського телеканалу.
Ми вимагаємо від Концерну РРТ припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону. Якщо відключення "Еспресо" було технічною помилкою, її треба негайно виправити та відновити мовлення.
В іншому випадку, свідоме продовження відключення українського телеканалу "Еспресо" з української цифрової мережі Т2, може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля. Ми звернулись до уповноважених правоохоронних органів з метою перевірки даних фактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини, про що будуть поінформовані всі посольства держав-партнерів в Україні. Ми переконані, що підтримка телеканалу Еспресо буде беззаперечною.
Пане Президенте, ми неодноразово заявляли і заявляємо про нашу спільну боротьбу проти росії. Разом з тим, в період воєнного стану і збройної агресії проти України, боротьба в Україні з незалежними проукраїнськими медіа не сприяє спільній перемозі. Ми переконані, що Ви так само поділяєте таку позицію і всіма можливими засобами сприятимете припиненню цього беззаконня, що шкодить міжнародному іміджу України особливо в цей нелегкий період.
Разом до перемоги! Слава Україні!
Зараз би взнати точне місце розташування каломийші..
навіщо різати Україну по-живому ізнутрі?
Порох поганий, бо Свінарчуки, що там Женьок нічого не забув ?
Хто дав право якомусь Зеленському вирішувати хто єдині канали, а хто - ні?
Пофіг на війну. Істина важливіша. Бо без істини так перемога не варта нічого!
Зрозумів?
Не сподоболась їм минула критика Зе, бачу що ця коломойша хоче під прикриттям військового часу позакривати всю опозицію яка ії критикувала.
ідіотаЗеленського", нарешті закрили 5 і Прямий. Для повної картини залишилось посадити Пороха і другий термін гарантований. Війна війною, а за вибори курви зелені не забувають.
ответственности нет гавнюки,фронтовики вам не только яйца открутят,но и бошки поотрывают.
И не мечтайте о том что за вас люди будут голосовать.
@bryhynets
5 ч
В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
это дно!
То кажете: єднання? Кажете: не на часі?
Спершу Зеленському підсовують указ, який має перетворити весь телепростір на одну лизоблюдську до влади й демонстративно байдужу до захисників України картинку. І там, окрім вилизування численних представників влади, йдуть випади та кпини на адресу політичних опонентів, які нині всіма силами лише допомагають тій самій владі, а ще й нашій боротьбі. До речі, стосовно ряду дуповилизувачів указ чомусь не почав діяти, наприклад, щодо каналу Садового "24". А заявку про підключення патріотичних каналів "Прямий", 5-ий та "Еспресо" до загального пулу довго ігнорують в зеленсько-коломойській Нацзраді. Нарешті, патріотичним каналам дозволяють на пару годин щодня включатися на своїх частотах.
Але й це потрапляє на очі подоляківській наволочі, несуть кляузу наверх і звідти методом телефонного права доручають людині антиукраїнського олігарха коломойського, а нині керівнику концерну РРТ Кірілу Данілову негайно перекрити свіжу думку. Посеред ночі без попереджень та аргументів патріотичні канали відключають від мовлення. Доки одні воюють проти ворога, в зеленої та олігархічної шушари зовсім інша війна.
А ми, тим часом, продовжуємо дивитися наші українські канали на ютюбі. Якщо вас, звісно, особливо не приваблюють розмови проросійського журналіста Голованова з відверто рашистським політтехнологом Карасьовим (обоє вели програми на Наш ТВ, а до того постійно перетиналися на 112 та НьюсВан. Або ж у вас може приплив ентузіазму від бесіди ватної Наташі Влащєнка про те, як сьогодні трудно тут рускагаварящім. Ну, чи ви хочете подивитися на уривки з бидло-кварталу, де вилизують Зеленського й плюють у бік Порошенка? Якщо ні, якщо ви розумієте, що перемогу здобувають ЗСУ, а не арєстовічі своїми язиками, то трансляцію патріотичних каналів у мережі знайдете легко.
https://t.me/Chornovil_official/4500
Страшно навіть уявити, що було б, якби президентом був Порошенко.
Зеленський - це Україні дар від Бога!
А Порошенко - це наша велика помилка.
І дуже дорога!