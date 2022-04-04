Концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу"

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення відключив мовлення телеканалів "П’ятий" і "Прямий".

Про це йдеться в заяві телеканалу "Прямий", інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення про відключення є цілковито і однозначно незаконним, оскільки не існує жодного документа, який би давав підстави концерну РРТ вночі відключати телеканали від мовлення. Немає жодного рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, – єдиного органу, який має право ухвалювати рішення щодо ефіру телеканалів. РНБОУ раніше, до речі, заявляла, що не має повноважень закривати канали", - йдеться в повідомленні.

Журналісти зазначають, що з першого дня повномасштабного російського вторгнення включилися в інформаційний захист України.

"У нас є всі підстави вважати, що мала місце незаконна нічна диверсія з відключення мовлення, відповідальність щодо якої несе директор концерну РРТ Кирило Данілов", - додали вони.

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"Прикметно, що раніше Кирило Данілов керував телекомпанією "Приват ТВ Дніпро" ("9 канал"), яка входить до медіа імперії олігарха Ігоря Коломойського. Все вказує на те, що в умовах війни Коломойський замість захисту країни займається вирішенням своїх бізнесових питань із зачистки інформаційного простору", - наголосили журналісти.

Колектив телеканалів звернувся до президента Володимира Зеленського.

"Розраховуємо, що глава держави дасть належну оцінку діям концерну і захистить право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова. Вимагаємо від Концерну РРТ припинити порушення закону і негайно відновити мовлення телеканалів П’ятого та Прямого. Керівника Концерну Уряд повинен негайно відсторонити від посади", - підсумували журналісти.

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