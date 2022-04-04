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Новости Общество
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5 канал (13630) вещание (183) Прямой_канал (55) КРРТ (1)

Концерн РРТ отключил вещание "Прямого" и "5 канала"

Новости Цензор.НЕТ Общество

прямий

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканалов "Пятый" и "Прямой".

Об этом говорится в заявлении телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"Решение об отключении совершенно и однозначно незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания — единственного органа, который имеет право принимать решение по эфиру телеканалов. СНБОУ ранее, кстати, заявляло, что не имеет полномочий закрывать каналы", - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что с первого дня полномасштабного российского вторжения включились в информационную защиту Украины.

"У нас есть все основания полагать, что имела место незаконная ночная диверсия по отключению вещания, ответственность за которую несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов.", - добавили они.

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Примечательно, что ранее Кирилл Данилов руководил телекомпанией "Приват ТВ Днепр" ("9 канал"), которая входит в медиа империи олигарха Игоря Коломойского. информационного пространства", - подчеркнули журналисты.

Коллектив телеканалов обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Мы обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины по поводу незаконных действий команды Коломойского во власти и их возможном подыгрывании россии, потому что такие действия нарушают принцип единства.

"Рассчитываем, что глава государства даст надлежащую оценку действиям концерна и защитит право журналистов, профессионально воюющих на информационном фронте, на профессию и свободу слова. Требуем от Концерна РРТ прекратить нарушение закона и немедленно возобновить вещание телеканалов Пятого и Прямого. Руководителя Концерна Правительство должно немедленно отстранить от должности", - подытожили журналисты.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+128
Зеля навіть під час війни боїться Пороха!
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04.04.2022 20:16
+111
Почалося... а 1+1 чого не відключили? щоб Мусійчук Єрмака піарила?
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04.04.2022 20:17
+80
Нікчеми зелені!
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04.04.2022 20:17
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Раньше, квартал, сваты...
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04.04.2022 21:00 Ответить
Клоуни бояться слухати правду. Як просрали підготовку до війни...
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04.04.2022 20:34 Ответить
Це диверсія... це узурпація... це зрада за спинами ЗСУ і на тлі мільйонів трагедій під час війни
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04.04.2022 20:34 Ответить
73%. Ничего эта цыфра не напоминает?
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04.04.2022 20:43 Ответить
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04.04.2022 20:35 Ответить
вони застосували санкції не тільки до 5-го і Прямого; вони обмежили трансляцію телеканалу Еспресо!

Відкритий лист телеканалу "Еспресо"
щодо вчинення умисних дій посадовими та службовими особами Концерну РРТ, які несуть загрози національній безпеці України

Шановний пане Президенте! Шановні пані та панове!
4 квітня цього року колектив телеканалу "Еспресо" зустрів безпрецедентною новиною - вранці представники Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (Концерн РРТ), без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.
Показово, що від часу активної фази російського вторгнення мали місце три "успішні» спроби відключити мовлення українських телеканалів. Перша відбулася під час російського ракетного удару по київській телевежі, наступна - в результаті захоплення окупаційними військами Херсону, і третя - сьогодні вранці, внаслідок дій начебто українського Концерну РРТ.
Від сьогоднішнього ранку Концерн РРТ зайняв своє місце серед російських терористичних військ та колабораціоністів, які свідомо працюють проти України та українців, вбивають мирних громадян та обмежують можливості українців дивитись українські телеканали.
В історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал Еспресо. Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга - сьогодні, під час активної фази російсько-української війни, і, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні.

На спроби отримати пояснення від Концерну РРТ, ми не отримали жодних відповідей. Але очевидно, що, якби це були законні дії, Концерну РРТ не було б складно на них послатись в обґрунтування своїх дій.
Але на цей момент можна констатувати: ні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, яка встановлює правила діяльності телеканалів, ні Міністерство оборони України, яке відповідно до закону регулює режим воєнного стану, ні РНБО України або будь-які інші уповноважені державні органи не приймали жодних рішень щодо відключення телеканалу "Еспресо".
Єдиним державним утворення, яке мало б на меті закриття українських телеканалів, є Міністерство оборони російської федерації та їхні кремлівські начальники. Якщо виявиться, що український Концерн РРТ виконує рішення кремлівського Міністерства оборони, очевидно, українські правоохоронні органи мали б на це належним чином відреагувати.
Телеканал "Еспресо" завжди займав і продовжує займати проукраїнську позицію. "Український погляд на світ» - це не лише наше гасло, але й частина ідеології кожного співробітника телеканалу. Повністю усвідомлюючи виклики, з якими стикається наша країна сьогодні, ми фокусуємось на питаннях війни, об'єднання нації заради спільної перемоги та інформування наших глядачів про офіційну інформацію від органів державної влади.

Також ми допомагаємо нашим іноземним партнерам донести до українців те, що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги. Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки наших іноземних партнерів - новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція).
Позбавлення США, Великобританії, Франції, інших країн-партнерів, можливості комунікації з українцями через свої щоденні та щотижневі передачі, що транслюються в ефірі Еспресо, є очевидною провокацією, спрямованою на ускладнення відносин між Україною та стратегічними партнерами, підтримка яких є особливо важливою зараз для України. Водночас в час, коли ведуться складні переговори про постачання Україні важкого озброєння, здійснюється спроба замінити предмет розмови на дискусії про свободу слова та відверто незаконне припинення мовлення в Україні проукраїнського телеканалу.
Ми вимагаємо від Концерну РРТ припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону. Якщо відключення "Еспресо" було технічною помилкою, її треба негайно виправити та відновити мовлення.
В іншому випадку, свідоме продовження відключення українського телеканалу "Еспресо" з української цифрової мережі Т2, може бути розцінено не інакше як участь у війні проти України на стороні Кремля. Ми звернулись до уповноважених правоохоронних органів з метою перевірки даних фактів та відкриття кримінальних проваджень щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини, про що будуть поінформовані всі посольства держав-партнерів в Україні. Ми переконані, що підтримка телеканалу Еспресо буде беззаперечною.
Пане Президенте, ми неодноразово заявляли і заявляємо про нашу спільну боротьбу проти росії. Разом з тим, в період воєнного стану і збройної агресії проти України, боротьба в Україні з незалежними проукраїнськими медіа не сприяє спільній перемозі. Ми переконані, що Ви так само поділяєте таку позицію і всіма можливими засобами сприятимете припиненню цього беззаконня, що шкодить міжнародному іміджу України особливо в цей нелегкий період.
Разом до перемоги! Слава Україні!
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04.04.2022 20:36 Ответить
Згодна з кожним словом.Пане Президенте( поки що) ,не грайтесь у підкилимні ігри ,зупиніть своїх " коней"
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04.04.2022 21:21 Ответить
Якщо такою хернею почнуть далі займатися, то всі союзники розбіжаться. Просто ніхто не захоче мати справи з такими дебілами
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04.04.2022 20:38 Ответить
а вони того і добиваються
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04.04.2022 21:47 Ответить
Зєля , ми з тебе за все спитаємо. І за дороги для окупантів, і за відсутність оборонних замовлень. І за здачу півдня України. За все! Незалежно від 5 каналу та "Прямого". Довічне світить.
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04.04.2022 20:39 Ответить
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04.04.2022 20:39 Ответить
І це при тому, що вся шобла з Інтера, 112-го, Ньюсвана (на каналі Рада) продовжує працювати.
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04.04.2022 20:40 Ответить
Ну що любителі ...ського, давайте припинимо на час війни чвари, а після війни розберемося, нє?
Зараз би взнати точне місце розташування каломийші..
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04.04.2022 20:41 Ответить
Зеля, як був лялькою Коломойши, так ним і залишився.
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04.04.2022 20:43 Ответить
Експрессо, Прямий і 5-й повинні працювати
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04.04.2022 20:44 Ответить
ганьба владі.. сцикливо по-кацапськи.. відчувається школа фсбшників-дермаків..
навіщо різати Україну по-живому ізнутрі?
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04.04.2022 20:47 Ответить
..зи.. телевізор не дивлюсь, майже, місяць.. в інтернеті є і 5-й і Прямий
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04.04.2022 21:23 Ответить
то справа принципу, якщо може працювати Україна 24 чому 5-й не може?
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04.04.2022 21:29 Ответить
дуже важко без зачистки інформаційного простору для Зе буде підписати капітуляцію. Ніхто ж серйозно не сприймає, що така тупа істота як арахамія може відстояти будь які права України. Це ж смішно!!!
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04.04.2022 20:48 Ответить
О, ще одна ватниця вилізла.
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04.04.2022 20:56 Ответить
Ах, тi самi легендарнi посiпаки оккупантiв з "П`ятого каналу"... Це ж та сама росiйська ДРГ «Європейська Солідарність», так?
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04.04.2022 21:00 Ответить
Вимикати проукраїнські телеканали під час війни це диверсія.
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04.04.2022 20:52 Ответить
***** кацапська, йди *****!
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04.04.2022 21:00 Ответить
Коломойський курва дірява
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04.04.2022 20:54 Ответить
Особисто я не дивлюсь тб, однак факт того, шо зелена гнида використовує тєлік для самопіару вже не викликає сумніву.
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04.04.2022 20:54 Ответить
Женьок тут як тут розведе всіх по понятіям - Зе хороший, коломойський то взагалі пацріот України,
Порох поганий, бо Свінарчуки, що там Женьок нічого не забув ?
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04.04.2022 20:58 Ответить
Ух ты... А какой такой "Порох" тебе жить не дает, а? Вроде кроме тебя никто про то... Ни про порох, ни про ТNТ, ни про пикрин или шимозу... Ну так рожай уж, кто президент Украины?
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04.04.2022 20:59 Ответить
Якби я міг дістати тебе руками - ти б свій язик зараз з'їв.

Хто дав право якомусь Зеленському вирішувати хто єдині канали, а хто - ні?

Пофіг на війну. Істина важливіша. Бо без істини так перемога не варта нічого!

Зрозумів?
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04.04.2022 21:00 Ответить
Даєш Прямий і 5 канал

Не сподоболась їм минула критика Зе, бачу що ця коломойша хоче під прикриттям військового часу позакривати всю опозицію яка ії критикувала.
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04.04.2022 20:56 Ответить
Здійснилась "мрія ідіота Зеленського", нарешті закрили 5 і Прямий. Для повної картини залишилось посадити Пороха і другий термін гарантований. Війна війною, а за вибори курви зелені не забувають.
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04.04.2022 21:01 Ответить
Скажу м'яко,я і мої рідні,друзі оці канали давно не дивимось,мені пох!!!
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04.04.2022 21:04 Ответить
Згідно плану А, при підтримці зеленої влади Україна мала лягти на протязі 3 діб. Зелені гниди для того зробили все, але ж, гниди зелені, народу ж не спитали, а тому все пішло не так. Тепер задіюють план В - побільше срачу і розбрату всередині країни, щоб той народ між собою почав сратись. Ну то як пуйла пермогти? А? Воювати а чи сратись. Що гниди зелені скажете? Чи ви собі гадаєте, що поки народ на фронтах гине, ви для коломойші все тут приберете до рук? Суки, а не боїтесь, що то все до вас повернеться? Ні сумніві. ні страху, падли?
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04.04.2022 21:06 Ответить
Коломойша не менший ворог України ніж путін
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04.04.2022 21:10 Ответить
зелена мразото....
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04.04.2022 21:18 Ответить
Какое паскудство... Микрофюрер совсем с катушек сьехал...
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04.04.2022 21:27 Ответить
Та причому тут беня ? Еспрессо із випуску у випуск ставить Піонтковського, Андрій Андійович першим назвав Єрмака агентом Козирем і буде так його називати. Пятий канал з підколками олбзиває агрохімію та переляка. Ну а Прямий прямо говорить про купку посібак крисьони ша, любителів та знавців рускаго міра в ОПі. Ну як загосп може таке терпіти, дует два роки кружляє біля кнопки. А зараз не витерпіли і таки натиснули.
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04.04.2022 21:32 Ответить
Шо зеленая мразь взялась за старое,воно думает со своим каламошкой,что уйдут от
ответственности нет гавнюки,фронтовики вам не только яйца открутят,но и бошки поотрывают.
И не мечтайте о том что за вас люди будут голосовать.
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04.04.2022 21:33 Ответить
Білше дивитись нема чого,бо дивитись 24/7 гундосика,та його підтацьовку з його ОПи ГИДКО!
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04.04.2022 21:44 Ответить
меркель і макрон будують дуже стурбовані
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04.04.2022 21:47 Ответить
А кстати где сранный коломойша и где его помощь Украине где этот гаденыш обосранный или он думает отсидется не не выйдет ****
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04.04.2022 22:07 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

5 ч

В коментарях дехто пише - а де ж ваш Порошенко.
Справді, на тому єдиному каналі, який дозволяє влада, є лише Зеленський, Єрмак, Данілов, Арестович, Подоляк та усілякі Арахамії)
Але це не вся правда) не хочете ловитися на пропаганду - стежте не лише за офіційним ТВ)
Слава Україні!
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04.04.2022 22:09 Ответить
Беня ніяк не заспокоїться. Хоче щоб його в мусорному баці прямо в американську прокуратуру завезли?
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04.04.2022 22:09 Ответить
Атака пророссийских сил, которые вольготно себя чувствуют здесь с 2019: хотят узурпировать телевизор и преобразовывать Украину в марионетку РФ по её образу и подобию.
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04.04.2022 22:11 Ответить
Если не получается оккупировать Киев - хотят оккупировать телевизо
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04.04.2022 22:13 Ответить
чума на блаЗЄнських! Вони не змінюються.
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04.04.2022 22:20 Ответить
Вова дограється ,Маріуполь на ньому вісить і той жах який там вскриється буде ньому покидьку .
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04.04.2022 22:20 Ответить
Зелені зачищають своє дерьмокерівництво країною.
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04.04.2022 22:21 Ответить
Квартал завжди поводився, як цигани. А тут ще так підфартило з воєнним станом.
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04.04.2022 22:27 Ответить
Беню - в ФБР, дЕрьмаков, Демьченков и подоляко-арахамистых сявок - нашей контрразведке, ОПАБЛОКовских диверсантов - за решетку, за измену Родине. И тогда москальских свинособак победим в разы быстрее и с меньшими потерями...
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04.04.2022 22:33 Ответить
Чому закрили?
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04.04.2022 22:46 Ответить
ЗЕшобла делает ВСЁ для того, чтобы подписать капитуляцию Украины. Посмотрите на законы, которые приняла ВР за время войны
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04.04.2022 22:50 Ответить
причина закрытия??
это дно!
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04.04.2022 23:16 Ответить
Тільки в НАТО. Ніякого нейтралітету! Якщо Зеленський хоче відмовитися від нашої боротьби і від НАТО, то нам треба вибрати президента, який заведе нас в НАТО!
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04.04.2022 23:24 Ответить
Я, громадянка України, вимагаю негайно повернути в т2 еспресо, а також 5й, прямий канали!!!!!
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04.04.2022 23:32 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

То кажете: єднання? Кажете: не на часі?
Спершу Зеленському підсовують указ, який має перетворити весь телепростір на одну лизоблюдську до влади й демонстративно байдужу до захисників України картинку. І там, окрім вилизування численних представників влади, йдуть випади та кпини на адресу політичних опонентів, які нині всіма силами лише допомагають тій самій владі, а ще й нашій боротьбі. До речі, стосовно ряду дуповилизувачів указ чомусь не почав діяти, наприклад, щодо каналу Садового "24". А заявку про підключення патріотичних каналів "Прямий", 5-ий та "Еспресо" до загального пулу довго ігнорують в зеленсько-коломойській Нацзраді. Нарешті, патріотичним каналам дозволяють на пару годин щодня включатися на своїх частотах.

Але й це потрапляє на очі подоляківській наволочі, несуть кляузу наверх і звідти методом телефонного права доручають людині антиукраїнського олігарха коломойського, а нині керівнику концерну РРТ Кірілу Данілову негайно перекрити свіжу думку. Посеред ночі без попереджень та аргументів патріотичні канали відключають від мовлення. Доки одні воюють проти ворога, в зеленої та олігархічної шушари зовсім інша війна.

А ми, тим часом, продовжуємо дивитися наші українські канали на ютюбі. Якщо вас, звісно, особливо не приваблюють розмови проросійського журналіста Голованова з відверто рашистським політтехнологом Карасьовим (обоє вели програми на Наш ТВ, а до того постійно перетиналися на 112 та НьюсВан. Або ж у вас може приплив ентузіазму від бесіди ватної Наташі Влащєнка про те, як сьогодні трудно тут рускагаварящім. Ну, чи ви хочете подивитися на уривки з бидло-кварталу, де вилизують Зеленського й плюють у бік Порошенка? Якщо ні, якщо ви розумієте, що перемогу здобувають ЗСУ, а не арєстовічі своїми язиками, то трансляцію патріотичних каналів у мережі знайдете легко.

https://t.me/Chornovil_official/4500
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04.04.2022 23:49 Ответить
Голубая мечта неЛоха сбылась!
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05.04.2022 01:30 Ответить
Давно пора.Если бы не этот подонок "псевдопатриот" Порошенко,подельник Медведчука с его Минскими договоренностями,приветами и поцелуями с с Путиным.Ничего этого не было бы.Первый месяц хряк жирный и не появлялся,а теперь блин,когда рашистов погнали ,так начал везде мелькать и тявкать.Мразь!
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05.04.2022 01:47 Ответить
Зелена мерзота - це ти! До того ще й дуже тупа. І доби не пройшло, як ти заявилася, а щось потякаєш. Язик свій помий, бо він в зеленій багнюці.
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05.04.2022 09:36 Ответить
У клоуна не стыда и совести занимается сведением счета с политическими оппонентами в такое время
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05.04.2022 04:18 Ответить
Может настала пора просто найти Игоря Валерьевича Коломойского и ликвидировать? Не думаю что его охрана сможет сколько-нибудь протистоять тому же добробата, его небольшой части.
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05.04.2022 04:37 Ответить
надо вторую сторону выслушать.
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05.04.2022 06:17 Ответить
Чому мовчать журналісти інших (не заблокованих) каналів. Адже журналісти повинні відстояти своїх колег.
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05.04.2022 07:20 Ответить
Зеленський и Ко зрадили Україну.Вони збираються підписати капітулюцію.Тому і відключили канали.Якщо військові,як найшвидше,не арештують ціх зрадників ми програли.
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05.04.2022 08:47 Ответить
Правильно закрили, бо війна не зупинила Порошенка. Це цинізм підривати авторитет президента під час війни. Та ще "Такого відданого своєму народу Президента".
Страшно навіть уявити, що було б, якби президентом був Порошенко.
Зеленський - це Україні дар від Бога!
А Порошенко - це наша велика помилка.
І дуже дорога!
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05.04.2022 09:14 Ответить
Помилку зробили твоі батьки, тому що не користувалися ..., коли тебе зачали.
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05.04.2022 11:00 Ответить
Лариса Семашко "Зеленський - це Україні дар від Бога!" Справді? А Колосойський хто? Пророк? А невиконаний обороний заказ, не підготовлена до війни армія, розкрадені на "Великому будівництві" кошти- це манна небесна? Ви, пані Ларисо, якої віри? Не хочу розганяти тут зраду, але не лізьте зі "своїм даром", не на часі. Але час прийде! Ніхто нічого не забув...
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05.04.2022 10:09 Ответить
У нас воєнний стан. А відтак має бути одна інформаційна політика. Занадто часто політики почали займатися політикою під час війни. Можли во це правилне рішення.
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05.04.2022 11:55 Ответить
Закрили рота шоколадним телепомийкам-говнометам. Свиноботи в паніці
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07.04.2022 20:12 Ответить
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