За звірства в Україні відповідатимуть всі, хто їх вчиняв і віддавав накази, - заява Держдепу США

Сполучені Штати працюють разом із союзниками й партнерами, щоби підтримати кримінальний процес, засудження й притягнення до відповідальності всіх, хто чинив звірства і воєнні злочини в Україні, а також віддавав накази.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі відповідальні за ці звірства, а також ті, хто віддавав їм накази, мають бути притягнуті до відповідальності. Їхні дії не зможуть і не залишаться безкарними", - наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що США допомагають відстежувати й документувати факти звірств. Ця інформація надсилається відповідними міжнародним інституціям, які уповноважені вести розслідування та встановлювати провину.

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Крім того, Прайс повідомив, що Сполучені Штати підтримали ініціативу Офісу Генпрокурора України щодо створення міжнародної слідчої групи для розслідування воєнних злочинів рф.

Представник Держдепу також зауважив, що Сполучені Штати продовжать посилювати тиск на росію та разом із союзниками й партнерами готують введення нових санкцій. Крім того, за його словами, здійснюються "швидкі й рішучі" кроки, щоби забезпечити Україну більшою кількістю оборонної зброї.

"Ми робимо все, що можемо в координації з нашими союзниками й партнерами, щоби посилити тиск на путіна, зміцнити позиції України на полі бою, а також за столом переговорів, щоби покласти край жахіттям цієї війни, і щоби вільна й демократична Україна могла відбудуватися й стати сильнішою, ніж раніше", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

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