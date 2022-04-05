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За звірства в Україні відповідатимуть всі, хто їх вчиняв і віддавав накази, - заява Держдепу США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прайс,нед

Сполучені Штати працюють разом із союзниками й партнерами, щоби підтримати кримінальний процес, засудження й притягнення до відповідальності всіх, хто чинив звірства і воєнні злочини в Україні, а також віддавав накази.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всі відповідальні за ці звірства, а також ті, хто віддавав їм накази, мають бути притягнуті до відповідальності. Їхні дії не зможуть і не залишаться безкарними", - наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що США допомагають відстежувати й документувати факти звірств. Ця інформація надсилається відповідними міжнародним інституціям, які уповноважені вести розслідування та встановлювати провину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готовий надати фінансову та технічну підтримку слідчій групі щодо розслідування злочинів у Бучі, - Зеленський провів перемовини з фон дер Ляєн

Крім того, Прайс повідомив, що Сполучені Штати підтримали ініціативу Офісу Генпрокурора України щодо створення міжнародної слідчої групи для розслідування воєнних злочинів рф.

Представник Держдепу також зауважив, що Сполучені Штати продовжать посилювати тиск на росію та разом із союзниками й партнерами готують введення нових санкцій. Крім того, за його словами, здійснюються "швидкі й рішучі" кроки, щоби забезпечити Україну більшою кількістю оборонної зброї.

"Ми робимо все, що можемо в координації з нашими союзниками й партнерами, щоби посилити тиск на путіна, зміцнити позиції України на полі бою, а також за столом переговорів, щоби покласти край жахіттям цієї війни, і щоби вільна й демократична Україна могла відбудуватися й стати сильнішою, ніж раніше", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:45
+6
Хлопці, ви там разом з Європою можете озабочуватися на камери хоч до всрачки. Я знаю, що зброя і гроші ******* тишу. Але те що ви обіцяли, що дозволить херячити їх кораблі, захищати міста і села від тактичних і балістичних ракет, повинно вже бути в Україні. Інакше ваша сцикливість призведе до загибелі вас самих. Бункерний карла на Україні не зупинеться.
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04.04.2022 23:53
+5
Конечно же нет. Ведь кацапский снаряд может попасть в бокал пива какого нибудь бюргера. Или в тарелку с омаром Енса Столтенберга.
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04.04.2022 23:49
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Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:45 Відповісти
Это ху*ло повинен в этом!!!! .потому как всю власть и пропаганду которую он вел и по его указаниям подмяли все телеканалы .прессу .по его указанию ликвидировались журналисты .оппозиция кто выступал против него и его кровавой политики по его указаниям велись войны в странах ..... Его вина и понятно что тот скот что населяет те ипеня. позволяя себя взрывать и за это еще кланяться ху*лу. они рады своему самообману и повелись на безумную пропаганду скреп.идентичности .избранности .всей той чепухи .превратившись в худшую версию нацизма и живя в этом что не замечают уже этого сами кем стали
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05.04.2022 00:01 Відповісти
А де про "заплатять велику ціну"? Несерйозно якось.
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04.04.2022 23:46 Відповісти
Ну это же совершенно не повод передвать Украине наступательное вооружение ?
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04.04.2022 23:46 Відповісти
Ааа.... А зачем? Переговоры идут, скоро мир. Или вы "хатите вайны"?
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04.04.2022 23:49 Відповісти
Ты определись наконец, тебе переговоры или наступательное вооружение.
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05.04.2022 00:04 Відповісти
Лучше асфальтоукладчик. Скоро ведь дороги строить.
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05.04.2022 00:40 Відповісти
В Буче поскаль зубы *****.
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05.04.2022 00:54 Відповісти
***** там уже был. Который разминировал перешеек, и послал нахрен разведки союзников. Вот интересно, он рассказал жителям Бучи, Ирпеня и Макрова, шо не хотел их нервировать? А ведь этот *****, по его собственным словам, был в курсе и нападения, и направления ударов?
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05.04.2022 01:52 Відповісти
Конечно же нет. Ведь кацапский снаряд может попасть в бокал пива какого нибудь бюргера. Или в тарелку с омаром Енса Столтенберга.
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04.04.2022 23:49 Відповісти
https://youtu.be/guacGHehUdU
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04.04.2022 23:47 Відповісти
Хлопці, ви там разом з Європою можете озабочуватися на камери хоч до всрачки. Я знаю, що зброя і гроші ******* тишу. Але те що ви обіцяли, що дозволить херячити їх кораблі, захищати міста і села від тактичних і балістичних ракет, повинно вже бути в Україні. Інакше ваша сцикливість призведе до загибелі вас самих. Бункерний карла на Україні не зупинеться.
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04.04.2022 23:53 Відповісти
D Мозыре, российские солдаты-мародеры отправляют домой краденые у украинцев вещи. Основная масса обнаруженных мародеров - из города Рубцовск Алтайского края, но также есть из Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые. Данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.
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04.04.2022 23:55 Відповісти
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05.04.2022 00:12 Відповісти
Ха, оборонної зброї. Гниди.
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04.04.2022 23:56 Відповісти
Якось вже не реагую на подібні заяви заходу.це вже звичайна імпотенція і весь світ вже бачить і давно зробив висновки. Захід в лиці СшА , європи і нато -це такий собі 90літній дідусь, що грозиться на камеру що він ще шось там може
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04.04.2022 23:59 Відповісти
Рашка старается обойти санкции через Грузию и Армению.
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05.04.2022 00:02 Відповісти
абсолютне зло


@ADiomins

·
3 ч



Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.

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05.04.2022 00:02 Відповісти
Або записує відео показуючи тіла закатованих. Ти до чого тут ляпнув?
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05.04.2022 07:15 Відповісти
Ти до чого тут ляпнув? Тіла закатованих обов'язково повинні бути показані на фоні його харі?
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05.04.2022 09:56 Відповісти
А когда против хутина введут уже зверские смертельные санкции ???
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05.04.2022 00:10 Відповісти
Ніколи
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05.04.2022 00:20 Відповісти
""Мы делаем все, что можем в координации с нашими союзниками и партнерами, чтобы усилить давление на Путина, укрепить позиции Украины на поле боя, а также за столом переговоров..."

Что, самолеты. танки пушки дали?
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05.04.2022 00:24 Відповісти
А якже, вже не знаємо куди це все ставити
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05.04.2022 00:33 Відповісти
 
 