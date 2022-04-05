За звірства в Україні відповідатимуть всі, хто їх вчиняв і віддавав накази, - заява Держдепу США
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сполучені Штати працюють разом із союзниками й партнерами, щоби підтримати кримінальний процес, засудження й притягнення до відповідальності всіх, хто чинив звірства і воєнні злочини в Україні, а також віддавав накази.
З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Всі відповідальні за ці звірства, а також ті, хто віддавав їм накази, мають бути притягнуті до відповідальності. Їхні дії не зможуть і не залишаться безкарними", - наголосив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що США допомагають відстежувати й документувати факти звірств. Ця інформація надсилається відповідними міжнародним інституціям, які уповноважені вести розслідування та встановлювати провину.
Крім того, Прайс повідомив, що Сполучені Штати підтримали ініціативу Офісу Генпрокурора України щодо створення міжнародної слідчої групи для розслідування воєнних злочинів рф.
Представник Держдепу також зауважив, що Сполучені Штати продовжать посилювати тиск на росію та разом із союзниками й партнерами готують введення нових санкцій. Крім того, за його словами, здійснюються "швидкі й рішучі" кроки, щоби забезпечити Україну більшою кількістю оборонної зброї.
"Ми робимо все, що можемо в координації з нашими союзниками й партнерами, щоби посилити тиск на путіна, зміцнити позиції України на полі бою, а також за столом переговорів, щоби покласти край жахіттям цієї війни, і щоби вільна й демократична Україна могла відбудуватися й стати сильнішою, ніж раніше", - підкреслив представник Держдепартаменту США.
Будь ласка, зачекайте...
Только за один день, 2 апреля, российские солдаты сдали на отправку в мозырский СДЭК более 2 тонн вещей, среди которых значительная часть - краденые. Данные рекордсменов, которые отправили от 50 до 450 кг.
Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат.
Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло.
Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей.
Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров.
Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды.
Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров.
Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор.
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника.
Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды.
Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.
Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей.
Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды.
Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей.
@ADiomins
·
3 ч
Фото з Бучі. А це Антоша Геращенко робить селфі.
Что, самолеты. танки пушки дали?