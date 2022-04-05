Казахстан не визнає "ДНР" та "ЛНР", - МЗС Республіки

Заступник прем'єр-міністра - міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що Казахстан не визнає сепаратистських утворень на сході України.

Про це він заявив журналістам 5 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Озоди".

Тим самим він дав зрозуміти, що нещодавні заяви високопоставленого казахстанського чиновника у Брюсселі відображають офіційну позицію держави.

"Ми на даний момент не визнаємо ні так звану Луганську народну республіку, ні Донецьку (народну) республіку", - сказав міністр, коментуючи заяви першого заступника керівника адміністрації президента Казахстану Тимура Сулейменова, сказані ним західному виданню EURACTIV.

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У березні делегація казахстанських чиновників відвідала Брюссель, де обговорила з офіційними особами Євросоюзу економічну співпрацю, геополітичну кризу, війну в Україні, санкції проти Росії та Білорусі та їхні наслідки для Казахстану. Сулейменов в інтерв'ю EURACTIV сказав, що "Казахстан поважає територіальну цілісність України", країна "не визнавала та не визнає" ані анексію Криму, ані незалежності сепаратистських утворень "ДНР" та "ЛНР" на сході України. Сулейменов заявив, що Казахстан не допомагатиме Москві обходити санкції, накладені Заходом у зв'язку з вторгненням російських військ в Україну.

Тлеуберді у вівторок наголосив, що введені країнами Заходу санкції спрямовані проти Росії "та Казахстан до санкцій не приєднується". "Для нас важливо не допустити негативного впливу цих санкцій на розвиток нашої економіки, а також щоб наша територія не використовувалася для обходу цих санкцій", - сказав міністр.

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У відповідь на питання про те, чому Казахстан утримався під час голосування в ООН щодо двох резолюцій, що вимагають виведення російських військ з України, глава казахстанського МЗС сказав: "Утриматися — це також позиція". Така позиція, за словами Міністра, виробляється "з урахуванням національних інтересів".

Нур-Султан, давній союзник Москви, не виступив із засудженням російського повномасштабного військового вторгнення в Україну, яке триває з 24 лютого. У березні Казахстан утримався під час голосування в ООН щодо двох резолюцій, що вимагають виведення російських військ з України. Пострадянська центральноазіатська республіка намагається дотримуватися політики нейтралітету. У березні Казахстан надіслав гуманітарний вантаж Україні. Так звані "ДНР" та "ЛНР" не визнані жодною країною Заходу, але визнані такою самою проросійською сепаратистською Південною Осетією.

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