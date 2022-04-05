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Російські окупанти намагаються покращити положення своїх підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 05 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У інформації зазаначається: "Триває сорок перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Продовжуються заходи з перегрупування військ російської федерації. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області, окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,5 тис. осіб, 150 літаків, 134 гелікоптери, 676 танків і 1 858 броньованих машин

В західному військовому окрузі російської федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби.

На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил російської федерації з території республіки білорусь. Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил республіки білорусь в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони державного кордону білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 5 квітня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськоналаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполя.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів. В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані "контракти" з міністерством охорони здоров’я російської федерації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків добре озброєний та підготовлений до оборони, - Терехов

Автор: Роман Свиридович
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"Найближчими тижнями ми очікуємо спроб російських військ просунутися у східних та південних частинах України з метою завоювати весь Донбас та створити наземний коридор до окупованого Криму. Тому війна увійшла в критичну фазу", - генсек НАТО Йєнс Столтенберг.

Млять, Столтенберг, що речник ЗСУ? ****, зробіть щось, а не очікуйте, НАТО довбане
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05.04.2022 19:16 Відповісти
А що вони тобі винні,бовдуре? Ми в альянсі? Краще спитай гундосого,пачіму ми нє в НАТО,а лише клянчимо зброю.
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05.04.2022 19:44 Відповісти
Слухай, чмо, якщо НАТО нічого не винне, тоді не треба патякати, що воно очікує
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06.04.2022 20:17 Відповісти
Столтенберг подтявкивает РФ, в русскоязычной Википедии четко написано, что его много лет разрабатывало КГБ и дали кличку "агент Стеклов". Потом он отмазался и через много лет с подачи другого вип агегта Меркель Стеклов стал генсеклм НАТО. Еще придет время большой чистки западных спецслужб и весь этот кал всплывет а пока вынуждено терпим "агента Стеклова" и конечно с таким генсеком НАТЫ не помогут.
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05.04.2022 20:19 Відповісти
Если кто не верит - окройте Википедию, пока кацапы ее не зачистили
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05.04.2022 20:21 Відповісти
Украинские телеграмм-каналы сообщают, что в Изюмском направлении ВСУ впервые применили трофейные ТОС-1А "Солнцепёки" против российских войск.
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05.04.2022 19:20 Відповісти
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду щодо купівлі у США 250 модернізованих танків M1A2 Abrams на суму майже 5 мільярдів доларів США.
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05.04.2022 19:28 Відповісти
Жирним зачем выделять, нам что с этого? Ну разве что Бабченке один выделлят, чтоб в Хремль заехал. Нам нужны как воздух ракеты двух типов : дальнобойные земля -воздух и противокорабельные, а что там Польша покупает не особо волнует
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05.04.2022 20:30 Відповісти
ду-май-те...
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05.04.2022 21:21 Відповісти
Нам нужны как воздух ракеты двух типов : дальнобойные земля -воздух и противокорабельные...

Коростильов та "Луч" зробили "Нептун" та пропонували ЗРК середньої дальності за 40 млн. дол. (всього навсього !!!!)
одержали шиш, всьо ушло на Крадівництво

ду-май-тє....
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05.04.2022 21:24 Відповісти
 
 