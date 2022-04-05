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Швеція почала розслідувати воєнні злочини в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

труп,буча

Національний відділ боротьби з організованою злочинністю прокуратури Швеції розпочав попереднє розслідування можливих воєнних злочинів в Україні та ініціював у межах цього прийом свідчень очевидців.

Про це заявила Прокуратури Швеції (Swedish Prosecution Authority), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Беручи до уваги доступну щодо України інформацію, є причина допускати, що були вчинені серйозні воєнні злочини", – сказано в заяві відомства.

Зазначається, що метою розслідування є якнайшвидший збір та збереження доказів, які потім можна використати у шведському та міжнародному судах.

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У прокуратурі закликали жертв воєнних злочинів та свідків жорстоких дій щодо українців звертатися до відповідних шведських органів і давати свідчення.

Швеція розслідує міжнародні воєнні злочини в рамках Женевських конвенцій та Римського статуту, який є основою для Міжнародного кримінального суду в Женеві. Це означає, що країна взяла на себе зобов'язання з відстеження, проведення розслідування щодо осіб, які вчинили геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини.

За інформацією генпрокурорки Ірини Венедіктової, в Україні зафіксували вже понад 7000 воєнних злочинів РФ.

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***** з його кодлою пора замість краватки примиріти мотузку
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05.04.2022 19:29 Відповісти
а напрямую гриппены с шайтан-трубой поставлять?
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05.04.2022 19:30 Відповісти
Густавы вроде как уже...
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05.04.2022 19:54 Відповісти
 
 