ЄС надасть притулок солдатам РФ, які складуть зброю, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський Союз може надати притулок російським солдатам, які складуть зброю та не вбиватимуть українців.
Про це він заявив, звертаючись до російських солдатів із трибуни Європейського парламенту, повідомив Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене є одне послання російським солдатам на полі бою: якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою", - закликав Мішель росіян.
Він зазначив, що йому відомо, що деякі депутати Європейського парламенту пропонують надати притулок тим російським солдатам, які не підкоряться наказам. "На мій погляд, це цінна ідея, яку слід здійснити", - сказав Мішель.
Ці слова зустріли оплесками.
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Мішель, до себе в хату забери кілька кацапів. А потім таку х..ню пропонуй...
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
Кацапских послов- разведчиков выгоняют , свежих завозят ?
в страшном сне не снилась,но сдругой стороны может они быстрее будут чухатся
по предоставлению тяжелого вооружения Украине.
История не учит
и как доверчивы её избиратели