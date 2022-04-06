ЄС надасть притулок солдатам РФ, які складуть зброю, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський Союз може надати притулок російським солдатам, які складуть зброю та не вбиватимуть українців.

Про це він заявив, звертаючись до російських солдатів із трибуни Європейського парламенту, повідомив Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є одне послання російським солдатам на полі бою: якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою", - закликав Мішель росіян.

Він зазначив, що йому відомо, що деякі депутати Європейського парламенту пропонують надати притулок тим російським солдатам, які не підкоряться наказам. "На мій погляд, це цінна ідея, яку слід здійснити", - сказав Мішель.

Ці слова зустріли оплесками.

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