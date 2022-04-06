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Новини Війна
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ЄС надасть притулок солдатам РФ, які складуть зброю, - Мішель

оккупант,ворог,враг,окупант

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейський Союз може надати притулок російським солдатам, які складуть зброю та не вбиватимуть українців.

Про це він заявив, звертаючись до російських солдатів із трибуни Європейського парламенту, повідомив Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є одне послання російським солдатам на полі бою: якщо ви не хочете бути частиною вбивств ваших українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцями, киньте вашу зброю, припиніть битися, залиште поле бою", - закликав Мішель росіян.

Він зазначив, що йому відомо, що деякі депутати Європейського парламенту пропонують надати притулок тим російським солдатам, які не підкоряться наказам. "На мій погляд, це цінна ідея, яку слід здійснити", - сказав Мішель.

Ці слова зустріли оплесками.

Дивіться: "Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків": що Javelin та NLAW роблять з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17250) Євросоюз (13341) притулок (53) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+36
Нельзя так. Вы наводните Европу консервами по типу Савченко.
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06.04.2022 11:20
+33
Вони геть **...нуті чи як?
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06.04.2022 11:20
+27
В РАЗЫ эффективней снабдить нашу армию необходимым оружием❗
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06.04.2022 11:25
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підписку з них взяти не забудьте, щоб ніяких автопробігів і маніфістацій, най сидять, курва, тихо. а ні, одразу на виліт, до рашечки коханої.
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06.04.2022 11:20 Відповісти
Угу,будут там на заборах и машинах буву "зет" рисовать и прославлять *****.Эта мразь неисправима.Максимум-селить в лагерях и кормить.И да-нелишне будет оградить колючей проволокой и выставить охрану.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Нельзя так. Вы наводните Европу консервами по типу Савченко.
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06.04.2022 11:20 Відповісти
Сколько преступников воспользуются лазейкой❓Ну.й.ня идея👎
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06.04.2022 11:23 Відповісти
В РАЗЫ эффективней снабдить нашу армию необходимым оружием❗
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06.04.2022 11:25 Відповісти
verno. šob nekomu bylo prositj pribežyšča v Evrope.
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06.04.2022 12:09 Відповісти
Россияне все равно через 8 дней забудут что им обещали
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06.04.2022 16:49 Відповісти
Вони геть **...нуті чи як?
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06.04.2022 11:20 Відповісти
Похоже, что так и есть❗
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06.04.2022 11:22 Відповісти
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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06.04.2022 11:21 Відповісти
***********... які ж вони там й..нуті..
Мішель, до себе в хату забери кілька кацапів. А потім таку х..ню пропонуй...
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06.04.2022 11:23 Відповісти
Точно вони? А не Україна? Тільки но глянув - посольство України в Білорусі (країні, з території якої летять ракети і літаки, заходять війська окупантів і т.д.) ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ!!! https://belarus.mfa.gov.ua/news/shchodo-roboti-konsulskogo-viddilu-posolstva-********-v-respublici-bilorus - тут ніяких питань не виникає з приводу й..нутості???
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06.04.2022 11:32 Відповісти
Не переводьте стрілки. В новині сказано про готовність європи надавати притулок кацапам. До чого тут посольство в білоруссії?
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06.04.2022 11:38 Відповісти
Це з приводу адекватності та логічності дій.
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06.04.2022 11:42 Відповісти
Это просто какой-то лютый пи.дец.
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06.04.2022 11:27 Відповісти
Через кілька років:"путін ввєді вайска в гейропу..."
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06.04.2022 11:28 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
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06.04.2022 11:28 Відповісти
... " розмовляють з місцевими приязно , дають сухпаї та настанови ".... ти до чого клониш ?? мов переходьте на нашу сторону без супротиву і все буде добре ?? з калачами їх зустрічати і радіс ними посмішками , та недіждуть . як не ждали і незапрошували !
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06.04.2022 14:53 Відповісти
Ти розумієш що ти з цитатою сперечаєшся?
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06.04.2022 15:29 Відповісти
В Венгрии...)))))))))
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Тобто він пропонує запросити до ЄС тисячи ворожих диверсантів ?! Ідіот
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06.04.2022 11:34 Відповісти
Идея дерьмо, шолухи полезет мама не горюй, да и засланных казачков будет столько что Троя покажется детским лепетом.
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06.04.2022 11:34 Відповісти
Класно. Українцям щоби переїхати в ЄС треба пройти всі кола бюрократичного пекла, а кацапам досить лише дезертирувати. С - справеливість!
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06.04.2022 11:34 Відповісти
Брехня. Немає ніяких "кол пекла" . Спокійно без паспорта навіть можно виїхати до Польщі.
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06.04.2022 13:16 Відповісти
Що брехня? В статусі біженця скільки там можна залишатись? Рік? Півтора? - кацапа ж ніхто після цього депортувати не буде, тобто йому дають притулок на необмежений термін.
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06.04.2022 13:42 Відповісти
У статусі біженця можна залишатися 3 роки але термін може бути продовжений. рашиzzтов ніхто не приймає, це поки тільки балачки.... дурні порожні балачки Польща ніколи не погодиться на таке, Литва з Латвією теж наврядчи.
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06.04.2022 19:02 Відповісти
Навіть тим хто вчиняв геноцид в Бучі і інших містах України? Достатньо просто скласти зброю? Ви там у своїй Європі остаточно *********?!
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06.04.2022 11:35 Відповісти
То хай дасть об'яву, що бомжів, які припинять срати в сусідньому парадному, він візьме жити до себе в хату.
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06.04.2022 11:37 Відповісти
Идиот , он решил завезти ещё одну партию свежих фсб эшников ?

Кацапских послов- разведчиков выгоняют , свежих завозят ?
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06.04.2022 11:40 Відповісти
КУЛЕБА , ответьте Мишелю - промойте ему мозги !!!
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06.04.2022 11:43 Відповісти
В дусі "роzzія не путін". Зрадники людства. Із-за таких немає розуміння як жити в цьому світі, де геноцид проти твого народу викликає максимум глибоке занепокоєння та санкції з можливістю їх обходу. Цинізм який неможливо терпіти та забути.
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06.04.2022 11:47 Відповісти
Видно в ЄС ще мало кацапів. таку "амністію" ще тоді варто зробити для іділівців.
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06.04.2022 11:51 Відповісти
Більш дебільні пропозиції звучали лише з рота українського клоуна
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06.04.2022 11:52 Відповісти
они там ********* явно...то есть трусливое рюское гавно мы будем поощрять только за то что оно трусливое???!!!трудовой лагерь ****,до развала *********-а там на родину,в *****,в одну из сотен республик.
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06.04.2022 11:53 Відповісти
Только незапятнаных в военных преступлениях и после полуторамесячной службы в рядах подразделения "Свободной России"!
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06.04.2022 11:55 Відповісти
Свободная россія - це все одно, що свободная тюрьма.
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06.04.2022 12:08 Відповісти
Дурня від брюссельських бюрократів...Краще, підкиньте нам ще грошенят .
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06.04.2022 11:56 Відповісти
Совсем они там в Европе головой прохудились. Мало там налезло кацапской мрази, сидят в сытой и благополучной Европе, взасос любят пуцина, поливают дерьмом ту же Европу, устраивают автопробеги, прославляя толпу бандитов под названием армия *********, так давайте еще добавьте такой контингент в цивилизованные страны.
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06.04.2022 12:00 Відповісти
а вот в Швеции на ситилайте вблизи посольства рф оставили "послание" для дипломатов страны-агрессора...

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06.04.2022 12:06 Відповісти
В в Вильнюсе пруд перед рашистским посольством "вдруг" окрасился в красный цвет...

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06.04.2022 13:43 Відповісти
гейропа не понимает,что она создаст у себя такую пятую колонну которая даже нам
в страшном сне не снилась,но сдругой стороны может они быстрее будут чухатся
по предоставлению тяжелого вооружения Украине.
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06.04.2022 12:15 Відповісти
починай пан Мішель з ядерного підводного флоту РФ. Ви знаєте де вони ходять у Середземному морі. Звяжіться по радіозвязку і дайти морякам підводникам РФ час на обміркування своїх пропрозицій. Тільки не затягуйте це більше на один місяць чи один тиждень. Будьте впевниними якщо ви свою пропозицію висловите без терміну дій - росіяни зрозуміють що ви їх боїтесь.
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06.04.2022 12:36 Відповісти
ну бывает деменция у старопердунов... но чтоб до такой степени... Я В ШОКЕ
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06.04.2022 12:43 Відповісти
до для зовсім тупих замануха, щоб швидше до суду доправити. Про який ще притулок може йти мова
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06.04.2022 12:47 Відповісти
Не приманка для тупых с целью последующего суда, здесь если предлагают гостеприимство- то так и делают. Просто я слышала часто фразу по ТВ, что здесь привыкли, что приезжают русские и жалеют, что этим летом не приедут. Есть тут журналист на 4 канале Паоло Ди Деббио, ведёт аналит. полит. программу "Лицо и изнанка" (или "на лицо и с изнанки" - точно не переведу). Он связался во время передачи (по Скайпу?) с моск. пропагандистом Соловьёвым, интервью прошло в самом дружеском тоне и закончилось чуть ли не признанием в любви от итальянца, личным приглашением в гости, предложением лично подарить дом вместо арестованной Италией собственности Соловьёва (это было в четверг 6дней назад).
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06.04.2022 16:08 Відповісти
Ош. : Паоло Дель Деббио
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06.04.2022 16:10 Відповісти
Они хотят получить зелёных человечков? Ну-ну...
История не учит
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06.04.2022 13:11 Відповісти
Вони **#нулися?! Завтра усе ФСБ буде у ЄС .... збирати мітинги на підтримку *****!!! Тут треба висилати на засрашку тиї що вже є тут а не нових сюди кликати!!! Що у їх з мізками??? Це пздц!
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06.04.2022 13:13 Відповісти
А вот этого не надо. Зачем в ЕС еще биомусор? С уже имеющимся проблемы...😡
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06.04.2022 13:34 Відповісти
ну, на пятом десятке лет можно бы уже перестать писять радугой и какать бабочками, и в который раз убеждаюсь, что даже два университета не могут из ******** сделать реалиста и прагматика.
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06.04.2022 13:42 Відповісти
А потом эта мразота будет их убивать,Гениальный **********.
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06.04.2022 14:11 Відповісти
А вот это напрасно.
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06.04.2022 15:14 Відповісти
А ПОТОМ ТАМ ЖЕ УКРАИНСКИМ СОЛДАТАМ КОТОРЫЕ НЕ СЛОЖИЛИ ОРУЖИЕ !)
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06.04.2022 15:21 Відповісти
Предоставляйте гражданство, правильно . Но помните , что через 10 -15 лет они прийдут освобождать русскоязычных в Париж , Брюсель , Рим и т. д.
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06.04.2022 15:28 Відповісти
Яка хірня, всіх на фронт і хай своею кровью здобувають право на існування бо це вони викормили державу вбивць цивілізованного суспільства
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06.04.2022 15:41 Відповісти
Пан Мішель, що ви. там палите. ? З візитом до нас в Україну, приїздіть! Там побачите " руській мір"
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06.04.2022 15:47 Відповісти
ну да и соберете в европе резервный запас резервной армии зольдатов вафен сс фюрера бесапутина...
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06.04.2022 16:44 Відповісти
Можна їх ще й нагородити мєдалями Європарламенту. Геть *******.
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06.04.2022 16:45 Відповісти
Кацапов надо гнать отовсюду и изолировать, как бешенных собак а не приглашать в ЕС! Вообще уже крыша поехала у руководства ЕС? Мрак!!!
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06.04.2022 17:57 Відповісти
Украинцам лучше предоставьте, твари **********!
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07.04.2022 08:03 Відповісти
Ооох человек не понимает, что он предлагает, ох не понимает...
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07.04.2022 08:06 Відповісти
как щедра мать-земля бельгийская на дураков.
и как доверчивы её избиратели
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07.04.2022 08:09 Відповісти
 
 