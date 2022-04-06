Сьогодні в Україні працюватимуть 11 гуманітарних коридорів, - Верещук. ПЕРЕЛІК

У середу, 6 квітня, працюватимуть для евакуації мирного населення 11 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів, зокрема з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті, також з Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті, та будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

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Крім того, евакуація буде з міста Токмак до Запоріжжя – на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя; з міста Енергодар – до Запоріжжя на власному транспорті; з міст Гуляйполе та Мелітополь – до Запоріжжя на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

Також буде евакуація з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28); з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324); з міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42); з міста Рубіжне до міста Бахмут, з селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).