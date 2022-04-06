Нідерланди відправили Болгарії чотири винищувачі F-35

Нідерланди направили чотири винищувачі F-35 до Болгарії для допомоги у виконанні завдань з охорони повітряного простору на тлі російського вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нідерландські військові літаки разом із болгарськими винищувачами МіГ-29 допомагатимуть захищати повітряний простір країни до 31 травня відповідно до комплексного плану НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

Вони замінять чотири іспанські винищувачі, які з середини лютого забезпечували спостереження за повітряним простором Болгарії.

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У Болгарії також створюється бойова група НАТО чисельністю до 1000 військовослужбовців на тлі посилення східного флангу Альянсу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Також звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.

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