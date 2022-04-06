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Нідерланди відправили Болгарії чотири винищувачі F-35

f-35,винищувач

Нідерланди направили чотири винищувачі F-35 до Болгарії для допомоги у виконанні завдань з охорони повітряного простору на тлі російського вторгнення в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нідерландські військові літаки разом із болгарськими винищувачами МіГ-29 допомагатимуть захищати повітряний простір країни до 31 травня відповідно до комплексного плану НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони.

Вони замінять чотири іспанські винищувачі, які з середини лютого забезпечували спостереження за повітряним простором Болгарії.

Читайте також: США перекинули до Польщі ще більше літаків

У Болгарії також створюється бойова група НАТО чисельністю до 1000 військовослужбовців на тлі посилення східного флангу Альянсу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Також звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.

Читайте також: Актор Шон Пенн звернувся до мільярдерів світу із закликом придбати для ЗСУ винищувачі та системи ППО

Автор: 

Болгарія (778) Нідерланди (1555) літак (2900)


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Топ коментарі
+8
👍💥 значит к нам летят самолеты с болгарии❗
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06.04.2022 17:02
+6
не факт..
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06.04.2022 17:04
+4
Ви неуважно прочитали, 4 нідерландських літаки стали на чергування замість попередніх 4, де і що дарують?
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06.04.2022 17:31
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👍💥 значит к нам летят самолеты с болгарии❗
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06.04.2022 17:02 Відповісти
не факт..
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06.04.2022 17:04 Відповісти
Дучше бы из Словакии или Польши. У болгар военная техника находится просто в ужасном состоянии. То, что над Болгарией постоянно летают самолеты НАТО - это не от хорошей жизни, собственные самолеты она зачастую просто не в состоянии поднять в воздух. С другой стороны, практически все страны, став членами НАТО, просто расслабляются, потому что больше не чувстуют военной угрозы. В Черногории, к примеру, сухопутные войска состоят из одного батальона (900 человек), артиллерийской батереи и ОДНОГО (!!!) танка! Зато НАТО обеспечивает защиту.
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06.04.2022 17:09 Відповісти
Толку, Чорногорію серби захоплять за один день, за винятком тієї частини що межує з хорватами.
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06.04.2022 17:18 Відповісти
Не захоплять, бо дуже не хочеться їхати до Гааги слідом за Мілошевичем.

До речі, як відлуння тієї колишньої війни по Чорногорії (коли вона ще була у складі СРЮ) досі у різних місцях можна бачити старі доти та дзоти, а то й цілі бетонні фортеці.
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06.04.2022 17:43 Відповісти
Населення Чорногорії 600 тисяч, а територією вона як Закарпатська область!
Зате армія "відповідає стандартам НАТО"!
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06.04.2022 17:26 Відповісти
Якщо від'їхати від Будви на північ, Чорногорія виглядає як Закарпаття 100 років назад
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06.04.2022 17:29 Відповісти
В период с 7 октября 2019 года до февраля 2020 года все восемь Су-25 ВВС Болгарии (шесть Су-25К и два Су-25УБК) были отремонтированы и модернизированы в Белоруссии.
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06.04.2022 17:42 Відповісти
Угу, смотри скандал по поводу качества произведенных работ. Но красивую модную пиксельную покраску беларусы сделали, да.
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06.04.2022 17:49 Відповісти
Я думаю не хуже того качества которые у нас были.
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06.04.2022 17:51 Відповісти
Минимум 4 самолета после ремонта не могут подняться в воздух, а так в принципе всё прекрасно. Про наше качество ничего не могу сказать, не знаю, но вроде у нас никто не жалуется, и самолеты летают.
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06.04.2022 17:54 Відповісти
Если бы все летали то чужих бы не просили.
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06.04.2022 17:59 Відповісти
Нет, не поэтому, у нас просто самолетов катастрофически мало для такого противника. Нам надо в 10 раз больше. И это скромно, по минимуму.
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06.04.2022 19:35 Відповісти
Так в Польшу идут F-16 ( а также 270 Абрамсов), так что всё хорошо
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06.04.2022 17:56 Відповісти
Значит танки из Польши тоже идут нам. У них состояние получше будет чем у чешских.
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06.04.2022 18:04 Відповісти
Касап всё делает чтобы НАТО было всё ближе и ближе.
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06.04.2022 17:06 Відповісти
"моя хата скраю" на гербе у наты..
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06.04.2022 17:06 Відповісти
и что? Болгары что, воюют с кем-то? конченая Европа *****
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06.04.2022 17:08 Відповісти
тебе какое дело..
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06.04.2022 17:09 Відповісти
если ты дегенерат не в курсе, то у нас война. Я зашёл посомтреть новости - пишут что в Европе выродки друг другу самолёты дарят. Повтори мне свой собачий вопрос ещё раз, дегенерат
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06.04.2022 17:23 Відповісти
Те шо такі країни як Болгарія і Румунія взагалі в НАТО це справжній цирк!
У цих циган армії взагалі немає, а корупція не менша ніж в Україні!
Зате нам 15 років чесали про "про стандарти НАТО" *****!
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06.04.2022 17:31 Відповісти
Ви неуважно прочитали, 4 нідерландських літаки стали на чергування замість попередніх 4, де і що дарують?
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06.04.2022 17:31 Відповісти
У них есть приблизительно 10 МиГ-29 и примерно столько же Су-25. По информации в СМИ 8 Су-25 прошли ремонт и модернизацию в Беларуси в 2019-2022 годах. Если нам дают или продают эти самолеты это отлично. Ведь Су-25 больше ни у кого в Европе нет.
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06.04.2022 17:50 Відповісти
Там ще регулярно французькі Рафалі чергують, це взагалі жах.
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06.04.2022 17:52 Відповісти
сдается готовятся. шось знают и молчат.
нападение точно предупредили.
значит будет и шухер по крепче..
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06.04.2022 17:13 Відповісти
 
 