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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У лікарні Маріуполя живцем згоріли майже 50 людей, - мер Бойченко про злочини окупантів

маріуполь

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав країни ЄС посилити санкції проти Росії, зокрема ввести повне ембарго на російську нафту та газ, щоб зупинити геноцид українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Бойченко під час круглого столу щодо політичних та правових наслідків злочинів РФ проти України у режимі відеозв’язку, якого цитує міськарада Маріуполя

 Мер наголосив, що європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

За словами міського голови, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами.

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Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Наразі міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. На сьогодні внесли більше 300 таких фактів. Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців.

Мер підкреслив: "Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Заживо згоріло майже 50 людей. Розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалося понад 900 людей. Це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя".

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Автор: 

Маріуполь (3226) Бойченко Вадим (88)


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Топ коментарі
+18
З 2014 року Маріуполь дуже розвинувся ,а Донецьк став сірою плямою. Навіть середня зарплата в Маріуполі стала більше ,ніж в Києві.
Це бачили всі і ***** потрібно було знищити Маріуполь. Тому що Маріуполь був символом того , що там де росія, там занепад.
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06.04.2022 20:54
+15
Боженька, за що? Невже тільки за те що ми просто люди і хотіли і хочемо бути вільними і щасливими.
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06.04.2022 20:45
+15
Будь они прокляты!
Будь прокляты убийцы и те, кто торгует кровью украинцев...
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06.04.2022 20:54
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Это с тем что Мариуполь русскоязычный город. Вот оно зловещий оскал руцкого мира.
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06.04.2022 20:44 Відповісти
Харьковская, Черниговская, Сумская, Луганская, Донецкая.... наверное самые рускоязычные области Украины уничтожаются и освобождаются он бандэр нацистов. Им бы ********* хоть немного изучить значение слова Логика. Но видимо они и без нее прекрасно живут, точнее живет верхушка ************** тварей, а остальное стадо на подсосе.
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06.04.2022 20:51 Відповісти
Черговий доказ,що потрібно переходити на українську солов'їн
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06.04.2022 20:59 Відповісти
Боженька, за що? Невже тільки за те що ми просто люди і хотіли і хочемо бути вільними і щасливими.
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06.04.2022 20:45 Відповісти
Ображайтеся чи ні а це Божа кара нам українцям що задарма без крові отримали незалежність і 1991 р . Коли б тоді буда кров то її б не було тепер. Ми б цю кров памятали і ніколи б не обирали всяке лайно типу Януковича до влади. І ніколи б не лизали дупи маскалям
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06.04.2022 23:03 Відповісти
Будь они прокляты!
Будь прокляты убийцы и те, кто торгует кровью украинцев...
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06.04.2022 20:54 Відповісти
З 2014 року Маріуполь дуже розвинувся ,а Донецьк став сірою плямою. Навіть середня зарплата в Маріуполі стала більше ,ніж в Києві.
Це бачили всі і ***** потрібно було знищити Маріуполь. Тому що Маріуполь був символом того , що там де росія, там занепад.
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06.04.2022 20:54 Відповісти
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!! Рахунок йде не на дні. а на години !
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06.04.2022 20:55 Відповісти
Як ? Вони в оточенні.
Треба було не запускати колони з Криму.
Хто це зробив має понести суворе покарання.
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06.04.2022 21:01 Відповісти
Почему до сих пор не разбомблен ни один город рашисткой федерашки.
Чтоб с.ки на своей шкуре поняли что это такое.
Пока этого не будет они и дальше будут чувствовать себя безнаказанно.

Я лично за особенно Мариуполь не прощу им этого никогда..
Буду молится чтоб разхерачили хоть всю рашку каждый город.
Эта нация нацистов не имеет право на существование..
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06.04.2022 20:58 Відповісти
5 тисяч загинуло ?!

Дай Боже , що було тільки 10 тисяч ... Бо реально по моїх оцінках важко вимовити ...
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06.04.2022 21:02 Відповісти
чтоб эту страшную цифру узнать понадобиться месяцы раскопок.
если после бучи такой резонанс, то я себе представляю после Мариуполя что будет.
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06.04.2022 21:24 Відповісти
Закапывать будут не всех, мобильные крематории работают, реальное число погибших установить будет очень сложно, тем более что часть людей насильно вывезли в рашку
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06.04.2022 22:09 Відповісти
та да земляк. но есть такое слово карма. она догонит всех и везде.
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06.04.2022 22:20 Відповісти
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06.04.2022 21:02 Відповісти
Яке жахіття ,будьте прокляті рашисти . А чому наші не можуть зробити конрнаступ на Донецьк ,чи будем терпіти рашистів і жодноі відповіді по оркам лднр, чи будем вигорожувати там "наші люди " ні там не наші ,а наші в Херсоні ,Мелітополі ,Новій Каховці та інших містах півдня які не корятся окупантам.
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06.04.2022 21:08 Відповісти
Потому, что соотношение сил 1 к 3. А по авиации 1 к 10
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06.04.2022 21:18 Відповісти
Які "наші" підуть у контрнаступ? Це хто? Часом не той, хто сказав, що його великою перемогою буде повернення на рубежі 24 лютого 2022 р.? Якщо воно навіть не мріє ні про який Донецьк і ніякий Крим, то як воно піде у контрнаступ?
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06.04.2022 21:25 Відповісти
Суд в Севастополе отправил под арест на два месяца двоих граждан, которые повреждали автомобили с символикой Z. Так они выражали свое несогласие с проведением спецоперации российских войск на Украине. Ходили по ночам и резали колеса припаркованных во дворах машин.
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06.04.2022 21:30 Відповісти
Царство Небесне...
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06.04.2022 22:04 Відповісти
Здихайте кацапи всіма своїми родинами в найстрашніших муках
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06.04.2022 22:28 Відповісти
Логика ЫМПЕРСКИХ ВОЙН всегда одна и та же (на протяжение тысячелетий истории) - экстенсивный военный захват новых провинций (старые уже выжаты как лимон и не хватает ресурсов для безбедного существования метрополии), физическая ликвидация СВОБОДНЫХ (и непослушных, всех, кто сопротивляется агрессии и оккупации и способен дать отпор захватчикам), остальных (трусливых и безропотных) превратить в РАБОВ ЫМПЕРИИ!
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07.04.2022 07:08 Відповісти
 
 