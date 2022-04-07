90% вбитих мешканців Бучі були розстріляні, - мер Федорук

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що 90% мешканців, які загинули під час захоплення міста російськими окупантами, були розстріляні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю DW.

За його словами, станом на 6 квітня кількість загиблих цивільних становила 320 осіб.

"Практично 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові", — наголосив Федорук.

Також він зазначив, що кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

"Бо їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла" , — додав Федорук.

Він сказав, що у місті було виявлено три місця масових поховань.

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"Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав’язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав’язаними руками та кульовими ураженнями", — повідомив Федорук.