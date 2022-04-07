УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9584 відвідувача онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
8 401 3

90% вбитих мешканців Бучі були розстріляні, - мер Федорук

буча

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук повідомив, що 90% мешканців, які загинули під час захоплення міста російськими окупантами, були розстріляні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю DW.

За його словами, станом на 6 квітня кількість загиблих цивільних становила 320 осіб.

"Практично 90 відсотків — це кульові ураження, а не осколкові", — наголосив Федорук.

Також він зазначив, що кількість виявлених тіл зростає з кожним днем.

"Бо їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла" , — додав Федорук.

Він сказав, що у місті було виявлено три місця масових поховань.

Читайте також: Канада викликає російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня, - Жолі

"Це територія підприємства Украгропостач, де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав’язаними руками. А ще — вулиці Вокзальна, Яблунська та дитячий табір Променистий, де теж знайшли людей із зав’язаними руками та кульовими ураженнями", — повідомив Федорук.

Автор: 

армія рф (17271) масове вбивство (74) Буча (540) Федорук (32) воєнні злочини (1855)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.04.2022 13:24 Відповісти
Ще одне путінсько-шизоїдне чортило цей Орбан - каже що він миротворець
показати весь коментар
07.04.2022 13:27 Відповісти
в странах где граждане свободно владеют оружием такое вряд ли могло произойти, из украинцев сделали скот на убой
показати весь коментар
07.04.2022 13:35 Відповісти
 
 