90% убитых жителей Бучи были расстреляны, - мэр Федорук

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью DW.

По его словам, по состоянию на 6 апреля число погибших гражданских составило 320 человек.

"Практически 90 процентов - это пулевые поражения, а не осколочные", - подчеркнул Федорук.

Также он отметил, что количество обнаруженных тел растет с каждым днем.

"Их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где была возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах громады в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела", - добавил. Федорук.

Он сказал, что в городе было обнаружено три места массовых захоронений.

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"Это территория предприятия Украгропостач, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблонская и детский лагерь Луч, где тоже нашли людей с завязанными руками и смертельными пулевыми ранениями", — сообщил Федорук.