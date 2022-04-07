РФ знову піде в наступ на Київ після спроби взяти під контроль Донбас, - Сухопутні війська

Після передислокації російських військ на схід України та спроби взяти під контроль Донецьку та Луганську області слід очікувати повторного наступу на Київ.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Грузевич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація залишається напруженою. Ворог змінив свій напрямок, і найближчим часом буде намагатися взяти під контроль Донецьку та Луганську області, після чого слід очікувати повторного наступу все-таки на столицю", - сказав Грузевич.

За його словами, наразі вживають заходів щодо збільшення зовнішнього кола оборони Києва та Київської області, тривають заходи щодо нарощення фортифікаційного обладнання та підготовки особового складу.

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"Зараз таке невеличке затишшя у Київській області, але не для військових. Ми зараз активно розпочали фазу підготовки особового складу, який прибув на поповнення, підготовку підрозділів територіальної оборони до активних дій", - сказав він.

"Майже всі ділянки, які можна використовувати, ми зараз використовуємо для навчання особового складу використання новітнього озброєння, яке нині надходить із країн-партнерів, здійснюємо навчання тактики дій для того, щоб бути готовими до відбиття можливого повторного наступу на столицю", - додав Грузевич.

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