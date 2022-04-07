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"Для демократичної країни немає нічого неможливого": Столтенберг про ймовірність прийняття РФ до НАТО після відходу Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість прийняття РФ в Альянс після відходу Путіна. Генсек висловив упевненість, що демократія в Росії обов'язково переможе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю Столтенберга "Новій газеті Європи", передає видання "Медуза".

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"Для демократичної країни немає нічого неможливого", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі.

Генсек додав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.

"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав він.

Столтенберг підкреслив, що вірить у вільне відкрите суспільство, в якому не бояться говорити правду і те, що думають, а лідери обираються демократичним шляхом.

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Топ коментарі
+90
Він зовсім головою стукнувся, чи його кацапи покусали?
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07.04.2022 17:16
+42
Таке враження, що Зєля пригостив Столенберга своїм "порошком від кашлю". Воно ..банулося? Здохне Хуйло, то вони собі виберуть їм призначать інше таке саме.
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07.04.2022 17:19
+36
Будет самое смешное, когда Россия войдет в НАТО, а Украина - не сможет, потому чту у нее "нейтралитет".
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07.04.2022 17:20
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А от нам, навпаки, з керівництвом повЕзло... 😆
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08.04.2022 03:14 Відповісти
Тактика Столтенберга: 1. Использовать Украину для борьбы с Россией 2. Использовать Россию для борьбы с Китаем. 3. Использовать Китай для борьбы с инопланетянами. Гениально, все буде НАТО!
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07.04.2022 19:06 Відповісти
****, які там у європі всі *******
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07.04.2022 19:08 Відповісти
при одній умові, що кацапія буде в межах "масковскаго гасударства" а столиця в мухосранську
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07.04.2022 20:20 Відповісти
Нічого дивного, -- для Європи раша зразок демократії.
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07.04.2022 20:32 Відповісти
Чого там, аж раша для Європи є зразком демократії.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
Та то стадо орків на мордорі й за 1000 років не стане демократичним. Столтенберг явно перебрав з переляку. Як говорилося в одному анекдоті: сину мій, я казав тобі остограмитись, а ти опівлітрився
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07.04.2022 19:19 Відповісти
это ******! Украину не принимают а кацапам обещают!
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07.04.2022 19:21 Відповісти
Уже давно не секрет что этот заглатан с кгб по молодости якшался
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07.04.2022 19:25 Відповісти
Я шось не зрозумів, Україну воно приймать не хоче принципово, а кацапів - можливо?
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07.04.2022 19:31 Відповісти
дядя заболел..., дайте ему таблетку......
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07.04.2022 19:52 Відповісти
Вони справді такі далекі від реальності ? По перше що росія ніколи не стане демократичною і друге як би і справді стала то НАТО рф потрібне що б його розвалити .Живуть якимись ілюзіями що росія може тільки робити це руйнувати ,сіяти хаос ,вбивати але тільки не щось нормальне створювати.
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07.04.2022 20:06 Відповісти
помойму у этого чувака,что с головой,в какой палате у них там находятся наполеоны?
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07.04.2022 20:13 Відповісти
Палата з наполеонами на сусідній гілці. Там Кулеба фантазує про битву на Донбасі.
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08.04.2022 03:20 Відповісти
вважаю це тролинг кацапів
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07.04.2022 20:21 Відповісти
Це троллинг украинцев. У Рашки, Китая и Сев Кореи больше шансов попасть в НАТУ чем у Украины.
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08.04.2022 07:03 Відповісти
Шо він меле?
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07.04.2022 21:45 Відповісти
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