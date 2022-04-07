"Для демократичної країни немає нічого неможливого": Столтенберг про ймовірність прийняття РФ до НАТО після відходу Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість прийняття РФ в Альянс після відходу Путіна. Генсек висловив упевненість, що демократія в Росії обов'язково переможе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю Столтенберга "Новій газеті Європи", передає видання "Медуза".

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"Для демократичної країни немає нічого неможливого", - сказав Столтенберг у відповідь на питання про те, чи може Росія після Путіна стати членом НАТО і частиною системи безпеки в Європі.

Генсек додав, що раніше експерти відкидали можливість вступу країн Балтії до НАТО. Однак, незважаючи на думку скептиків це сталося.

"Так що демократія обов'язково восторжествує - питання тільки в тому, коли це трапиться. Свобода краще несвободи, демократія краще авторитаризму", - додав він.

Столтенберг підкреслив, що вірить у вільне відкрите суспільство, в якому не бояться говорити правду і те, що думають, а лідери обираються демократичним шляхом.

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