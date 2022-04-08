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Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резников,резніков

Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської.

Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив: "Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період.

Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. За таких умов отримана нами радянська зброя посилить Україну лише на короткий час.

Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО. Це найкраще рішення з багатьох міркувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков

По-перше, це буде потужний сигнал Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для Москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір. Це буде найкращим стимулом для деескалації та пошуку миру.

По-друге, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Впевнений, вже ні в кого немає сумнівів, що Україна може бути донором європейської безпеки. Ми це довели. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити.

По-третє, техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Скажімо, артилерія калібру 155-мм використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення.

По-четверте, передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Дехто вже знімає потрібні нам системи з бойових чергувань, замінюючи їх більш сучасними. Комусь просто потрібен дозвіл країни-виробника.

Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога, які я згадав на початку.

Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше.

Також читайте: Російська агресія створила загрози для всіх країн Чорноморського регіону, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Он прав, в том, что не нужно делать из этого зеленого "какая разница" героя. Пуйло 15 лет готовилось к нападению, а он тут втирал про "мир в глазах путина".
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08.04.2022 06:08
+24
зато каждый день минимум один видосик выпускается... но придет время и обязательно спросят... тогда не до Нобелевской премии будет...
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08.04.2022 05:30
+23
Вот просто интересно.Честно.Почему вам весь мир должен.Ще негайно?Ви свідомо выбираете черте че которое три года роет асфальт прощает олигархам миллиарды а весь Мир вам ***** должен.За що?
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08.04.2022 05:16
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Тільки разом до знищення рашизму та *****. Світ повинен це зрозуміти.
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08.04.2022 03:23 Відповісти
Армії тієї ж Європи,самі не мають зброї в достатній кількості.Важку зброю,може надати США,тому що в них,є величезний запас.
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08.04.2022 04:03 Відповісти
Якщо не буде надана зброя найближащим часом-то час буде втрачено
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08.04.2022 04:07 Відповісти
Вот просто интересно.Честно.Почему вам весь мир должен.Ще негайно?Ви свідомо выбираете черте че которое три года роет асфальт прощает олигархам миллиарды а весь Мир вам ***** должен.За що?
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08.04.2022 05:16 Відповісти
прошу лично тебя определится, ты украинец или русский, но по ходу второй, если такое написал
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08.04.2022 05:51 Відповісти
Он прав, в том, что не нужно делать из этого зеленого "какая разница" героя. Пуйло 15 лет готовилось к нападению, а он тут втирал про "мир в глазах путина".
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08.04.2022 06:08 Відповісти
Все он правильно написал. Это лучше другим со своим укр-центризмом идти на хер и надо жестче критиковать не страны НАТО, а нашу конченую зеленую власть. А то я тоже могу написать "кто за зелень тот предатель!!!"...
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08.04.2022 06:21 Відповісти
Эта "конченая зелёная власть" как ты написал, твоего бункерного недомерка раком поставила!!!!
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08.04.2022 10:07 Відповісти
Извините за эмоции.Не отошел еще от вчерашнего видео нападения на Петра Алексеевича какого то пьяного быдла якобы "воевавшего в теробороне".Аж трясет
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08.04.2022 06:29 Відповісти
Знову той придураст, який за гроші зе переслідує ПП навіть по літаках ?
А може то "вбитий" на війні брат єрмака ?
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08.04.2022 08:14 Відповісти
За сдачу 2 ядерного арсенала на добровольной основе. Хотя про Зелю правда(
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08.04.2022 07:58 Відповісти
Поки був президентом Порошенко і війна була лише на сході. Європі не було страшно і вони зброї нам не давали. Ми взагалі були під санкціями за те, що ніби при Кучмі на Близький Схід "Кольчуги" поставляли. Тоді війну можна було зупинити. Отже вони нам справді винні.
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08.04.2022 08:23 Відповісти
При Порохе война бы уже остановилась. Был бы Минск 3, весь Донбасс и Юг под росией и бакс по 100.
Уже проходили.
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08.04.2022 10:09 Відповісти
Не нужно истерик ... Все свинособаки будут убиты все до единого
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08.04.2022 06:11 Відповісти
почему так... почему маляр-токарь-фармацевт ничего не говорит... возмутительно... она все знает...
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08.04.2022 04:59 Відповісти
губу закатайте і дякуйте що вас нахєр ще не послали з риторикою проти вступу в НАТО і мирні гарантії від **********!
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08.04.2022 05:03 Відповісти
зато каждый день минимум один видосик выпускается... но придет время и обязательно спросят... тогда не до Нобелевской премии будет...
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08.04.2022 05:30 Відповісти
Нобелевскую премию мира за подрыв обороноспособности страны во время войны и перед самым началом полномасштабного вторжения!
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08.04.2022 06:44 Відповісти
Olga Ludewig

Військові (яким "слуги" не давали грошей до останнього дня ні на зброю, ні на стратегічні запаси!!!) боронять Україну як 300 спартанців, а лаври знову укладають собі на голову ті самі, що знімають відосікі.
Печально, що світ бачить катринки ТБ, а не героїв, що здобувають Перемогу на полях боїв
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08.04.2022 10:18 Відповісти
дядя, пока ты ******** затравляешь, твой заместитель ***** порет - https://24tv.ua/vzhe-vikonuye-zavdannya-minoboroni-rozpovili-pro-viyskovu-inozemnogo_n1940497
вы там на фоне вседозволенности совсем *********? есть такая повесть "Баязет", так там один из главных героев, роль которого исполняет Серебряков, сказал - порок прощу, но подлость не забуду... выдача действующего воина это порок или преступление? ПРЕСТУПЛЕНИЕ! и за это нужно нести ответственность по законам военного времени, как за предательство...
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08.04.2022 05:21 Відповісти
Якщо хочете отримати зброю, яку використовують країни НАТО, то треба виконувати умови вступу в НАТО, а не паплюжити НАТО що не день!
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08.04.2022 05:53 Відповісти
Головна, втім прихована умова вступу до НАТО - здатність успішно ******* орків, з цим українці беззаперечно справляються.
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08.04.2022 06:17 Відповісти
Вот и выходит , что Зеленский должен выгнать из ОПУ всех ставленников Портнова и рыгов ( Татарова в т ч) и ставленников Ермака ( с Ермаком) . Хотелось бы, чтобы он это понял .
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08.04.2022 06:37 Відповісти
Хто йому тоді буде казати що говорити? Він сам не знає.
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08.04.2022 08:25 Відповісти
Не получится, потому что страной управляет Ермак а не Зеленский.
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08.04.2022 08:26 Відповісти
Але чогось не виходить. І це викликає багато питань. Навпаки знову витягує їх на світ білий.
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08.04.2022 08:32 Відповісти
То ж з 5 -до 7 години кремлеприхильники поналізали..я вже і забув, шо вони зранку тут піддакують
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08.04.2022 06:19 Відповісти
‼️‼️Резников прав . Чехи передали старые танки . Спасибо конечно , но даже не смешно. Похоже , что европейские политики до конца не понимают происходящего - раша строит Евразию от Владивостока до Лиссабона . Это их заявленная политика
И потому , чем раньше их остановить , чем раньше их разбить , тем Европе будет меньше крови .
Украине нужна современная военная техника и самолеты
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08.04.2022 06:32 Відповісти
Пересісти з МіГ-27 на Ф-16 це зовсім не те що пересісти з Хонди на Рено. То багато вчитись треба. Не кажучи вже про те що літак до вильоту готує багато фахівців-інженерів, яких також треба готувати. Якщо ми хотіли щоби наші пілоти літали на Ф-16, починати підготовку треба було пару років тому.
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08.04.2022 06:52 Відповісти
Дивлюся на Нікі - як нульовка , так обовьязково якусь херню кремлівську пише
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08.04.2022 07:01 Відповісти
Аргументувати зможеш?
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08.04.2022 08:12 Відповісти
Наші льотчики кажуть, що за 2 місяці підготуються. Думаєте за цей час війна закінчиться?
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08.04.2022 08:30 Відповісти
А обслуговуючий персонал? Вся ота марудна фішня типу розхідників, запчастин - треба навчити людей з цим працювати, розробити інструкції, процедури. Поцікавтесь скільки вчать персонал на автосервісі
Ви просто не уявляєте наскільки літак складний механізм.

Та і в принципі - нам ніхто нічого не винен. Останні три роки львівський авіаремонтний через недофінансування працював на читириденці, наприклад. А зараз ми кажемо "дайте нам літаків". Що заважало ремонтувати свої?
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08.04.2022 09:04 Відповісти
Mne kazetsia Taran tut xvastovalsia sto budet F-15 zakupat.Realno nado bylo togda uze probovat meniat.F-15 ,F-16 u nix vozmosti neograniceni vsio zavyset tolko ot ******* .Pravilno vi napisali nuzen inzinerni personal ego nado takze obucit pered tem
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08.04.2022 07:41 Відповісти
Наші хлопці вміють керувати цими літаками, проходили навчання в США, звичайно не всі, про це повідомили США та ОП президента, читайте новини перш ніж щось писати.
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08.04.2022 08:29 Відповісти
А обслуговуючий персонал? Літак готують до кожного вильоту. Хто це буде робити?
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08.04.2022 09:06 Відповісти
А також потрібні люди, які вміють ними користуватись, розуміють маневреність, злагодженість дій.
Думаєте, сіли в кращий танк і вже перемогли ?
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08.04.2022 08:26 Відповісти
Хорошие слова, Резников. Теперь спроси у Зеленского , Татарова, дЕрьмака и т.д. - почему они за 3 года не дали Украине новое оружие украинского производства.
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08.04.2022 06:58 Відповісти
"Успішно" провалили програму обороноздатності держави і всі дружно знайшли винних-НАТО. На кого ця таляпанина розрахована?
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08.04.2022 07:07 Відповісти
Треба було Янєлохам менше борзіть і хаміть Байденам і НАТАм.
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08.04.2022 07:35 Відповісти
Цікаво, найжорсткіші критики "зеленой власти" пишуть на "магучім язікє". Совпадєніє, не думаю. Клоун перш за все не виправдав сподівань х***ла, не втік, не здав країну, а оцінку його діяльності до війни український народ дасть після перемоги.Тому всім критикам з псячими голосами - ідіть слідом за своїм кораблем.
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08.04.2022 08:03 Відповісти
По перше. Ви ж знаєте , що сталось а областях, в яких користуються переважно росіскою.
По друге. Нічого особливо не залежить від Зе, він ніяк не стимулював українців та ЗСУ до боротьби. Навпаки завжди замирював з кацапами.
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08.04.2022 08:10 Відповісти
Сколько можно мусолить эту тему? Ты дебил? Ты не понимаешь то что я написал?
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08.04.2022 08:32 Відповісти
Ні дебіл, це той хто живе в країні і не здатен вивчити її мову .Чи може руськоязична щелепа заважає ?
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08.04.2022 11:34 Відповісти
Ти, дурню, яку другу мову розуміешь? Чи може тебе запитати What other language do you know?
Так что заткнись, фейковый украинец, и не вякай.
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08.04.2022 11:54 Відповісти
Ну от і спалилася свинособака і гугл транслейт не допоміг. Паляниця, полуниця - розуміЄш ? Пішов вслід за кораблем , продублюю - followed the russian ship.
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08.04.2022 12:07 Відповісти
Точно, не втік. Героя України йому за це дати. І мені за компанію. Я теж не втікла і не здала країну.
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08.04.2022 08:33 Відповісти
А що ви зробили за цей час ? Скільки провели зустрічей,перемовин із закордонними партнерами ? Який обсяг гум.домопоги та озброєння отримала країна завдяки вашим зусиллям ? Просто смішно читати "я не втік" від юзера під чеським прапором
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08.04.2022 11:39 Відповісти
Складно написане з листочка читати ?
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08.04.2022 15:25 Відповісти
Добре, Зеля поганий, що будемо з цим робити ? На кого і головне як поміняти ? Як кажуть "Критикуєш,пропонуй".
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08.04.2022 16:56 Відповісти
Чеський прапор для мене загадка. Я навіть закордонного паспорта ніколи не мала.
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09.04.2022 00:43 Відповісти
Зе не может убежать потому что он на поводку бени, пришлось бы и его с собой брать, но тогда арест.
Вот единственная причина яневтик. На выборах они дурили народ вместе.
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08.04.2022 08:54 Відповісти
Що справді ? Беня прив"язав його собі до ноги ? У Бені є купа паспортів і грошей, він може спокійно осісти в країні яка свої не видає США , той самий Ізраїль уже неодноразово відмовлявся видавати США своїх громадян. Тому скажи своїм кураторам нехай придумають більш правдоподібне пояснення " яневтік", а не чергове безглуздя.
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08.04.2022 11:50 Відповісти
Дпя яневтіків. Просте питання. Які були ефективні накази по обороні напередодні вторгнення мордору на ПІвнічному Східному і Південному напрямках? Аж ніяких! Тільки балабольство про шашлики в травні. Внаслідок важкі втрати в інфраструктурі і гуманітарній сфері(бомбування і генцид на окупованих територіях). Чи ви прихильник сталінського вислову"Войни без потерь не биваєт"?Так що закрий свій псячий хавальнік зелене чмо!
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08.04.2022 10:18 Відповісти
Ого, які емоції.Хоч написано і на мові, але по стилю написання точно представник мордору. Тварюко я тебе не ображав, тільки свинособаки у розмові намагаються образити та принизити опонента, маскуючи під матюками відсутність інтелекту. Напишу ще раз, мордорські боти ідіть за кораблем, корисні ідіоти вчіть історію України 1918-1920 років. Тоді в українців був шанс об"єднатися і створити власну,сильну державу, але замість того почалася гризня і міжусобиця за гетьманську булаву, чим і скористалася московська орда. Наша сила в єдинстві, а орки знову намагаються нас розколоти на зелених, соєвих, йолькоголових, западєнців, руськоязичних, розколоти по вірі. Що від того , що 100500 разів нагадувати про дороги,шашлики, яким чином це допоможе здобути перемогу ? Закінчиться війна і тоді за все спитаємо. Коли горить хата спочатку потрібно погасити пожежу, а потім з"ясовувати хто винен.
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08.04.2022 11:33 Відповісти
Зедебілко -яневтітітько пішов ти *****,об"єднувач ху]в. Я добре знаю історію. Але констатація фактів на 44 день вторгнення наводить на думку що висновків у верхах не зроблено. Про що сввдчить хаотичні взаємовиключні заяви спікерів таr званої ОПи . Ти що думаєш успішно закінчити війну з цим кодлом? Я мовчав 40 днів і терпінню є межі, особливо після висерів таких об"єднувачів.А відносно мордорського бота, то ти саме що не є тупе їбанько.
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08.04.2022 12:13 Відповісти
Свинопес, навчися спочатку спілкуватися без матюків, в українській мові їх майже не має, тому не загаджуї її смердючими висерами із "магучєго язіка". Історія завжди повторюється, в 1918р. Дерикторія УНР усунула гетьмана Скоропадського , якого також вважали непорозумінням, царським генералом та малоросом, результатом цього став розкол серед українців і насамперед військових чим і скористалися більшовики. Якщо терпіння на межі то займися корисною роботою.
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08.04.2022 12:37 Відповісти
Німці вже про Леопарди кажуть, як можливий варіант. Якщо додадуть, то треба німецькі хрести лишити, то у кацапів запалає.
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08.04.2022 08:28 Відповісти
Резников ты чем то больше велосипеда управлял? А тем более новым и не знакомым? Сейчас главное - время не упустить.
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08.04.2022 08:30 Відповісти
А своя зброя где? Просрал?
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08.04.2022 08:33 Відповісти
Так казав же що армія забезпечена на 100%. П@здів. Навчився у говнокомандувача.
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08.04.2022 08:45 Відповісти
иными словами - возьмите нас в НАТО
Резников все правильно конечно говорит и вопрос ставит правильно. Вот только не дадут этого всего. Потому что как потом Украине отказывать в членстве в НАТО?
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08.04.2022 09:43 Відповісти
Україна вже була б давно в НАТО, якщо б виконала умови вступу, та хоч трохи стримала тотальну корупцію у владі і знешкодила б десятки тисяч кацапських шпигунів у силових структурах.
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08.04.2022 10:31 Відповісти
боеприпасов нет! 152 калибра! а чего ж вы сцуки покупали перед войной чешские САУ 152калибра а не 155го хотя под 152калибр у нас стволов больше чем боеприпасов и взять их практически негде
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08.04.2022 10:53 Відповісти
 
 