Україні треба дати нову зброю, яку використовує НАТО, а не радянську, - Резніков
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Україні необхідна сучасна зброя, яку використовують країни НАТО, замість радянської.
Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
Він підкреслив: "Раніше ми робили акцент на отриманні зброї радянських зразків. Це логічне рішення, адже ця зброя може одразу йти у бій, ми вміємо її використовувати. Вона швидко посилить оборону в критичний період.
Але потрібної нам радянської зброї небагато. Часто вона у неналежному стані, адже виготовлена 30-40 років тому. Для неї недостатньо боєприпасів. За таких умов отримана нами радянська зброя посилить Україну лише на короткий час.
Тому Україна має якнайшвидше отримати зброю, яку використовують країни НАТО. Це найкраще рішення з багатьох міркувань.
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По-перше, це буде потужний сигнал Росії, що їй не вдасться виснажити українську армію. Навпаки – вартість війни для Москви надзвичайно зросте. Українська армія зможе чинити ефективний опір. Це буде найкращим стимулом для деескалації та пошуку миру.
По-друге, це ще більше підвищить взаємосумісність української армії з арміями країн Європи. Та суттєво посилить східний фланг НАТО. Впевнений, вже ні в кого немає сумнівів, що Україна може бути донором європейської безпеки. Ми це довели. Інвестиції в нашу армію, це найкращі інвестиції в оборону, які тільки можна уявити.
По-третє, техніки, виготовленої за стандартами НАТО достатньо і вона забезпечена боєприпасами. Скажімо, артилерія калібру 155-мм використовується у різних країнах. Не буде дефіциту снарядів, як для радянських систем. Це буде не короткострокове, а системне рішення.
По-четверте, передати цю зброю зможе багато країн у різний спосіб. Дехто вже знімає потрібні нам системи з бойових чергувань, замінюючи їх більш сучасними. Комусь просто потрібен дозвіл країни-виробника.
Українські військові дуже швидко опанують нову зброю. Вони вже показали, що здатні надзвичайно ефективно використовувати західні комплекси у бойових умовах. Доказ цьому – втрати ворога, які я згадав на початку.
Ми закликаємо надати нам важку зброю якнайшвидше.
Будь ласка, зачекайте...
А може то "вбитий" на війні брат єрмака ?
Уже проходили.
Військові (яким "слуги" не давали грошей до останнього дня ні на зброю, ні на стратегічні запаси!!!) боронять Україну як 300 спартанців, а лаври знову укладають собі на голову ті самі, що знімають відосікі.
Печально, що світ бачить катринки ТБ, а не героїв, що здобувають Перемогу на полях боїв
вы там на фоне вседозволенности совсем *********? есть такая повесть "Баязет", так там один из главных героев, роль которого исполняет Серебряков, сказал - порок прощу, но подлость не забуду... выдача действующего воина это порок или преступление? ПРЕСТУПЛЕНИЕ! и за это нужно нести ответственность по законам военного времени, как за предательство...
И потому , чем раньше их остановить , чем раньше их разбить , тем Европе будет меньше крови .
Украине нужна современная военная техника и самолеты
Ви просто не уявляєте наскільки літак складний механізм.
Та і в принципі - нам ніхто нічого не винен. Останні три роки львівський авіаремонтний через недофінансування працював на читириденці, наприклад. А зараз ми кажемо "дайте нам літаків". Що заважало ремонтувати свої?
Думаєте, сіли в кращий танк і вже перемогли ?
По друге. Нічого особливо не залежить від Зе, він ніяк не стимулював українців та ЗСУ до боротьби. Навпаки завжди замирював з кацапами.
Так что заткнись, фейковый украинец, и не вякай.
Вот единственная причина яневтик. На выборах они дурили народ вместе.
Резников все правильно конечно говорит и вопрос ставит правильно. Вот только не дадут этого всего. Потому что как потом Украине отказывать в членстве в НАТО?