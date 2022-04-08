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Працівники "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні у Тростянці: один загиблий, двоє у важкому стані

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,міни

Електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні, один загинув, двоє у важкому стані в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Суми.

"7 квітня електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади АТ "Сумиобленерго" підірвалися на протитанковій міні. Один загинув, двоє отримали тяжкі поранення," - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляється, трагедія сталася після огляду спеціалістами пошкодженої лінії електропередачі на Тростянецькій дільниці.

Зазначається, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу, вони в лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільно важкий.

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Чиїсь сини,батьки,чоловіки...Вічна пам*ять загиблому,молімся,щоб поранені вижили.
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08.04.2022 12:28 Відповісти
Московіти нагадили біля усіх більш-менш технологічних об'єктів!!
Будьте уважними та обережними, цеж московіти…
Смерть московітам та їх прихвостням в Україні !!
Слава Захисникам України !!,
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08.04.2022 12:50 Відповісти
 
 