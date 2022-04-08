Працівники "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні у Тростянці: один загиблий, двоє у важкому стані
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Електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади "Сумиенерго" підірвалися на протитанковій міні, один загинув, двоє у важкому стані в лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Суми.
"7 квітня електромонтери Тростянецької експлуатаційної бригади АТ "Сумиобленерго" підірвалися на протитанковій міні. Один загинув, двоє отримали тяжкі поранення," - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, трагедія сталася після огляду спеціалістами пошкодженої лінії електропередачі на Тростянецькій дільниці.
Зазначається, що постраждалим надали необхідну медичну допомогу, вони в лікарні, їхній стан оцінюють лікарі як стабільно важкий.
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