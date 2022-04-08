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Новини За кордоном
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Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Російський урядовий літак ІЛ-96-300, судячи з усього, порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше за два роки. Влада країни вже відреагувала на інцидент.

Про інцидент написало місцеве видання Yle з посиланням на Міністерство оборони. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що урядовий борт увійшов у повітряний простір Фінляндії в районі міста Порвоо і пробув там близько трьох хвилин. Останній раз схожий випадок було зафіксовано в липні 2020 року.

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Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконнен дав такий коментар щодо інциденту: "Фінляндія завжди серйозно ставиться до порушень повітряного простору. Прикордонна служба розслідує цю справу. У нас є хороший потенціал територіального контролю, ми виявляємо й ефективно реагуємо на всі порушення повітряного простору".

Нагадаємо, Фінляндія збирається подати заявку на вступ до НАТО. Росія відреагувала на цей крок погрозами. 
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Топ коментарі
+5
Над Турцией кацапоиды уже не летают. Видимо только у Ердогана есть яйца.
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08.04.2022 18:16
+3
Рано ещё.
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08.04.2022 18:12
+3
Чувствуют гопники что финны скоро начнут Карелию забирать на родину.А НАТО поможет
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08.04.2022 18:15
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Неужели посмеют пальцем погрозить?
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08.04.2022 18:09 Відповісти
Рано ещё.
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08.04.2022 18:12 Відповісти
викличуть підозрюваного літака до суду.Вже повістку надіслали
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08.04.2022 18:16 Відповісти
Влада країни вже відреагувала на інцидент.
Збили???
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08.04.2022 18:13 Відповісти
Маннерґейм тепер живе в Туреччині
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08.04.2022 18:17 Відповісти
Чувствуют гопники что финны скоро начнут Карелию забирать на родину.А НАТО поможет
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08.04.2022 18:15 Відповісти
Нахер она им сдалась. Куда они "карелов" будут девать?
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08.04.2022 18:26 Відповісти
Додому їх - в балалайню.
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08.04.2022 19:31 Відповісти
уже не получится.
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08.04.2022 19:32 Відповісти
Карелом - пуйлом всі вже ситі під завязку, не думаю, що їм їх ще потрібно.
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08.04.2022 18:49 Відповісти
Іл-96? На такому ***** літає... Тю, так воно велике і неповоротке, треба було зразу валить, він би не встиг вийти з фінського повітряного простору.
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08.04.2022 18:15 Відповісти
Над Турцией кацапоиды уже не летают. Видимо только у Ердогана есть яйца.
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08.04.2022 18:16 Відповісти
Так хлопці.., в НАТО вас вже не візьмуть. Тепер Порвоо то є "ісконнно-руссская" земля а німцям зайвих проблем не потрібно.
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08.04.2022 18:17 Відповісти
Ось чому треба в НАТО!
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08.04.2022 18:25 Відповісти
Продумують кордон . Щось подібне було в яТурції. Вихід тут тільки один. Збивати к єдрнні фені. Турки не церимонились. Повірити в те, що літак заблудився, то хай вони це жиріновському і бабусі Захарченка з Рейокявіку розкажуть
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08.04.2022 18:29 Відповісти
был бы Маннергейм, это корыто уже бы сбили...
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08.04.2022 18:31 Відповісти
ЕСЛИ СЕЙЧАС ФИНЛЯНДИЯ ВСТУПИТ В НАТО - ТО С ПУТИНА ВЕСЬ МИР БУДЕТ СМЕЯТЬСЯ. ЧТО ОН ХОТЕЛ ОСЛАБИТЬ НАТО, А НАОБОРОТ, УСИЛИЛ.)))
И В РОССИИ БУДУТ СМЕЯТЬСЯ.))))
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08.04.2022 18:37 Відповісти
щось Турція не скаржиться останнім часом на такі кацаплячі викрутаси
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08.04.2022 18:44 Відповісти
кого, после обдрыста в Украине, лишнехромосомные теперь напугают?? ))
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08.04.2022 18:56 Відповісти
ну, точно вез корзины с хлебом для голодающих рабочих Хельсинки
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08.04.2022 18:59 Відповісти
Відреагували - збили?
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08.04.2022 19:19 Відповісти
 
 