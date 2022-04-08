Російський літак підозрюється в порушенні повітряного простору Фінляндії

Російський урядовий літак ІЛ-96-300, судячи з усього, порушив повітряний простір Фінляндії. Це сталося вперше за два роки. Влада країни вже відреагувала на інцидент.

Про інцидент написало місцеве видання Yle з посиланням на Міністерство оборони. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Повідомляється, що урядовий борт увійшов у повітряний простір Фінляндії в районі міста Порвоо і пробув там близько трьох хвилин. Останній раз схожий випадок було зафіксовано в липні 2020 року.

Читайте також: Сайти МЗС та Міноборони Фінляндії зазнали DDOS-атаки

Міністр оборони Фінляндії Анті Кайконнен дав такий коментар щодо інциденту: "Фінляндія завжди серйозно ставиться до порушень повітряного простору. Прикордонна служба розслідує цю справу. У нас є хороший потенціал територіального контролю, ми виявляємо й ефективно реагуємо на всі порушення повітряного простору".

Нагадаємо, Фінляндія збирається подати заявку на вступ до НАТО. Росія відреагувала на цей крок погрозами.