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Малюська про перспективи передачі Україні конфіскованих у РФ сотень мільярдів

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

малюська

В історії ще не було прикладів примусової передачі коштів постраждалій країні від тієї, що завдала шкоди. Якщо Україна отримає конфісковані кошти та активи Російської Федерації та суб’єктів РФ за кордоном на відбудову країни, це буде прецедент.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в програмі "Орестократія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо арештованих коштів, цих сотень мільярдів доларів - це наша мета з тим, щоб ці кошти були спрямовані в Україну або витрачені в інтересах України. Обидві опції можливі й нас влаштовують. Єдине - це буде вкрай непростою справою. Ми говорили про те, що притягнення до кримінальної відповідальності вищих топів керівництва російської федерацїі - це складна справа.<...> Що ж стосується передачі коштів суверена, який користується імунітетом, нагадаю, що це кошти держави Російська Федерація, в тому числі їхнього центрального банку, вони захищені імунітетом. Передача такого типу коштів від однієї країни іншій країні безвідносно мотивів - яка потерпіла від війни, від нападу іншої країни тощо, - історичних прецедентів не було ніколи. Я зараз тут говорю про примусову передачу", - сказав Малюська.

Він нагадав, що були різні випадки добровільно-примусової передачі.

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"Коли Ірану заморозили кошти, не дозволяли проводити торгівлю нафтою, і в обмін на дозвіл проводити торгівлю нафтою і продавати нафту, і в обмін на розмороження частки активів Іран добровільно, зрозуміло як, але перерахував частину коштів у спеціальний фонд, підтримував там незнижувальний залишок, і за рахунок цього фонду компенсовували збитки, завдані Іраном американському бізнесу в тому числі. А випадків просто забрати-віддати, як ми зараз це просимо, в тому числі й Сполучені Штати, ще не було", - пояснив міністр юстиції.

Таким чином, нагадав він, Україна ставить собі за мету отримати конфісковані кошти Росії на відбудову інфраструктури України.

"Однак потрібно розуміти - якщо це трапиться, це буде історичний прецедент - вперше в історії таке відбудеться, тому що це питання не тільки міжнародних договорів чи статусу таких коштів, а й економічних інтересів країн, де ці кошти знаходяться, в тому числі й Сполучених Штатів Америки", - сказав міністр.

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За його словами, країни тримають у США свої валютні резерви, "не тільки тому чи не просто тому, що це Сполучені Штати, а тому, що вони розуміють, що такі кошти в них не відберуть".

"А ось перший приклад, що кошти відбирають, що створює стимули шукати, можливо, інші країни для збереження своїх резервів. Тобто Штати, якщо вони підуть на такий крок і віддадуть нам ці кошти, вони, скажімо так, будуть бити істотно і по своїх інтересах", - вважає Малюська.

На його думку, йдеться не тільки про сотні мільярдів, "а й про сотні мільярдів, які Штати втратять, тому що в них не будуть зберігати, або зменшать обсяг резервів, які там будуть зберігатися", пояснив міністр юстиції України.

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Водночас Малюська зауважив, що "чим швидше війна припиниться, тим менший буде розмір збитків, тому що враховуючи, яким темпом вона триває, досить скоро ми досягнемо тієї точки, де всіх російських грошей, які є за кордоном, не вистачить на відновлення".

Міністр зауважив, що наразі не можна говорити про точну суму завданих Росією збитків Україні. "Більш-менш точна сума буде встановлена лише після того, як війна закінчиться", - підкреслив урядовець.

Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відбудовувати Україну після війни будуть у першу чергу за рахунок арештованих активів та репарацій Російської Федерації.
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Топ коментарі
+9
тут вся надія на сша-що в руки зебілам нічого не дадуть,а зроблять самі
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08.04.2022 20:11
+3
Сотні мільйонів...+- 800 мільйонів доларів фігурували в розслідуванні проти Лазаренко в США. Не віддали ні копійки.
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08.04.2022 20:09
+2
А дехто тут вже мріяв і ділив.
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08.04.2022 20:07
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Штати уже віддали гроші Лазаренка......та інші...Всі прекрасно це пам ятають. І там були мільйони долларів. Тут йде рахунок на мілліарди долларів.....
Малюьска теж авторитет....
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08.04.2022 20:06 Відповісти
Сотні мільйонів...+- 800 мільйонів доларів фігурували в розслідуванні проти Лазаренко в США. Не віддали ні копійки.
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08.04.2022 20:09 Відповісти
гроші є, але претендують "ручьонки брудні" із говняними лобзиками

отже, Маршала лише під прильним оком Білоголового Оралана !!!!
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08.04.2022 20:16 Відповісти
Поки що немає. Та й сенсу нема будувати там де ракети літають.
А як воно буде, час покаже.
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08.04.2022 21:43 Відповісти
Трубку не берет. Просто набирайте и задрачивайте свиноматку дохлой свинопсины.
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Преступник №65

☠️лейтенант Прощалыгин Семён Анатольевич 06.04.1997 (погиб)
❤️Жена: Прощалыгина Маргарита +79231993008 @ritysska https://vk.com/ritysska

Эхх, Семён..за что ты погиб? Думаем, что твоя жена очень хочет узнать за что.
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08.04.2022 20:06 Відповісти
А дехто тут вже мріяв і ділив.
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08.04.2022 20:07 Відповісти
Тверезий аналіз, хотілося б почути щось таке ж змістовне від нашого керівництва
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08.04.2022 20:07 Відповісти
тут вся надія на сша-що в руки зебілам нічого не дадуть,а зроблять самі
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08.04.2022 20:11 Відповісти
Если прямо сейчас передать средства Дерьмаку, Люське-подполконику и Коломойше с Порошенками - все разворуют под ноль. Сначала ликвидировать весь олигархат и предателей.
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08.04.2022 20:15 Відповісти
Все в цьому світі робиться перший раз. Україна також вважала, що має імунітет, віддаючи ядерну зброю. Ось тільки ті, що обіцяли недоторканість якось дивно поводяться: одні вводять свої війська, а інші не хочуть з ними сваритися.
Досить соплі жувати!
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08.04.2022 20:27 Відповісти
Так устроен мир, надо быть реалистами.эмоции ничего не стоят
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08.04.2022 20:33 Відповісти
Ой, я вас умаляю Це називається конфіскація. Не соплі треба жувати, а діяти
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08.04.2022 20:48 Відповісти
ага , а два дні назад тут хтось вже вимагав передати кошти до серпня і пророчив доллар по 25,5 ...
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08.04.2022 20:42 Відповісти
Шо ви довбні клеєте дурня. Якщо в договорі, який ви збираєтесь підписувати буде пункт про репарації, то будуть гроші, звідки, то друге питання, якщо не буде - це капітуляція. Ідійоти, і недай бог, вам насрати в душу мордованому українському народу.
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Давайте спочатку війну виграємо так щоб більше ці набіги не повторювались, а потім можна і гроші рахувати!
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08.04.2022 20:56 Відповісти
Эти ручки "ни чего не крали". Но уже чешутся в предвкушении.
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08.04.2022 21:14 Відповісти
У меня дети не такие наивные, насколько этот маллюск.
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08.04.2022 21:21 Відповісти
Тут главное - держать карман шире, чтобы мимо не просыпалось. А то прыщавый Масипуська конвертиков недосчитается... Юрыст херов.
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08.04.2022 21:55 Відповісти
Це дійсно буде прецендент
Але Зеленський зможе цього добитися
Він уже створив не один прецендент, не один раз довів, неможливого не існує, і він змінить існуючк систему безпеки в Європі, вона не ефективна
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09.04.2022 07:16 Відповісти
Через переговори Зелі з Путлером усі плани Молюски накриються мідним тазом. Або готовити документи на трібунал, а бо перемовини вести.
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09.04.2022 16:12 Відповісти
 
 