ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю, - Боррель після зустрічі з Зеленським
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Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві після зустріч з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро", - сказав Боррель.
"Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться", - сказав у свою чергу Зеленський.
Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що підтримує пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро.
Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дає змогу ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.
Європейський фонд миру був вперше застосований після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.
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це так щоб і ***** не перемогло і ми не дали їм кизди і не дойшли до москви.
вони грають свою партія за рахунок життя УКРАЇНЦІВ,
з великої тому що проти нас вони всі гамно але чесні що до законів і тому добре живуть
У рашки було величезне угруповання на кордонах. Його тільки поступово можна перемолоти. І у нас було чим це зробити чи не так?
А буде ще більше. Це тоді, коли армія рашки вже втратила 700 танків і 1700 бтр, бмп, брдм. Майже 300 літаків і гелікоптерів.
Зараз в нас є переносних 50000 ПТРК і 25000 ПЗРК.
І поставки важкої техніки тільки розпочалися. Далі більше.
Так само як і свічблейди. Сказали, що 100 відправили. То ж пускових 100, а не дронів-камікадзе.