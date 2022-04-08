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ЄС виділить Україні ще 500 млн євро на зброю, - Боррель після зустрічі з Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Європейський союз додатково надасть Україні ще 500 мільйонів євро на купівлю озброєння для боротьби із російським вторгненням.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції в Києві після зустріч з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро", - сказав Боррель.

"Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться", - сказав у свою чергу Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділив для України мільярд євро, але цього замало, - Боррель

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що підтримує пропозицію поповнити Європейський фонд миру ще на 500 мільйонів євро.

Європейський фонд миру, створений у 2021 році, є надзвичайним фондом у розмірі 5,69 мільярда євро, який дає змогу ЄС швидко фінансувати військові операції та "зберігати мир, запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку", зазначається в ЄС.

Європейський фонд миру був вперше застосований після вторгнення РФ в Україну. В його рамках ЄС виділив для України 1 млрд євро.
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вже місяць мусолят.
це так щоб і ***** не перемогло і ми не дали їм кизди і не дойшли до москви.
вони грають свою партія за рахунок життя УКРАЇНЦІВ,
з великої тому що проти нас вони всі гамно але чесні що до законів і тому добре живуть
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08.04.2022 20:49 Відповісти
Ну це неправда. Для чого так говорити?

У рашки було величезне угруповання на кордонах. Його тільки поступово можна перемолоти. І у нас було чим це зробити чи не так?
А буде ще більше. Це тоді, коли армія рашки вже втратила 700 танків і 1700 бтр, бмп, брдм. Майже 300 літаків і гелікоптерів.

Зараз в нас є переносних 50000 ПТРК і 25000 ПЗРК.

І поставки важкої техніки тільки розпочалися. Далі більше.
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08.04.2022 21:00 Відповісти
Что-то про ПЗРК многовато-там стоимость одного старстрика 130000 долл.,да и Стингер не сильно дешевле.
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08.04.2022 21:11 Відповісти
Думаю, ракети рахують. Пускові ж не одноразові.
Так само як і свічблейди. Сказали, що 100 відправили. То ж пускових 100, а не дронів-камікадзе.
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08.04.2022 21:55 Відповісти
И при этом ЕС платит 1 млрд $ в день параше за газ
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08.04.2022 20:58 Відповісти
Свичблейди полностью и окончательно деморализуют кацапов
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09.04.2022 03:29 Відповісти
 
 