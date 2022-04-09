Кількість загиблих у Краматорську зросла до 52, серед них - п'ятеро дітей, - Кириленко

Кількість загиблих на залізничному вокзалі в Краматорську зросла до 52 осіб, серед них - 5 дітей.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні весь світ співчуває Краматорську, де російські фашисти на залізничному вокзалі вбили щонайменше 52 людини, серед яких 5 дітей", - йдеться в повідомленні.



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