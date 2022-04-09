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Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військовослужбовці "елітного" 83-го десантного батальйону, поспіхом тікаючи з Київщини після наступу українських захисників, позабували штабні документи з особистими даними своїх військових.

Як передає Цензор.НЕТ, журналістам "Слідство.Інфо" вдалося ідентифікувати кількох окупантів, які вчиняли злочини у селах Демидів, Козаровичі та Димер, - саме там росіяни залишили свої штабні записи.

На початку квітня ЗСУ повернули під контроль села Демидів, Козаровичі та Димер на Київщині. Впродовж місяця ці населені пункти були окуповані росіянами. За свідченням місцевих, рашисти займалися мародерством, викрадали і катували мирних людей.

На території заводу "Вікналенд" у Димері окупанти облаштували штаб. На його території після втечі росіян знайшли іменний список особового складу мінометного взводу 83-ї окремої десантно-штурмової бригади з місцем дислокації Уссурійськ, який отримали у розпорядження журналісти. Цей підрозділ у Росії має репутацію елітного.

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Втім, як з’ясували журналісти, більшість "елітних" військовослужбовців з цього списку — не мають вищої освіти. Вони закінчили 9, 11 класів чи технікум.

Заступником командира взводу є 29-річний сержант В’ячеслав Юртаєв родом з Владивостока. Тікаючи, Юртаєв навіть залишив свій пропуск, виданий Міністерством оборони РФ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 01

В'ячеслав Юртаєв

Зазначається, що окупанти намагаються приховувати свої профілі в соцмережах, щоб ті з ними не асоціювалися.

Наприклад, 23-річний рядовий Вадім Дамінов з міста Омськ у соціальній мережі "Однокласники" записаний як Вадім Орлов. Зі сторінки помітно, що профіль активний.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 02

Вадим Дамінов

Ще один окупант — 20-річний рядовий Даніл Калінін з Уссурійська у соціальній мережі "Вконтакті" записаний як Даня Яковлєв. Він також регулярно відвідує свою сторінку. Щоправда, останній допис зробив 18 лютого — за тиждень до повномасштабної війни. На сторінці окупанта вказано, що він одружений з Вікторією Калініною.

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Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 03
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 04
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 05

Даніл Калінін

Найстаршим серед окупантів, який фігурує у знайденому на Київщині списку, є 39-річний сержант Андрєй Бікбулатов з Уссурійська. На сторінці дружини окупанта в "Однокласниках" є чимало спільних фото з чоловіком. Також вона поширює пропагандистські дописи про війну в Україні.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 06
Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 07

Андрєй Бікбулатов

Журналісти також ідентифікували 32-річного сержанта Максима Прасолова. На кількох знімках він фігурує у формі десантних військ РФ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 08

Максим Прасолов

"Слідство.Інфо" знайшли також стару сторінку 26-річного єфрейтора з міста Чіта Дмітрія Ігнатова. Окупант регулярно відвідує свій новий профіль.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 09

Дмітрій Ігнатов

31-річний сержант Вадім Мацюця з Уссурійська також відвідує свою сторінку. Водночас батько окупанта поширює пропагандистські дописи про російське вторгнення в Україну.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 10

Вадім Мацюця

Ідентифіковано також 22-річного рядового Владіслава Ковєру з міста Дальнєрєчєнськ.

Уссурійські десантники, тікаючи з Київщини, забули штабні документи: ЗМІ вдалося ідентифікувати деяких окупантів 11

Владіслав Ковєра

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Топ коментарі
+16
Если жопу научился пальцем подтирать, уже элита, а если пучком травы-богема.
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09.04.2022 17:02
+10
Головне щоб ці документи не попали в руки агенту фсб єрмаку.
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09.04.2022 17:00
+8
Тварюки і пекла для вас буде замало.
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09.04.2022 16:59
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09.04.2022 16:54 Відповісти
красівоє
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09.04.2022 16:59 Відповісти
Если есть кацапские номера в Вайбере или Вацаппе, то пересылай им эту ссылку.
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09.04.2022 17:08 Відповісти
Тварюки і пекла для вас буде замало.
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09.04.2022 16:59 Відповісти
Головне щоб ці документи не попали в руки агенту фсб єрмаку.
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09.04.2022 17:00 Відповісти
Если жопу научился пальцем подтирать, уже элита, а если пучком травы-богема.
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09.04.2022 17:02 Відповісти
Упоротые рожи мразей.
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09.04.2022 17:02 Відповісти
вже добігли до усцік-рійська??
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09.04.2022 17:04 Відповісти
спасибо,Сл1дство-1нфо,гарна работа,прошу,продолжайте.Кажлая Рашистская тварь будет наказана,сгниете суки деградируюший в позоре и забвении.Хай живе В1льна Укра1на!!!Смерть ворогам!!!
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09.04.2022 17:04 Відповісти
Ехать через всю россию чтобы за пару дней получить пиз... й и по быстрому смываться. Да они ехали до Украины дольше чем воевали.
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09.04.2022 17:21 Відповісти
Страшно то, что на российском дальнем востоке живут очень большое количество потомков украинских ссылных. И их внуки сейчас едут сюда убивать свою кровь.
Остается их утилизировать.
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09.04.2022 17:23 Відповісти
"Военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных".

Они не забыли, просто штабным документам не нашлось места среди "доблесно" наморадёренных "трофеев".
Логика железная, вернее деревянная. Если судить по тому, из какого материала сделаны их головы, и количества содержания в них опилок:
- "Нах мне те документы, когда мясорубка с блендером не помещаются".
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09.04.2022 17:23 Відповісти
Не здивуюсь, якщо завтра завгар офіса клоуна буде вимагати закриття слідства-інфо за такі відоси
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09.04.2022 17:27 Відповісти
Цюця и мацюця.
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09.04.2022 17:33 Відповісти
Если начать бомбить все российские города и деревни то обязательн попадёшь в мародёра-насильника-убицу-садиста. Там невиновных нет - либо учавствовал, либо подстрекал. Чтоб вы все сдохли, кацапы понючие.
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09.04.2022 17:47 Відповісти
петушня
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09.04.2022 18:07 Відповісти
є Американські командос, а є усурійський *******
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09.04.2022 19:01 Відповісти
Надо и самок этих вояк привлечь к ответственности - они же кровавые присылки получали
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09.04.2022 19:14 Відповісти
Ох я думаю все эти страницы забомбили наши кибервойска.
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09.04.2022 19:49 Відповісти
 
 