УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини Війна
12 019 60

Ми крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі, - працівники ЧАЕС

чаес

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС та хотіли знати, як управляється об'єкт. Рашисти постійно допитували персонал станції, іноді із застосуванням сили.

Про це BBC розповіли працівники ЧАЕС, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли станцію, взяли в полон.

Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці "Росатому". Це підтверджували у російській держкорпорації.

"Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили", - розповів начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.

Ми крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі, - працівники ЧАЕС 01

Олександр Лобада

Читайте також: Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС не постраждало, - Енергоатом

"Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом наш персонал", - продовжив інженер Валерій Семенов.

Ми крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі, - працівники ЧАЕС 02

Валерій Семенов

Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора - він навіть крав його у російських військових.

"Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою. Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства", - пояснив він.

За словами Семенова, окупанти забрали 169 українських військових.

Також читайте: Окупанти, які побували в зоні відчуження, привезуть частинку Чорнобиля додому. Живими або мертвими, - Галущенко

Автор: 

ЧАЕС (537)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
герої
показати весь коментар
10.04.2022 00:26
+18
170 нацгвардейцев взяли в плен? Ето что за служащих набрали такие что все оптом сдались? Одни больше месяца в полном окружении держат город против целой армии, а другие за день сдались целым батальйоном в лесистой местности где чорт ногу сломит
показати весь коментар
10.04.2022 00:32
+10
Нахрен они там в таком случае вообще нужны были? Если "чтобы избежать стрельбы на объекте" сразу необходимо сдаваться? Чтобы сдаться достаточно пары охранников с берданками, а не целого батальона трусливых нацгвардейцев!
показати весь коментар
10.04.2022 00:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
герої
показати весь коментар
10.04.2022 00:26 Відповісти
как эти люди там работают, зная что такое радиация. на своем фронте они Герои.
показати весь коментар
10.04.2022 00:27 Відповісти
👏👏👏
показати весь коментар
10.04.2022 00:28 Відповісти
Brawo
показати весь коментар
10.04.2022 00:29 Відповісти
170 нацгвардейцев взяли в плен? Ето что за служащих набрали такие что все оптом сдались? Одни больше месяца в полном окружении держат город против целой армии, а другие за день сдались целым батальйоном в лесистой местности где чорт ногу сломит
показати весь коментар
10.04.2022 00:32 Відповісти
Скорее всего пришлось сдаться, чтобы избежать стрельбы на объекте
показати весь коментар
10.04.2022 00:44 Відповісти
Нахрен они там в таком случае вообще нужны были? Если "чтобы избежать стрельбы на объекте" сразу необходимо сдаваться? Чтобы сдаться достаточно пары охранников с берданками, а не целого батальона трусливых нацгвардейцев!
показати весь коментар
10.04.2022 00:48 Відповісти
Охорона великого об'єкту (потенціально небезпечного для всіє Європи і більше) з навколишньою територією - "пара охранников с берданками"?
Сам зрозумів, що написав?
показати весь коментар
10.04.2022 00:52 Відповісти
Зрозуміло, що я утрирую! Але цілий батальон без єдиного пострілу сдається ворогу при першій же нагоді - це як взагалі?? Що це, як не зрада?
показати весь коментар
10.04.2022 02:22 Відповісти
Немає слів - читай нижче відповідь тобі від
показати весь коментар
10.04.2022 02:30 Відповісти
Воно й зрозуміло, що ви 2є - брати по розуму, точнійше - по його відсутності.
показати весь коментар
10.04.2022 02:36 Відповісти
Ти хоч середню школу закінчив?
показати весь коментар
10.04.2022 02:48 Відповісти
Смішний та недолугий тролль, аргументів 0, одні переходи на особистості
показати весь коментар
10.04.2022 03:35 Відповісти
Аргументи на твої першї коменти я написав, але ти їх ніяк не спростував - просто дереш горлянку:
"Нацгвардія зрадники! На гілляку!, Нацгвардія зрадники! На гілляку!, Нацгвардія зрадники! На гілляку!...."
І що в такому разі про тебе подумати? (Я через те і запитав про освіту (по фізиці в тебе = 1).
Правильно! - або бот або дебіл.
Не бачу змісту в нашій переписці - я сперечаюсь тільки з адекватними, розумними дописувачами.
показати весь коментар
10.04.2022 06:54 Відповісти
На твої "аргументи" я відповів, бо з такими "аргументами" всю країну здати не довго.

І я ніде не писав, що вся нацгварія - зрадники, також я нікого не призивав на гілляку вішати, тому ти тут просто брешеш.
Ну а те, що ти не спроможне оцінювати розумові здібності опонента, бо у тебе самого їх замало - це вже зрозуміло, бо ти скрізь помилився.

" розумними дописувачами."

Це точно не про тебе, бовдуре.
показати весь коментар
10.04.2022 13:53 Відповісти
тут все знают, что ты дебил. Зачем это еще раз демонстрировать?
показати весь коментар
10.04.2022 00:53 Відповісти
Все мы знаем что в Украине нацгвардейцы есть только АЗОВ- основная масса-это срочники- бывшие ВВ-ки которые со считами могут стоять только против безоружных людей- чтобы защищать власть не более того
показати весь коментар
10.04.2022 01:28 Відповісти
если не боитесь быть отпижженным, то попробуйте это доказать нацгвардейцам, а не на форуме цензора.
показати весь коментар
10.04.2022 01:37 Відповісти
Ну да, как бить безоружных гражданских - они мастаки, а как враг пришел - так вообще без единого выстрела целым батальоном сдаются.
показати весь коментар
10.04.2022 02:20 Відповісти
у тебе знову з'являється шанс бути забаненим на три дні.
показати весь коментар
10.04.2022 02:25 Відповісти
Подивись вище коменти - я йому останній раз відповів.
показати весь коментар
10.04.2022 02:32 Відповісти
Ага, валяй. Ти, нікчемо, тут тільки й можеш, що бикувати.
показати весь коментар
10.04.2022 02:34 Відповісти
ну, ти ще якусь ***** напипиши ще й про ВСУ, щоб точно на п'ять днів тебе забанили. Тоді свої ватні коменти будеш писати на динирівські пабліки.
показати весь коментар
10.04.2022 02:45 Відповісти
1. Ти поїдь у ту місцевість і позакопуйся. Побачим, скільки проживеш.
2. Як боронити такий об'єкт від мавпи з гранатою? Хотів, щоб вони Градами стали станцію обстрілювати? В своєму розумі?
3. Нацгвардія там була в якості охорони (поліції) для мирного часу. Що вони могли зробити?
4. Взагалі питання безпеки АЕС ще не знято. От скажи - як можна такий об'єкт боронити, знаючи, що його руйнування призведе до катастрофи, більшої за вибух кількох ядерних ракет?
показати весь коментар
10.04.2022 00:49 Відповісти
169 навіть беззбройних ще треба змогти наловити по великій території... а тут нацгвардійці і охорона. Це явно завелика група військових, щоб здача всіх була єдиним і необхідним кроком. Це має розслідуватися.
показати весь коментар
10.04.2022 01:23 Відповісти
У них бронеавтомобили ПТУРЫ гранатометы снайперское было вооружение- все это было сдано врагу. НЕПРЕДСТАВЛЯЮ ТАКОГО ЕСЛИ Б ТАМ азов стоял впринципе
показати весь коментар
10.04.2022 01:30 Відповісти
Логічно - тому давайте сдамо одразу кацапам всі наші АЕС без бою, вірно?

А ще давайте сдамо їм всі наші міста без бою - бо ж їх оборона може призвести до їх руйнування - вірно?
показати весь коментар
10.04.2022 02:24 Відповісти
Сомнительно как то ,что 179 .Может в тексте опечатка и там всего 79 человек
показати весь коментар
10.04.2022 00:49 Відповісти
конечно можно было держать круговую оборону под артобстрелом, ну а потом героически подорвать конфайнмент и себя вместе с ЦХОЯТом. Так было бы патриотично.
показати весь коментар
10.04.2022 00:51 Відповісти
орки в себе так би і зробили, а потім ще сто років згадували про "подвиг, спасший жизни", не уточнючи, що саме їхні дії призвели до загибелі сотень тисяч людей.

Це вже проходили - блокадний ленінград.
показати весь коментар
10.04.2022 01:04 Відповісти
Взагалі то за таких обставин передбачено захист об'єкту до підходу допомоги або відхід загону до головних військових з'єднань.
Здача в полон виправдовується лиш за умови, що жодних інших варіантів не було.
показати весь коментар
10.04.2022 01:09 Відповісти
взагалі для цього об'єкту передбачено, що ніякі кацапські ****** не перетнуть кордон, який проходить всього в 10 кілометрах від об'єкту, а тим більше не зайдуть на теріторію найбільшої у Європі атомної станціії. Але якщо країною рулить аніматор для дорослих, який готує їх до травневих шашликів, то вважайте, що ми відбулися легким переляком, а не катастрофічним радіоактивним забрудненням половини Європи ізотопами стронція та торія на сотні років, теритрія країни не перетворилася на пустелю без людей.
В нормальній країні нормальних виборців захист такого об'єкту здійснюється моментальним ракетним ударом "сапсанами" по будь-якій ракетній, артиллерійській, чи будь якій іншій дистанційній загрозі цьому об'єкту.
показати весь коментар
10.04.2022 01:34 Відповісти
Не можна виправдовувати здачу такої великої кількості військових тільки небезпекою для ЧАЕС.
Це подібно до того, якби ЗСУ підняли лапки вгору і капітулювали, бо пуйло пригрозив застосувати ядерну зброю.
Не слід це доводити до абсурду типу "конечно можно было держать круговую оборону под артобстрелом, ну а потом героически подорвать конфайнмент и себя вместе с ЦХОЯТом. Так было бы патриотично."
Якщо там не було зради командирів, то мало бути злочинне недбальство... але складно уявити собі таке недбальство, яке б поставило 169 військових в лісах в ситуацію, коли єдиним виходом є здача в полон.
Потрібне ретельне розслідування.
показати весь коментар
10.04.2022 02:11 Відповісти
Я не винуватий, якщо Ви не розумієте, що рота "піхоти" - це не захист такого об'єкту від потужного агресора. Це не група терористів, закинутих через кордон з метою викрадення радіоактивних матеріалів. Для того ці півтори сотні біців там і перебували на бойовому чергуванні, а зовсім не для того, щоби відповідати кулеметним вогнем на обстріли 152мм гаубиць. Так зрозуміло?
показати весь коментар
10.04.2022 02:22 Відповісти
Все вірно. Але при такій ситуаціх і "сапсани" не помогли б - нереально не пропустити 3 - 4 ракети - тут ніхто не допоже тактично.
Треба чітко розуміти - посягання на безпеку АЕС - це загроза ядерної війни.
У орків очевидно був план ядерного шантажу з використанням АЕС, але обломилось.

Всі чомусь пропустили, але в перші ж дні захоплення АЕС, Байден чітко заявив на весь світ: США будуть розцінювати порушення військами рф безпеки українських АЕС, як початок ядерної війни - з усіма наслідками що до рфії, які з цього витікають.

От вони і здулись - з Чорнобиля пішли швидше, ніж війська з території Київщини відступили. І в Енергодарі притихли.
показати весь коментар
10.04.2022 02:43 Відповісти
"сапсаны которые находятс в сотне км от объекта к ПВО этого объекта не имеют отношения. Это абсолютно разные вещи.
Что же касается, как Вы говорите, трёх-четырех ракет, то они не смогли бы нанести настолько критичных разрушений конфайнмента и накрытия объекта, а также защите ЦХОЯТа, которые могли бы привести к выбросу содержимого. Для этого надо было бы уложить туда с пол-сотни "точек".
Что касается Припяти, то смысла там сидеть кацапам не было, а в их командовании есть пару человек, которые понимали, что через несколько недель личный состав начнет дохнуть прямо в окопах. Достаточно посмотреть в карту радиационного загрязнения грунтов возле станции, и места, где они отрыли окопы.
Согласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни.
https://ukrnews.org.ua/2022/03/pervaya-smert-rosyjskogo-soldata-ot-luchevoj-bolezny/?fbclid=IwAR3Yu_EtoSzMEgNFAG1ipEtl4kALGuOG32Y4FRFHY4EscFpD4HQZns6XCv8
показати весь коментар
10.04.2022 03:17 Відповісти
Впертий сперечальник . Давай по пунктах.
1. Про "сапсани" ти написав перший. Я не мав на увазі конкретний випадок з ЧАЕС. Я мав на увазі, що в реальному світі я не бачу можливості 100% захистити такий об'єкт (ти писав про країни з нормальними виборцями). Всі суперечки про захист - пшик. Я думаю, що після війни всі країни, які мають ЯЗ, передивляться свої доктрини стримування - включать туди можливість атак звичайною зброєю АЕС і руйнації АЕС, як випадки застосування ЯЗ.
2. Про конфайнмент. Не думаю, що арочна конструкція настільки міцна, що потужна звичайна бомба її не пошкодить. Але головне не в цьому.
Головне - ти забув, що там звичайні технологічні корпуси для обслуговування саркофагів - і першого і конфайнменту. Їх знищити - і все - катастрофа гарантована (згадай Фукусиму - там теж пошкодились технологічні цикли). З ЦХОЯТ картина аналогічна - сховище наземне і при проектуванні ніхто не розраховував захист від потужного удару вибухівкою ззовні.
3. Про орків. Що вони ідіоти -аксіома. Але не треба перебільшувати - захотіли б - знайшли засоби для утримання на території самого об'єкту контингенту (як була Нацгвардія), можливо -позмінно.
Ще й вибухівку б заклали в технологічні цехи із загрозою підриву.

Підсумуємо:
1. Атака на АЕС = застосуванню ЯЗ.
2. Єдиний поки що результативний захист - ядерне стримування.
По обом пунктам Байден дав чітко зрозуміти.

І мордор відступив. (До речі -в ті самі дні було і брязкання ЯЗ - теж притихли). Спроба ядерного шантажу - як з боку АЕС, так і зброєю - провалилась.

Згоден?
показати весь коментар
10.04.2022 07:55 Відповісти
Я вибачаюсь,що встрягаю в вашу суперечку,але якщо не можна було охороняти станцію,щоб не було пошкодження небезпечних об'єктів,то можна було на техніці організовано відійти на раніше підготовлені і укріплені позиції! Це можна було зробити хоч би длятого,щоб дати змогу підтягнутись додатковим силам для відсічі ворогу,наприклад зробити укріпрайон на в'їзді в Чорнобиль(18 км від ЧАЕС),там можна було оборонятись бо з одної сторони річка Прип'ять як природна перепона,а 170 чоловік не так вже й мало+ місцеве МВС,там штат також не маленький!Я працюю(працював) в зоні відчудження до 24 лютого 6.50 год.ранку і скажу вам,що на відрізку від ЧАЕС і до Іванкова жодного блок-поста,жодної укріпспоруди не було,єдина перепона зірваний міст через Уж вже після того як ми втекли з Чорнобиля! Звідси вивід,що питання захисту ЧАЕС і можливого наступу на столицю самим коротким шляхом ніхто не займався,як результат до вечора орки були під Києвом, далі Буча,Гостомель,Бородянка,Макарів,Ворзель! А якби оцей батальон продержався хоч би 2 год то можливо було б по іншому,а ще краще як би наші генерали не арестовича слухали,а займались серйозно самим небезпечним напрямком на столицю,то і війна була б трохи іншою! А так прходиться гадати,що це було зрада,чи звичайний пох..зм і тупість!
показати весь коментар
10.04.2022 10:25 Відповісти
Ви все правильно описали.
Висновок - допустили до влади зрадників і шукаємо зраду серед рядових. Абсурд.
Бачили очі, що вибирали.... ? - так відчепіться вже від тих хлопців нацгвардійців (це я не Вам особисто, а тим дописувачам).
показати весь коментар
10.04.2022 12:34 Відповісти
А ви вдаєте чи справді не розумієте, що вони могли відступити? Як переважно робили прикордонники?
Чи прикордонники, на вашу думку, теж мали помирати, обороняючи ділянку кордону?
показати весь коментар
10.04.2022 02:49 Відповісти
Прикордонники (дякуючи недолугості нашої влада, яка не збиралась захищатись) так швидко відступили, що ЧАЕС за три дні опиналась в тилу. І далеко не факт, що ніхто в полон не потрапив.
показати весь коментар
10.04.2022 07:09 Відповісти
Ну цю репліку я вже гранично спростив, бо виглядало, ніби навіть не допускав можливість відступу. Так, насправді невідомо, чи справді була можливість відступу.

Вище ж стверджував тільки, що цю ситуацію слід розслідувати, бо це надто великий підрозділ, щоб міг легко попасти в настільки безвихідну ситуацію, що здача в полон була єдиним та необхідним кроком (враховуючи їх відособлене розташування посеред лісів).
показати весь коментар
10.04.2022 11:29 Відповісти
Я Вам (і всім, хто хоче розслідування цієї конкретної "зради") відповім коротко:
- ше одне заперечення і я осбисто і більшість дописувачів будеио вважати вас спеціально навченими агентами Ермака, Арестовича, Подоляка, Коломойського та інших РЕАЛЬНИХ зрадників Батьківщини. Які затіяли цю суперечку і будуть надалі робити все мождиве, щоб відволікти грамадську думку будь яким способом в бік від викривання справжньої зради.
Ви зрозуміли різницю в зрадах?
показати весь коментар
10.04.2022 12:44 Відповісти
ви неадекват?
показати весь коментар
10.04.2022 13:21 Відповісти
Відповідь вичерпна - без коментарів.
З підсадними качками я не спілкуюсь.
показати весь коментар
10.04.2022 13:24 Відповісти
Повний триндець тут з вами. Тримайтеся цитат і записуйте ніки- це допоможе вам не потонути в своїх мареннях.
Тут кілька моїх коментарів на зачеплену вами тему (яку я взагалі не зачіпав в цьому топіку !)


показати весь коментар
10.04.2022 13:32 Відповісти
Уважно все прочитав. Навіть відповів на один комент - подивишся.

1. Давай на "ти". (до речі, я писав "Ви" з великої букви - стараюсь по можливості не ображати співрозмовника. Це так - до слова.)
2. Ти там пишеш, що, якщо людина спілкується на форумі без матюків - це одна із ознак "бота".
І сам собі суперечиш (прочитав всі твої коменти - вони без матюків) . Я теж стараюсь зберігати ввічливість, та й вік (65) уже не той, щоб матюкатись направо/наліво.
3. По захисту АЕС ( і ЧАЕС конкретно) від нападу регулярних військ ворога я відповів URSу вище в цій гілці. Подивись комент (починається словами "впертий сперечальник" і далі по пунктах).
Вважаю відповідь на цю тему вичерпною.
4. Я не витримав впертості деяких тут на гілці на рахунок цього загону НГ. А тут ще ти "масло у вогонь підлив" (дивись цитату нижче) - от і отримав різку відповідь.
Ти написав:
ситуацію слід розслідувати, бо це надто великий підрозділ, щоб міг легко попасти в настільки безвихідну ситуацію, що здача в полон була єдиним та необхідним кроком (враховуючи їх відособлене розташування посеред лісів).

Що ж, давай по порядку.
1. У "великого підрозділу" була конкретна задача - охорона ЧАЕС від диверсантів, терористів і т.д.
Задача захисту ЧАЕС від 10 тис регулярної армії ворога з важким озброєнням - повний абсурд.
В нинішніх реаліях там би і повноцінна бригада не впоралась. Причина - занадто небезпечний для людства об'єкт (дивись ще раз мою відповідь URSу). Це початок ядерної війни.
2. Припустимо, була можливість в перші дні відступити (як тут деякі пишуть), але в них був наказ охороняти (різницю відчуваєш між охороною і захистом від вторгнення?), який ніхто не відміняв. Як можна було керівництву НГ дати наказ лишити об'єкт без охорони? Ніяк.
Тут звичайні стандарти війни НЕ ДІЮТЬ. Вони фактично склали зброю, коли ЧАЕС під контроль взяли окупаційні війська, але до останнього здійснювали саме ОХОРОНУ. Фактично, відповідальність за охорону ЧАЕС і стан об'єктів укриття перейшла до окупантів. Те, що хлопців, навіть без зброї, не відпустили... - ну це вже мордор є мордор - без коментарів.
3. Просто неприпустимо порівнювати ситуацію тут з Маріуполем (в плані здачі) - це земля і небо.
Що нацгвардійццям потрібно було робити?
- захищатись на території ЧАЕС неприпустимо - значить покинути об'єкт охорони, зайняти кругову оборону в радіаційному лісі і "героїчно загинути"? Без усіякої користі? Навіть ні на мить не затримавши просування ворога? Не захистивши ЧАЕС? - маячня.

Підсумуємо.
Що тут розслідувати? Тут по великому рахунку і керівництво не винне. В світі ще не було ситуації, коли захоплювався ядерний об'єкт (тільки в кіно) і ніхто не знає, як правильно реагувати.
США зробили попередження і я повністю підтримую - атака АЕС прирвнюється до ядерної атаки.
показати весь коментар
10.04.2022 15:14 Відповісти
Чому б на підступах у 20-100км не підпускали ворога на аес? Для чого влаштовувати перестрілку з артобстрілом на станціях? Це не може бути виправдянням для здачі таких об'єктів
показати весь коментар
10.04.2022 02:54 Відповісти
Ви мене ще про травневі шашлики запитайте
показати весь коментар
10.04.2022 03:24 Відповісти
Не я ж заявляв про оборону під артобстрілом на станції і підрив конфайнмента разом з ЦХОЯТом
показати весь коментар
10.04.2022 14:57 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC
показати весь коментар
10.04.2022 15:09 Відповісти
Вас там не було диванного експерта, ви би навчили як тримати ядерний об'єкт без забудови в зимовому голому лісі проти кількох десятків тисяч військових. Краще не показуйте свою дурість а вивчіть рідну українську мову, звичайно якщо вона вам рідна...
показати весь коментар
10.04.2022 01:52 Відповісти
Хлопці , щира подяка Вам , за вашу важку і ризиковану , для життя , роботу 👍🏼👍🏼👍🏼

Ви молодчаги !!
показати весь коментар
10.04.2022 00:34 Відповісти
Чернобыль-2 намного больше бы помог Украине... Но все так преданы своему делу,а не стране.(((
показати весь коментар
10.04.2022 01:13 Відповісти
ідіот
показати весь коментар
10.04.2022 06:59 Відповісти
А ТЕ 169 ПОЧЕМУ НЕ ОТБИВАЛИСЬ ?
показати весь коментар
10.04.2022 02:21 Відповісти
Не треба робити з них героів. "Крали"" вони пальне, хай ще вигадають, що цукор підсипали в баки... Працюють там, здебільшого блатні, загрози для життю там немає, якщо не ритися в землі, радіація в межах норми.Проте отримають подвійну зарплатню за шкідливість, збільшену відпуску, вигідне чергування, якого в комерційних структурах не буває. Мафія до війни перетворилатЧАЕС на джерело заробітку на туристах, особливо після фільму. Там люди статки собі на маєток сколачували за півроку -рік на схемах. Інше джерело доходу- розпил бабла. До війни (украінського державного та європейського) , багато писали про це тоді. Героями (посмертно) вони не захотіли стати, забарикадирувавшись та захищаючи об'єкт, який мали охороняти до кінця. Хай не базікають про розгерметизацію: щоб стався витік радіаціі, там ще треба було прстаратись і бомбити укриття великими авіабомбами декілька днів. Ще невідомо, що було б гірше для Украіни: бути захопленими рашистами в перші декілька днів війни, як планувалось, чи спроба гвардійців потягнути час, затримавши наступ, щоб наші могли підготуватись краще під Києвом. Також боі біля ЧАЄС зробили б б Європу рішучішою у протидіі рашці. Ні, героів там не шукайте, героі були потім, а тут була здача охороняємого об,єкту.
показати весь коментар
10.04.2022 06:55 Відповісти
170... На всю станцію?... Який опір, ви про що?.. По периметру розкидати, то навіть візуального контакту не буде. То хіба для відбиття дрг достатньо.
показати весь коментар
10.04.2022 13:56 Відповісти
На Змеїному здались чи послали російських окупантів подалі ?
показати весь коментар
10.04.2022 17:33 Відповісти
Послали..., а пгтім здались. Що ти з калашами проти двох кораблів і авіації зробиш?
показати весь коментар
12.04.2022 11:20 Відповісти
 
 