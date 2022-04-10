Ми крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі, - працівники ЧАЕС
Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС та хотіли знати, як управляється об'єкт. Рашисти постійно допитували персонал станції, іноді із застосуванням сили.
Про це BBC розповіли працівники ЧАЕС, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли станцію, взяли в полон.
Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці "Росатому". Це підтверджували у російській держкорпорації.
"Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили", - розповів начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.
"Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом наш персонал", - продовжив інженер Валерій Семенов.
Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора - він навіть крав його у російських військових.
"Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою. Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства", - пояснив він.
За словами Семенова, окупанти забрали 169 українських військових.
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Сам зрозумів, що написав?
"Нацгвардія зрадники! На гілляку!, Нацгвардія зрадники! На гілляку!, Нацгвардія зрадники! На гілляку!...."
І що в такому разі про тебе подумати? (Я через те і запитав про освіту (по фізиці в тебе = 1).
Правильно! - або бот або дебіл.
Не бачу змісту в нашій переписці - я сперечаюсь тільки з адекватними, розумними дописувачами.
І я ніде не писав, що вся нацгварія - зрадники, також я нікого не призивав на гілляку вішати, тому ти тут просто брешеш.
Ну а те, що ти не спроможне оцінювати розумові здібності опонента, бо у тебе самого їх замало - це вже зрозуміло, бо ти скрізь помилився.
" розумними дописувачами."
Це точно не про тебе, бовдуре.
2. Як боронити такий об'єкт від мавпи з гранатою? Хотів, щоб вони Градами стали станцію обстрілювати? В своєму розумі?
3. Нацгвардія там була в якості охорони (поліції) для мирного часу. Що вони могли зробити?
4. Взагалі питання безпеки АЕС ще не знято. От скажи - як можна такий об'єкт боронити, знаючи, що його руйнування призведе до катастрофи, більшої за вибух кількох ядерних ракет?
А ще давайте сдамо їм всі наші міста без бою - бо ж їх оборона може призвести до їх руйнування - вірно?
Це вже проходили - блокадний ленінград.
Здача в полон виправдовується лиш за умови, що жодних інших варіантів не було.
В нормальній країні нормальних виборців захист такого об'єкту здійснюється моментальним ракетним ударом "сапсанами" по будь-якій ракетній, артиллерійській, чи будь якій іншій дистанційній загрозі цьому об'єкту.
Це подібно до того, якби ЗСУ підняли лапки вгору і капітулювали, бо пуйло пригрозив застосувати ядерну зброю.
Не слід це доводити до абсурду типу "конечно можно было держать круговую оборону под артобстрелом, ну а потом героически подорвать конфайнмент и себя вместе с ЦХОЯТом. Так было бы патриотично."
Якщо там не було зради командирів, то мало бути злочинне недбальство... але складно уявити собі таке недбальство, яке б поставило 169 військових в лісах в ситуацію, коли єдиним виходом є здача в полон.
Потрібне ретельне розслідування.
Треба чітко розуміти - посягання на безпеку АЕС - це загроза ядерної війни.
У орків очевидно був план ядерного шантажу з використанням АЕС, але обломилось.
Всі чомусь пропустили, але в перші ж дні захоплення АЕС, Байден чітко заявив на весь світ: США будуть розцінювати порушення військами рф безпеки українських АЕС, як початок ядерної війни - з усіма наслідками що до рфії, які з цього витікають.
От вони і здулись - з Чорнобиля пішли швидше, ніж війська з території Київщини відступили. І в Енергодарі притихли.
Что же касается, как Вы говорите, трёх-четырех ракет, то они не смогли бы нанести настолько критичных разрушений конфайнмента и накрытия объекта, а также защите ЦХОЯТа, которые могли бы привести к выбросу содержимого. Для этого надо было бы уложить туда с пол-сотни "точек".
Что касается Припяти, то смысла там сидеть кацапам не было, а в их командовании есть пару человек, которые понимали, что через несколько недель личный состав начнет дохнуть прямо в окопах. Достаточно посмотреть в карту радиационного загрязнения грунтов возле станции, и места, где они отрыли окопы.
Согласно опубликованным Военно-медицинской службой РФ данным, зафиксирована первая смерть военно-служащего РФ в Чернобыле от лучевой болезни.
https://ukrnews.org.ua/2022/03/pervaya-smert-rosyjskogo-soldata-ot-luchevoj-bolezny/?fbclid=IwAR3Yu_EtoSzMEgNFAG1ipEtl4kALGuOG32Y4FRFHY4EscFpD4HQZns6XCv8
1. Про "сапсани" ти написав перший. Я не мав на увазі конкретний випадок з ЧАЕС. Я мав на увазі, що в реальному світі я не бачу можливості 100% захистити такий об'єкт (ти писав про країни з нормальними виборцями). Всі суперечки про захист - пшик. Я думаю, що після війни всі країни, які мають ЯЗ, передивляться свої доктрини стримування - включать туди можливість атак звичайною зброєю АЕС і руйнації АЕС, як випадки застосування ЯЗ.
2. Про конфайнмент. Не думаю, що арочна конструкція настільки міцна, що потужна звичайна бомба її не пошкодить. Але головне не в цьому.
Головне - ти забув, що там звичайні технологічні корпуси для обслуговування саркофагів - і першого і конфайнменту. Їх знищити - і все - катастрофа гарантована (згадай Фукусиму - там теж пошкодились технологічні цикли). З ЦХОЯТ картина аналогічна - сховище наземне і при проектуванні ніхто не розраховував захист від потужного удару вибухівкою ззовні.
3. Про орків. Що вони ідіоти -аксіома. Але не треба перебільшувати - захотіли б - знайшли засоби для утримання на території самого об'єкту контингенту (як була Нацгвардія), можливо -позмінно.
Ще й вибухівку б заклали в технологічні цехи із загрозою підриву.
Підсумуємо:
1. Атака на АЕС = застосуванню ЯЗ.
2. Єдиний поки що результативний захист - ядерне стримування.
По обом пунктам Байден дав чітко зрозуміти.
І мордор відступив. (До речі -в ті самі дні було і брязкання ЯЗ - теж притихли). Спроба ядерного шантажу - як з боку АЕС, так і зброєю - провалилась.
Згоден?
Висновок - допустили до влади зрадників і шукаємо зраду серед рядових. Абсурд.
Бачили очі, що вибирали.... ? - так відчепіться вже від тих хлопців нацгвардійців (це я не Вам особисто, а тим дописувачам).
Чи прикордонники, на вашу думку, теж мали помирати, обороняючи ділянку кордону?
Вище ж стверджував тільки, що цю ситуацію слід розслідувати, бо це надто великий підрозділ, щоб міг легко попасти в настільки безвихідну ситуацію, що здача в полон була єдиним та необхідним кроком (враховуючи їх відособлене розташування посеред лісів).
- ше одне заперечення і я осбисто і більшість дописувачів будеио вважати вас спеціально навченими агентами Ермака, Арестовича, Подоляка, Коломойського та інших РЕАЛЬНИХ зрадників Батьківщини. Які затіяли цю суперечку і будуть надалі робити все мождиве, щоб відволікти грамадську думку будь яким способом в бік від викривання справжньої зради.
Ви зрозуміли різницю в зрадах?
З підсадними качками я не спілкуюсь.
Тут кілька моїх коментарів на зачеплену вами тему (яку я взагалі не зачіпав в цьому топіку !)
1. Давай на "ти". (до речі, я писав "Ви" з великої букви - стараюсь по можливості не ображати співрозмовника. Це так - до слова.)
2. Ти там пишеш, що, якщо людина спілкується на форумі без матюків - це одна із ознак "бота".
І сам собі суперечиш (прочитав всі твої коменти - вони без матюків) . Я теж стараюсь зберігати ввічливість, та й вік (65) уже не той, щоб матюкатись направо/наліво.
3. По захисту АЕС ( і ЧАЕС конкретно) від нападу регулярних військ ворога я відповів URSу вище в цій гілці. Подивись комент (починається словами "впертий сперечальник" і далі по пунктах).
Вважаю відповідь на цю тему вичерпною.
4. Я не витримав впертості деяких тут на гілці на рахунок цього загону НГ. А тут ще ти "масло у вогонь підлив" (дивись цитату нижче) - от і отримав різку відповідь.
Ти написав:
ситуацію слід розслідувати, бо це надто великий підрозділ, щоб міг легко попасти в настільки безвихідну ситуацію, що здача в полон була єдиним та необхідним кроком (враховуючи їх відособлене розташування посеред лісів).
Що ж, давай по порядку.
1. У "великого підрозділу" була конкретна задача - охорона ЧАЕС від диверсантів, терористів і т.д.
Задача захисту ЧАЕС від 10 тис регулярної армії ворога з важким озброєнням - повний абсурд.
В нинішніх реаліях там би і повноцінна бригада не впоралась. Причина - занадто небезпечний для людства об'єкт (дивись ще раз мою відповідь URSу). Це початок ядерної війни.
2. Припустимо, була можливість в перші дні відступити (як тут деякі пишуть), але в них був наказ охороняти (різницю відчуваєш між охороною і захистом від вторгнення?), який ніхто не відміняв. Як можна було керівництву НГ дати наказ лишити об'єкт без охорони? Ніяк.
Тут звичайні стандарти війни НЕ ДІЮТЬ. Вони фактично склали зброю, коли ЧАЕС під контроль взяли окупаційні війська, але до останнього здійснювали саме ОХОРОНУ. Фактично, відповідальність за охорону ЧАЕС і стан об'єктів укриття перейшла до окупантів. Те, що хлопців, навіть без зброї, не відпустили... - ну це вже мордор є мордор - без коментарів.
3. Просто неприпустимо порівнювати ситуацію тут з Маріуполем (в плані здачі) - це земля і небо.
Що нацгвардійццям потрібно було робити?
- захищатись на території ЧАЕС неприпустимо - значить покинути об'єкт охорони, зайняти кругову оборону в радіаційному лісі і "героїчно загинути"? Без усіякої користі? Навіть ні на мить не затримавши просування ворога? Не захистивши ЧАЕС? - маячня.
Підсумуємо.
Що тут розслідувати? Тут по великому рахунку і керівництво не винне. В світі ще не було ситуації, коли захоплювався ядерний об'єкт (тільки в кіно) і ніхто не знає, як правильно реагувати.
США зробили попередження і я повністю підтримую - атака АЕС прирвнюється до ядерної атаки.
Ви молодчаги !!