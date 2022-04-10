Ми крали пальне в окупантів, щоб запобігти катастрофі, - працівники ЧАЕС

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС та хотіли знати, як управляється об'єкт. Рашисти постійно допитували персонал станції, іноді із застосуванням сили.

Про це BBC розповіли працівники ЧАЕС, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли станцію, взяли в полон.

Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці "Росатому". Це підтверджували у російській держкорпорації.

"Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили", - розповів начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.





Олександр Лобада

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"Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом наш персонал", - продовжив інженер Валерій Семенов.





Валерій Семенов

Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора - він навіть крав його у російських військових.

"Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою. Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства", - пояснив він.

За словами Семенова, окупанти забрали 169 українських військових.

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