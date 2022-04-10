Морські піхотинці у Маріуполі завдали величезних втрат російським фашистам, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив факти масового героїзму морських піхотинців, які боронять Маріуполь.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Більшість військових підручників говорять, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні, може витримати у сучасному бою не більше ніж тиждень. Однак, воїни окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вже 45 діб героїчно стримують російську фашистську навалу.
Під постійними обстрілами вони змогли зберегти боєздатність та кожного дня дають ворогу "по зубах". За останніми оцінками, морські піхотинці завдали величезних втрат російським фашистам.
Наведемо тільки декілька прикладів цієї героїчної боротьби, яка, без перебільшення, увійде в усі підручники з військового мистецтва.
З міркувань безпеки ми не будемо називати героїв, але обов’язково настане час і вся країна дізнається їхні імена.
Так, молодший сержант М. керує снайперською групою, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення снайперів та групи прикриття противника. Лише за тиждень ним особисто було знищено 10 рашистів та 8 поранено. Крім того, морський піхотинець виявляв розташування зброї та техніки противника та швидко і точно надавав координати, що дозволяло вогневими засобами придушити вогонь противника та припинити обстріл позицій морських піхотинців.
Лейтенант В. на своєму рахунку має щонайменше два знищених ворожих танки. Зокрема, морський піхотинець 6 березня 2022 року на околицях Маріуполя, під час бою, попри близьку відстань та небезпеку потрапити під ворожий обстріл, пострілом з РПГ-7 знищив ворожий Т-72. 29 березня 2022 року лейтенант В. під час бою у Маріуполі знищив ще один ворожий танк Т-72 разом з екіпажем, цього разу застосувавши NLАW.
Крім того, 22 березня 2022 року старший матрос Г. збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "ОРЛАН".
Морські піхотинці кожного дня здійснюють подвиги, багато з них отримували поранення, та знову поверталися до бою. Зокрема, 09 березня 2022 року, під час артилерійського обстрілу по батальйону морської піхоти, зазнали поранення 8 військовослужбовців. Ризикуючи життям матрос Н. на автомобілі "ХАММЕР" провів швидку евакуацію поранених на безпечну відстань. У ході виконання цього завдання морський піхотинець отримав осколкові поранення. Однак, вже через чотири дні, 13 березня 2022 року, влучним пострілом з РПГ-7В він поцілив УРАЛ–4320. В результаті цього автомобіль з боєприпасами та живу силу противника було знищено.
І таких прикладів безліч. Воїни морської піхоти продовжують знищувати окупантів, вони борються за всю країну. Ворог сконцентрував величезні сили на захоплення міста, однак, завдяки мужності та силі всіх оборонців Маріуполя, плани рф й досі залишаються лише планами".
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В Україні російський солдат ґвалтує однорічну дитину. Він знімає себе і викладає відео в Telegram. Його звати Олексій Бичков. Його адреса вулиця Перемоги 22/1, Афіпський, Краснодарський край.
https://twitter.com/AlexandruC4/status/1512755104029585414?ref_src=twsrc%5Etfw
Хай береже вас Небо.
Абсолютно не хочу применшити подвиг морпіхів. Можливо стаття щоб їх підбадьорити, бо по новинах лиш про Азов чутно. Хоча б їх краще підбадьорили деблокадою ніж звіздєжом.
https://defence-ua.com/team/14/
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
03 квітня 2022, 14:36
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Українські воїни тримають оборону Маріуполя вже 39 діб. Кожна доба - це хвилини і навіть секунди між життям і смертю
Наочність тієї чи іншої події найкраще ілюструвати графікою. В нашій ситуації - картами з нанесеною обстановкою. З того, що вдалося знайти у відкритому доступі, - це @JustasVitkauskas, @jominiw. Достойний, як на мене, картографічний митець. Дякую йому за якісну й оперативну графіку. Тож глянемо разом на карту подій біля Маріуполя від 1 квітня.
Місто оточене. Оборону ведуть 56-а мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
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"Виговці" на заході міста нищать 68-й та 163-й танкові полки 150-ї дивізії. Командир російської 150-ї мсд генерал Мітяєв був утилізований 3 березня. "Білинці" тримають північ міста, знищуючи 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, у котрій повно зрадників, яким 8 років тому смачнішою за український борщ виявилася москальська тюря.
Знищений у боях за Маруіполь полковник Шаров
Командира бригади https://defence-ua.com/news/vidpoviv_za_krim_likvidovano_komandira_810_oji_brigadi_morpihiv_chornomorskogo_flotu_rf-6584.html полковника Шарова вбито . Кримські окупанти отримали настільки "яскраві" враження від дій українських оборонців, що надихати їх хоч на якусь активність приїздив особисто замполіт ЧФ капітан 1 рангу Палій. Так само сконав під Маріком. А командир "білинців" полковник Баранюк став Героєм України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Кадри зруйнованого Маріуполя. Ворог має відповісти за всі свої злочини.
На сході міста зубами і "кігтями" в рідне місто вчепився "Азов": на нього пруть 3 БТГр 102-го мсп 150-ї мсд та аж батальйон Росгвардії ("кадировці"). Командир "Азова" майор Прокопенко - теж Герой України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Захисники Маріуполя мужньо тримають місто вже 39 діб
Ситуація на вчора: "кадировці" повільно і болісно для себе просунулися в промзоні на сході, 102-й мсп завдає за підтримки авіації вогневі удари по місту, не вибираючи, де цивільні об'єкти, а де - вузли оборони (Гаага давно чекає на них), 163-й тп пре до центра міста, намагаючись обійти "виговців" з правого флангу, частково це вдається, але дуже дорого і дуже повільно. Головні зусилля штурму зосереджені з заходу, наша мотопіхота тримається стійко, хоча повільно відходить до центру міста.
У Маріуполі наразі залишаються багато мирних жителів, які страждають від обстрілів рашистами житлових будівель
За інформаційними джерелами: на заході до міста намагалася прорватися ланка українських транспортних вертольотів Мі-8. І прорвалася! Доставлені **********, їжа, медицина. Назад забрали важкопоранених. На зворотному шляху один Мі-8 було збито, 15 вояків загинуло, двоє потрапили до полону. Три гвинтокрили повернулися без втрат. Тут - глибочезний респект вертольотникам. Це був неймовірний політ!
Кілька слів "за самопочуття" ворога:
"народну міліцію" ДНР завоювувати Марік не запросили. Геть зовсім. Залучені виключно професійні військовослужбовці ЗС РФ;
163-й тп на початку вторгнення з двох своїх БТГр втратив близько 550 бійців;
102-й мсп виставив одну БТГр, котра втратила 880 бійців "200" та "300", командир полку полковник Ісайкин убитий;
3 березня в ППД 150-ї мсд в селищі Персіянівський замкомдива полковник Попов, котрий вирушав для прийняття управління дивізією під Маріуполь, закликав на загальному шикуванні добровольців вирушати з ним разом. Погодилися аж 70 орків;
4 березня зібраний з дивізії танковий батальйон вирушив на Маріуполь. Не доїхав. Живих - 4 солдати. Дяка ПС ЗСУ;
5 березня після близького знайомства з "Азовом" до ППД повернулися 150 військовослужбовців 102-ї мсп, котрі відмовилися воювати далі. Всі звільнені. Кількість просто дезертирів обліку не піддається;
7 березня в госпіталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластикових пакетів з "бандерольками".
В інші дні ситуація розвивалася так само, але в мене немає цифр і фактів, але тенденції зберігаються.
Резюме: сили ворога, що рвуться в Маріуполь, не виглядають нездоланними; наші бійці давно перетнули межу людських можливостей; гуманітарна ситуація в місті не може бути описана парламентською лексикою, а за непарламентську "Цукер саджає на підвал"; відхід оборонців з міста означає смерть цивільного населення з імовірністю, близькою до 1, тому залишити його не можна; єдиний вихід, що виглядає реальним, - нам прорватися в місто від Вугледара, ударивши в стик між 163-м тп та 810-м обрмп.
Тримайся, Маріуполю!
Віктор Кевлюк
Слава нації
Смерть москалям
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-spetsnaz-boevym-opytom-sirii-otkazalsya-1649431021.html?fbclid=IwAR3k_LcWYliIYey_S7dJ_tJXLtrSHy0BCrzD9lPwjFQsut0NVfkuPDXIxW0
Не недооцінюйте його (і союзних - Коломойського та ФСБшної) команд.
Вони купляють інформацію про вподобання користувачів Морди, Твіттера та Інстаграма в аналітичних фірм. І до кожної групи користувачів спрямовують відповідні меседжі. Людям, котрим реалістично можна навіяти "зеленьскі" симпатії, вони скеровують одне. Прихильникам Порошенка - інше ( контент, який викликає відразу - щоб вони відрізалися від друзів та знайомих з іншими поглядами, таким чином, втративши свій вплив.... спостерігав такий ефект по багатьох моїх знайомих... "порохоботи", умовні "порохоботи" і багато інших патріотів масово відрізалися від людей, хоч трохи заражених "зеленню" ).
Дуже масово використовують ботів.
Зараз таргетування в них - на масову і найбільш вразливу частину населення, або слабо освічених (котрі узалежнені від ТБ - для того забороняють опозиційні канали навіть попри їх відносну лояльність під час війни), або надто молодих і наївних (тут працюють боти з примітивними аргументами).
А тільки скористався нагодою звернути увагу на близьку тему (не вам, навіть, але "пробігаючим" читачам, котрі подібно до згаданих моїх знайомих, могли злапатися на описаний вище трюк).
Чому так довго не підходять резерви до Маріуполя?
Хто гальмує процеси у ОП ?
Контррозвідка ще є в Україні?
Станет Мариуполь им горла поперек.