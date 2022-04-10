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Морські піхотинці у Маріуполі завдали величезних втрат російським фашистам, - Генштаб

маріуполь,морпіх

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив факти масового героїзму морських піхотинців, які боронять Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Більшість військових підручників говорять, що підрозділ, який обороняється у повному оточенні, може витримати у сучасному бою не більше ніж тиждень. Однак, воїни окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вже 45 діб героїчно стримують російську фашистську навалу.

Під постійними обстрілами вони змогли зберегти боєздатність та кожного дня дають ворогу "по зубах". За останніми оцінками, морські піхотинці завдали величезних втрат російським фашистам.

Наведемо тільки декілька прикладів цієї героїчної боротьби, яка, без перебільшення, увійде в усі підручники з військового мистецтва.

З міркувань безпеки ми не будемо називати героїв, але обов’язково настане час і вся країна дізнається їхні імена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Маріуполя полковник-морпіх Баранюк та командир "Азову" майор Прокопенко стали Героями України

Так, молодший сержант М. керує снайперською групою, яка успішно виконала бойове завдання зі знищення снайперів та групи прикриття противника. Лише за тиждень ним особисто було знищено 10 рашистів та 8 поранено. Крім того, морський піхотинець виявляв розташування зброї та техніки противника та швидко і точно надавав координати, що дозволяло вогневими засобами придушити вогонь противника та припинити обстріл позицій морських піхотинців.

Лейтенант В. на своєму рахунку має щонайменше два знищених ворожих танки. Зокрема, морський піхотинець 6 березня 2022 року на околицях Маріуполя, під час бою, попри близьку відстань та небезпеку потрапити під ворожий обстріл, пострілом з РПГ-7 знищив ворожий Т-72. 29 березня 2022 року лейтенант В. під час бою у Маріуполі знищив ще один ворожий танк Т-72 разом з екіпажем, цього разу застосувавши NLАW.

Крім того, 22 березня 2022 року старший матрос Г. збив БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "ОРЛАН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подальші дії РФ залежатимуть від того, чи ми втримаємо Маріуполь, - Зеленський

Морські піхотинці кожного дня здійснюють подвиги, багато з них отримували поранення, та знову поверталися до бою. Зокрема, 09 березня 2022 року, під час артилерійського обстрілу по батальйону морської піхоти, зазнали поранення 8 військовослужбовців. Ризикуючи життям матрос Н. на автомобілі "ХАММЕР" провів швидку евакуацію поранених на безпечну відстань. У ході виконання цього завдання морський піхотинець отримав осколкові поранення. Однак, вже через чотири дні, 13 березня 2022 року, влучним пострілом з РПГ-7В він поцілив УРАЛ–4320. В результаті цього автомобіль з боєприпасами та живу силу противника було знищено.

І таких прикладів безліч. Воїни морської піхоти продовжують знищувати окупантів, вони борються за всю країну. Ворог сконцентрував величезні сили на захоплення міста, однак, завдяки мужності та силі всіх оборонців Маріуполя, плани рф й досі залишаються лише планами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Завантажування знищених російських солдат у Маріуполі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6537) героїзм (108) Маріуполь (3226) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Топ коментарі
+62
Таких хлопців не можна кидати у біді !!!
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10.04.2022 03:16
+61
Героям слава!
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10.04.2022 03:11
+51
Шана вам і вашому подвигу, дорогі морпіхи !

Хай береже вас Небо.
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10.04.2022 03:23
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Героям слава!
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10.04.2022 03:11 Відповісти
Співчуваю! Бо пекельні борошна, завдані тисненням жабою, є нестерпними.
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10.04.2022 05:55 Відповісти
то ж неодноразово у ЗМІ були дані від тих, хто в оточенні: визволяйте, бо скоро нас не стане.
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10.04.2022 10:38 Відповісти
Russian soldier rapes 1 year old toddler in Ukraine. He films himself and posts the video to Telegram. His name is Alexey Bychkov. His address is Pobedy Street 22/1, Afipsky, Krasnodar region.

В Україні російський солдат ґвалтує однорічну дитину. Він знімає себе і викладає відео в Telegram. Його звати Олексій Бичков. Його адреса вулиця Перемоги 22/1, Афіпський, Краснодарський край.

https://twitter.com/AlexandruC4/status/1512755104029585414?ref_src=twsrc%5Etfw
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10.04.2022 03:16 Відповісти
Його вже заарештували: https://theins.ru/news/250158
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10.04.2022 13:56 Відповісти
Таких хлопців не можна кидати у біді !!!
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10.04.2022 03:16 Відповісти
Кал з ранку, то є норм.
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10.04.2022 06:23 Відповісти
Шана вам і вашому подвигу, дорогі морпіхи !

Хай береже вас Небо.
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10.04.2022 03:23 Відповісти
Можна взнати кількість по підрозділах чи %співвідношення захисників Маріуполя-Азов, морпіхи і т.д.
Абсолютно не хочу применшити подвиг морпіхів. Можливо стаття щоб їх підбадьорити, бо по новинах лиш про Азов чутно. Хоча б їх краще підбадьорили деблокадою ніж звіздєжом.
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10.04.2022 03:24 Відповісти
Як воїни України захищають Маріуполь та що робити далі (аналіз)

https://defence-ua.com/team/14/

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS


03 квітня 2022, 14:36
5559



621Shares



Українські воїни тримають оборону Маріуполя вже 39 діб. Кожна доба - це хвилини і навіть секунди між життям і смертю

Наочність тієї чи іншої події найкраще ілюструвати графікою. В нашій ситуації - картами з нанесеною обстановкою. З того, що вдалося знайти у відкритому доступі, - це @JustasVitkauskas, @jominiw. Достойний, як на мене, картографічний митець. Дякую йому за якісну й оперативну графіку. Тож глянемо разом на карту подій біля Маріуполя від 1 квітня.


Місто оточене. Оборону ведуть 56-а мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
Читайте також: https://defence-ua.com/news/simvolizm_mariupolja_derevjana_valjuta_orbanivske_mavpuvannja_putina_inforezonansi_dobi-6769.html Символізм Маріуполя, "дерев'яна валюта", орбанівське мавпування путіна: інфорезонанси доби


"Виговці" на заході міста нищать 68-й та 163-й танкові полки 150-ї дивізії. Командир російської 150-ї мсд генерал Мітяєв був утилізований 3 березня. "Білинці" тримають північ міста, знищуючи 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, у котрій повно зрадників, яким 8 років тому смачнішою за український борщ виявилася москальська тюря.

Знищений у боях за Маруіполь полковник Шаров

Командира бригади https://defence-ua.com/news/vidpoviv_za_krim_likvidovano_komandira_810_oji_brigadi_morpihiv_chornomorskogo_flotu_rf-6584.html полковника Шарова вбито . Кримські окупанти отримали настільки "яскраві" враження від дій українських оборонців, що надихати їх хоч на якусь активність приїздив особисто замполіт ЧФ капітан 1 рангу Палій. Так само сконав під Маріком. А командир "білинців" полковник Баранюк став Героєм України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).


Кадри зруйнованого Маріуполя. Ворог має відповісти за всі свої злочини.

На сході міста зубами і "кігтями" в рідне місто вчепився "Азов": на нього пруть 3 БТГр 102-го мсп 150-ї мсд та аж батальйон Росгвардії ("кадировці"). Командир "Азова" майор Прокопенко - теж Герой України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).

Захисники Маріуполя мужньо тримають місто вже 39 діб

Ситуація на вчора: "кадировці" повільно і болісно для себе просунулися в промзоні на сході, 102-й мсп завдає за підтримки авіації вогневі удари по місту, не вибираючи, де цивільні об'єкти, а де - вузли оборони (Гаага давно чекає на них), 163-й тп пре до центра міста, намагаючись обійти "виговців" з правого флангу, частково це вдається, але дуже дорого і дуже повільно. Головні зусилля штурму зосереджені з заходу, наша мотопіхота тримається стійко, хоча повільно відходить до центру міста.

У Маріуполі наразі залишаються багато мирних жителів, які страждають від обстрілів рашистами житлових будівель

За інформаційними джерелами: на заході до міста намагалася прорватися ланка українських транспортних вертольотів Мі-8. І прорвалася! Доставлені **********, їжа, медицина. Назад забрали важкопоранених. На зворотному шляху один Мі-8 було збито, 15 вояків загинуло, двоє потрапили до полону. Три гвинтокрили повернулися без втрат. Тут - глибочезний респект вертольотникам. Це був неймовірний політ!


Кілька слів "за самопочуття" ворога:

"народну міліцію" ДНР завоювувати Марік не запросили. Геть зовсім. Залучені виключно професійні військовослужбовці ЗС РФ;
163-й тп на початку вторгнення з двох своїх БТГр втратив близько 550 бійців;
102-й мсп виставив одну БТГр, котра втратила 880 бійців "200" та "300", командир полку полковник Ісайкин убитий;

3 березня в ППД 150-ї мсд в селищі Персіянівський замкомдива полковник Попов, котрий вирушав для прийняття управління дивізією під Маріуполь, закликав на загальному шикуванні добровольців вирушати з ним разом. Погодилися аж 70 орків;
4 березня зібраний з дивізії танковий батальйон вирушив на Маріуполь. Не доїхав. Живих - 4 солдати. Дяка ПС ЗСУ;
5 березня після близького знайомства з "Азовом" до ППД повернулися 150 військовослужбовців 102-ї мсп, котрі відмовилися воювати далі. Всі звільнені. Кількість просто дезертирів обліку не піддається;
7 березня в госпіталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластикових пакетів з "бандерольками".

В інші дні ситуація розвивалася так само, але в мене немає цифр і фактів, але тенденції зберігаються.


Резюме: сили ворога, що рвуться в Маріуполь, не виглядають нездоланними; наші бійці давно перетнули межу людських можливостей; гуманітарна ситуація в місті не може бути описана парламентською лексикою, а за непарламентську "Цукер саджає на підвал"; відхід оборонців з міста означає смерть цивільного населення з імовірністю, близькою до 1, тому залишити його не можна; єдиний вихід, що виглядає реальним, - нам прорватися в місто від Вугледара, ударивши в стик між 163-м тп та 810-м обрмп.

Тримайся, Маріуполю!

Віктор Кевлюк
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10.04.2022 07:21 Відповісти
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10.04.2022 07:45 Відповісти
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА!!
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10.04.2022 03:30 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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10.04.2022 03:34 Відповісти
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10.04.2022 03:40 Відповісти
Российский спецназ с опытом боев в Сирии за два дня понес большие потери при штурме Мариуполя. Оккупанты отказались от дальнейшего участия в городских боях.
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-spetsnaz-boevym-opytom-sirii-otkazalsya-1649431021.html?fbclid=IwAR3k_LcWYliIYey_S7dJ_tJXLtrSHy0BCrzD9lPwjFQsut0NVfkuPDXIxW0
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10.04.2022 03:40 Відповісти
Вчора нарешті почула, що захисники Маріуполя регулярно отримують необхідне для своєї ратної праці. Хай буде з ними мужність, сила і воїнська вдача!
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10.04.2022 03:56 Відповісти
якось отримують, бо з голоду вже можна було б знесилитись та і набої не безкінечні
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10.04.2022 07:28 Відповісти
Дай Боже, щоб це було так! Дуже хочеться, щоб "героїв" давали під гімн України, а не під автоматний салют...Боже допоможи їм вистояти!!
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10.04.2022 13:45 Відповісти
роман кол,******** Хренов меломан
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10.04.2022 07:35 Відповісти
На Шулявці в Києві, послали за кацапським кораблем та зняли відзнаки міст хероїв орків та *********. Залишилися Київ, Одеса, Севастополь, Керч, та нові міста Герої, про які тепер знає кожен українець, у тому числі місто Герой - Маріуполь. Тепер цю процедуру треба дзеркально повторити біля Батьківщини - Матері, а також у тих містах України, де ще збереглася помилка історії.
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10.04.2022 04:02 Відповісти
И почему наши ЗСУ ещё не там? Почему не разрывают окупационное кольцо? Ждём пока не перебьют гражданских и наших ребят? Уже месяц они там и за месяц нельзя насобирать ребят и прорвать кольцо?
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10.04.2022 05:09 Відповісти
Мой, хло', сараче, а ти горівчєний, ци мухариці харчував-єс-си? А мо', арідник ті з кичері у бердо потич гевкнув-єс, що-с звирів-си та й успамував гет усієї бесіди, гейби раз вар'ят?
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10.04.2022 05:58 Відповісти
Боже, захисти наших воїнів в Маріуполі, спустись на Маріуполь, і покажи чудо !
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10.04.2022 05:19 Відповісти
Чудо показують наші воїни,моліться, якщо хочете, але реальність інша.
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10.04.2022 08:27 Відповісти
Ми за всих українських вояків молимось, це жіноча сущність така ; чекати і молитись. Але ми й ніколи не сумнівались що наші воїни найхоробріші і найсміливіші у світі!
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10.04.2022 13:53 Відповісти
По ходу коня РоманКол пристрелили.
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10.04.2022 06:04 Відповісти
Слава морпіхам! Ви бережете мир на всій планеті зараз https://youtube.com/shorts/p0zhQB6Ta00?feature=share
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10.04.2022 06:16 Відповісти
Розказувати можна, що завгодно. До тепер було -"потерь нет", аж тут раптом пісков(піська, по- нашому) заговорила-великі втрати,трагедія для нас...так що.
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10.04.2022 08:31 Відповісти
так ,взяли в полон якусь частину.
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10.04.2022 09:08 Відповісти
Так вже було, що то фейк. Якщо не помиляюсь, Том Купер розклав по полицях той мультік. Хоча війна- це війна, є і вбиті, і поранені, і полонені.
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10.04.2022 12:11 Відповісти
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10.04.2022 13:05 Відповісти
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10.04.2022 07:21 Відповісти
Слава Геро1чний во1нам непереможно1 Укра1ни!Хай живе В1льна Укра1на!Смерть рашиськ1й фейкнац11!
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10.04.2022 07:32 Відповісти
Смерть московським нелюдам.
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10.04.2022 08:18 Відповісти
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10.04.2022 09:05 Відповісти
Не нервируйся. Это две сраных кацапских тролятины. Просто бросать в спам. После нескольких спамов они в блокировке.
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10.04.2022 09:11 Відповісти
Слава Украине!! Слава морской пехоте ЗСУ!!!
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10.04.2022 09:06 Відповісти
Маріуполь треба деблокувати, треба іх врятувати...
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10.04.2022 10:04 Відповісти
Усі, хто боронить місто-герой Маріуполь від рашиської орди є справжніми героями України. Їх мужності та героїзму можна лише позаздрити. Бажаю їм Божого благословіння, довгого щасливого життя та подальших успіхів у всьому !!!
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10.04.2022 10:05 Відповісти
Зараз вилізе якесь чмо з Банкової, і скаже, що все то зробив лічна главнакамандующій
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10.04.2022 10:33 Відповісти
Чмо - це ще слабо сказано
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10.04.2022 12:04 Відповісти
Це названа причина усіх його бід - недостатня освіченість, яку він намагається компенсувати клоунськими методами, що добре себе показали на виборах в президенти, але аж ніяк не допомагають в керуванні країною.
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10.04.2022 13:01 Відповісти
Це вірно, але теж це надто спрощений погляд на речі.
Не недооцінюйте його (і союзних - Коломойського та ФСБшної) команд.

Вони купляють інформацію про вподобання користувачів Морди, Твіттера та Інстаграма в аналітичних фірм. І до кожної групи користувачів спрямовують відповідні меседжі. Людям, котрим реалістично можна навіяти "зеленьскі" симпатії, вони скеровують одне. Прихильникам Порошенка - інше ( контент, який викликає відразу - щоб вони відрізалися від друзів та знайомих з іншими поглядами, таким чином, втративши свій вплив.... спостерігав такий ефект по багатьох моїх знайомих... "порохоботи", умовні "порохоботи" і багато інших патріотів масово відрізалися від людей, хоч трохи заражених "зеленню" ).
Дуже масово використовують ботів.

Зараз таргетування в них - на масову і найбільш вразливу частину населення, або слабо освічених (котрі узалежнені від ТБ - для того забороняють опозиційні канали навіть попри їх відносну лояльність під час війни), або надто молодих і наївних (тут працюють боти з примітивними аргументами).
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10.04.2022 14:25 Відповісти
Як це спростовує мої слова, що зеленський не здатен виконувати свої посадові обов'язки?
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10.04.2022 16:20 Відповісти
Ніяк. З цим я повністю згоден.
А тільки скористався нагодою звернути увагу на близьку тему (не вам, навіть, але "пробігаючим" читачам, котрі подібно до згаданих моїх знайомих, могли злапатися на описаний вище трюк).
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10.04.2022 17:27 Відповісти
НЕТ СЛОВ ГЛАВНОЕ ЧТОБ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!!
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10.04.2022 11:16 Відповісти
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10.04.2022 11:21 Відповісти
Чому так довго не чутно про удари Байрактарами на допомогу Маріуполю?
Чому так довго не підходять резерви до Маріуполя?
Хто гальмує процеси у ОП ?
Контррозвідка ще є в Україні?
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10.04.2022 11:43 Відповісти
Чудь не знала русская, вепсам невдомек.
Станет Мариуполь им горла поперек.
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10.04.2022 12:29 Відповісти
Хлопці! Захисники Мріуполя і України! Молюся за вас і вдень і вночі! Господи, захисти оборнців Батьківщини!
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10.04.2022 13:59 Відповісти
 
 