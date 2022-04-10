Морские пехотинцы в Мариуполе нанесли огромные потери российским фашистам, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал факты массового героизма морских пехотинцев, защищающих Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Большинство военных учебников говорят, что обороняющееся в полном окружении подразделение может выдержать в современном бою не более недели. Однако, воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российскую фашистскую навалу .

Под постоянными обстрелами они смогли сохранить боеспособность и каждый день дают врагу "по зубам". По последним оценкам, морские пехотинцы нанесли огромные потери российским фашистам.

Приведем только несколько примеров этой героической борьбы, которая без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству.

Из соображений безопасности мы не будем называть героев, но обязательно придет время и вся страна узнает их имена.

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Так, младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. Только через неделю им лично было уничтожено 10 рашистов и 8 ранено. Кроме того, морской пехотинец обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев.

Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, морской пехотинец 6 марта 2022 в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.

Кроме того, 22 марта 2022 старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа "ОРЛАН".

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Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, и снова возвращались в бой. В частности, 09 марта 2022 года, во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты, получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью матрос Н. на автомобиле "Хаммер" провел скорую эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако, уже через четыре дня, 13 марта 2022, точным выстрелом из РПГ-7В он попал в УРАЛ-4320. В результате этого автомобиль с боеприпасами и живой силой противника были уничтожены.

И таких примеров множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако, благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы России до сих пор остаются только планами".