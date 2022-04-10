Морские пехотинцы в Мариуполе нанесли огромные потери российским фашистам, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал факты массового героизма морских пехотинцев, защищающих Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Большинство военных учебников говорят, что обороняющееся в полном окружении подразделение может выдержать в современном бою не более недели. Однако, воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российскую фашистскую навалу .
Под постоянными обстрелами они смогли сохранить боеспособность и каждый день дают врагу "по зубам". По последним оценкам, морские пехотинцы нанесли огромные потери российским фашистам.
Приведем только несколько примеров этой героической борьбы, которая без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству.
Из соображений безопасности мы не будем называть героев, но обязательно придет время и вся страна узнает их имена.
Так, младший сержант М. руководит снайперской группой, успешно выполнившей боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. Только через неделю им лично было уничтожено 10 рашистов и 8 ранено. Кроме того, морской пехотинец обнаруживал расположение оружия и техники противника и быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев.
Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, морской пехотинец 6 марта 2022 в окрестностях Мариуполя, во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.
Кроме того, 22 марта 2022 старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа "ОРЛАН".
Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, и снова возвращались в бой. В частности, 09 марта 2022 года, во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты, получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью матрос Н. на автомобиле "Хаммер" провел скорую эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако, уже через четыре дня, 13 марта 2022, точным выстрелом из РПГ-7В он попал в УРАЛ-4320. В результате этого автомобиль с боеприпасами и живой силой противника были уничтожены.
И таких примеров множество. Воины морской пехоты продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако, благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы России до сих пор остаются только планами".
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В Україні російський солдат ґвалтує однорічну дитину. Він знімає себе і викладає відео в Telegram. Його звати Олексій Бичков. Його адреса вулиця Перемоги 22/1, Афіпський, Краснодарський край.
https://twitter.com/AlexandruC4/status/1512755104029585414?ref_src=twsrc%5Etfw
Хай береже вас Небо.
Абсолютно не хочу применшити подвиг морпіхів. Можливо стаття щоб їх підбадьорити, бо по новинах лиш про Азов чутно. Хоча б їх краще підбадьорили деблокадою ніж звіздєжом.
https://defence-ua.com/team/14/
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
03 квітня 2022, 14:36
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Українські воїни тримають оборону Маріуполя вже 39 діб. Кожна доба - це хвилини і навіть секунди між життям і смертю
Наочність тієї чи іншої події найкраще ілюструвати графікою. В нашій ситуації - картами з нанесеною обстановкою. З того, що вдалося знайти у відкритому доступі, - це @JustasVitkauskas, @jominiw. Достойний, як на мене, картографічний митець. Дякую йому за якісну й оперативну графіку. Тож глянемо разом на карту подій біля Маріуполя від 1 квітня.
Місто оточене. Оборону ведуть 56-а мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
Читайте також: https://defence-ua.com/news/simvolizm_mariupolja_derevjana_valjuta_orbanivske_mavpuvannja_putina_inforezonansi_dobi-6769.html Символізм Маріуполя, "дерев'яна валюта", орбанівське мавпування путіна: інфорезонанси доби
"Виговці" на заході міста нищать 68-й та 163-й танкові полки 150-ї дивізії. Командир російської 150-ї мсд генерал Мітяєв був утилізований 3 березня. "Білинці" тримають північ міста, знищуючи 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, у котрій повно зрадників, яким 8 років тому смачнішою за український борщ виявилася москальська тюря.
Знищений у боях за Маруіполь полковник Шаров
Командира бригади https://defence-ua.com/news/vidpoviv_za_krim_likvidovano_komandira_810_oji_brigadi_morpihiv_chornomorskogo_flotu_rf-6584.html полковника Шарова вбито . Кримські окупанти отримали настільки "яскраві" враження від дій українських оборонців, що надихати їх хоч на якусь активність приїздив особисто замполіт ЧФ капітан 1 рангу Палій. Так само сконав під Маріком. А командир "білинців" полковник Баранюк став Героєм України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Кадри зруйнованого Маріуполя. Ворог має відповісти за всі свої злочини.
На сході міста зубами і "кігтями" в рідне місто вчепився "Азов": на нього пруть 3 БТГр 102-го мсп 150-ї мсд та аж батальйон Росгвардії ("кадировці"). Командир "Азова" майор Прокопенко - теж Герой України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Захисники Маріуполя мужньо тримають місто вже 39 діб
Ситуація на вчора: "кадировці" повільно і болісно для себе просунулися в промзоні на сході, 102-й мсп завдає за підтримки авіації вогневі удари по місту, не вибираючи, де цивільні об'єкти, а де - вузли оборони (Гаага давно чекає на них), 163-й тп пре до центра міста, намагаючись обійти "виговців" з правого флангу, частково це вдається, але дуже дорого і дуже повільно. Головні зусилля штурму зосереджені з заходу, наша мотопіхота тримається стійко, хоча повільно відходить до центру міста.
У Маріуполі наразі залишаються багато мирних жителів, які страждають від обстрілів рашистами житлових будівель
За інформаційними джерелами: на заході до міста намагалася прорватися ланка українських транспортних вертольотів Мі-8. І прорвалася! Доставлені **********, їжа, медицина. Назад забрали важкопоранених. На зворотному шляху один Мі-8 було збито, 15 вояків загинуло, двоє потрапили до полону. Три гвинтокрили повернулися без втрат. Тут - глибочезний респект вертольотникам. Це був неймовірний політ!
Кілька слів "за самопочуття" ворога:
"народну міліцію" ДНР завоювувати Марік не запросили. Геть зовсім. Залучені виключно професійні військовослужбовці ЗС РФ;
163-й тп на початку вторгнення з двох своїх БТГр втратив близько 550 бійців;
102-й мсп виставив одну БТГр, котра втратила 880 бійців "200" та "300", командир полку полковник Ісайкин убитий;
3 березня в ППД 150-ї мсд в селищі Персіянівський замкомдива полковник Попов, котрий вирушав для прийняття управління дивізією під Маріуполь, закликав на загальному шикуванні добровольців вирушати з ним разом. Погодилися аж 70 орків;
4 березня зібраний з дивізії танковий батальйон вирушив на Маріуполь. Не доїхав. Живих - 4 солдати. Дяка ПС ЗСУ;
5 березня після близького знайомства з "Азовом" до ППД повернулися 150 військовослужбовців 102-ї мсп, котрі відмовилися воювати далі. Всі звільнені. Кількість просто дезертирів обліку не піддається;
7 березня в госпіталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластикових пакетів з "бандерольками".
В інші дні ситуація розвивалася так само, але в мене немає цифр і фактів, але тенденції зберігаються.
Резюме: сили ворога, що рвуться в Маріуполь, не виглядають нездоланними; наші бійці давно перетнули межу людських можливостей; гуманітарна ситуація в місті не може бути описана парламентською лексикою, а за непарламентську "Цукер саджає на підвал"; відхід оборонців з міста означає смерть цивільного населення з імовірністю, близькою до 1, тому залишити його не можна; єдиний вихід, що виглядає реальним, - нам прорватися в місто від Вугледара, ударивши в стик між 163-м тп та 810-м обрмп.
Тримайся, Маріуполю!
Віктор Кевлюк
Слава нації
Смерть москалям
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-spetsnaz-boevym-opytom-sirii-otkazalsya-1649431021.html?fbclid=IwAR3k_LcWYliIYey_S7dJ_tJXLtrSHy0BCrzD9lPwjFQsut0NVfkuPDXIxW0
Не недооцінюйте його (і союзних - Коломойського та ФСБшної) команд.
Вони купляють інформацію про вподобання користувачів Морди, Твіттера та Інстаграма в аналітичних фірм. І до кожної групи користувачів спрямовують відповідні меседжі. Людям, котрим реалістично можна навіяти "зеленьскі" симпатії, вони скеровують одне. Прихильникам Порошенка - інше ( контент, який викликає відразу - щоб вони відрізалися від друзів та знайомих з іншими поглядами, таким чином, втративши свій вплив.... спостерігав такий ефект по багатьох моїх знайомих... "порохоботи", умовні "порохоботи" і багато інших патріотів масово відрізалися від людей, хоч трохи заражених "зеленню" ).
Дуже масово використовують ботів.
Зараз таргетування в них - на масову і найбільш вразливу частину населення, або слабо освічених (котрі узалежнені від ТБ - для того забороняють опозиційні канали навіть попри їх відносну лояльність під час війни), або надто молодих і наївних (тут працюють боти з примітивними аргументами).
А тільки скористався нагодою звернути увагу на близьку тему (не вам, навіть, але "пробігаючим" читачам, котрі подібно до згаданих моїх знайомих, могли злапатися на описаний вище трюк).
Чому так довго не підходять резерви до Маріуполя?
Хто гальмує процеси у ОП ?
Контррозвідка ще є в Україні?
Станет Мариуполь им горла поперек.