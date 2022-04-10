Нові братські могили знаходять на Київщині

Братську могилу з цивільними виявили в Бузовій неподалік Бучі. Між селами Мила та Мрія на Київщині знайшли місце масового розстрілу людей - там окупанти вбили пасажирів і водіїв близько 10 автомобілів.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"У громаді 14 сіл, частина з них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої гарячі місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ–Житомир, особливо між селом Мила і селом Мрія, де було розстріляно біля десятка автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще двохсотих, цивільних. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням у квартиру загинула людина", – розповів він.

Є й ті, хто став свідком воєнних злочинів росіян і вижив.

Дивіться: Зруйнована окупантами Горенка. ВIДЕО безпілотника

"Наш житель Дмитрівки їхав, БМП розстріляла його автівку, причому стріляли і чекали, щоб машина загорілася… Він зумів виповзти з неї, добратися до амбулаторії… Вийняли кулю, і він після того через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання в селі", – сказав Дідич.