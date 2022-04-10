Новые братские могилы находят на Киевщине

Братскую могилу с гражданскими обнаружили в Бузовой неподалеку от Бучи. Между селами Мила и Мрия в Киевской области нашли место массового расстрела людей - там оккупанты убили пассажиров и водителей около 10 автомобилей.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Дмитровской громады Тарас Дидич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"В громаде 14 сел, часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои горячие места, погибли многие гражданские лица. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Мила и селом Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще двухсотых, гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", – рассказал он.

Есть и те, кто стал свидетелем военных преступлений россиян и выжил.

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"Наш житель Дмитровки ехал, БМП расстреляла его машину, причем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... Он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... Вынули пулю, и он после этого через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, возобновлял водоснабжение в селе", – сказал Дидич.