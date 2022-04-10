Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО, - Associated Press
Китайські транспортні літаки завезли до Сербії сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля - повітря".
Про це повідомляють журналісти міжнародної агенції Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
Журналісти та військові експерти твердять, що вранці в суботу, 9 квітня шість транспортних літаків Y-20 Військово-повітряних сил КНР приземлились в міжнародному аеропорту Бєлґрада імені Ніколи Тесли.
На бортах літаків радше за все були сучасні китайські зенітно-ракетні комплекси HQ-22, які сербський уряд придбав у Китаю ще 2019 року.
Шість літаків летіли скупченням разом через повітряний простір двох країн-членів НАТО – Туреччини та Болгарії. На думку військових експертів, це мало стати демонстрацією сили і впливу Китаю.
Міністерство оборони Сербії не відповіло на запит АР щодо коментаря. Водночас сербський президент Александр Вучіч заявив, що він покаже "останню гордість" сербського війська у вівторок 12 квітня або середу 13 квітня.
Американські високопосадовці раніше радили Сербії відмовитися від цієї угоди, позаяк інтеграція країни з Європейським Союзом та західними партнерами передбачає, що її озброєння повинно бути сумісним із типами озброєння західних країн.
Сербія підтримує тісні партнерські стосунки з Китаєм і Росією, а також в попередні роки купляла російські та китайські типи озброєння.
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Во-вторых - кто-то собирался расхерачить Сербию авиацией и ракетами, а тут вдруг такой облом?
Например наличие ПВО в Украине, это головная боль кремля. А кому доставляет проблемы наличие ПВО в Сербии?
ПВО, это противовоздушная ОБОРОНА(!). Кого, кроме агрессоров, может беспокоить наличие у кого-либо оборонительных вооружений?
Непонятно в чем сенсация.
Если оборонительное оружие будет применено за пределами своей территории, оно автоматически превращается в оружие нападения. После чего ответ последует незамедлительно и он может быть совершенно не симметричным и просто катастрофическим.
Є безліч міжнародних документів по нерозповсюдженню,
якщо Сербія не хоче стати Іраном чи ПівнКореєю - про ядерну зброю вона і не заїкнеться.
вроде как у каждой страны своё воздушное пространство.
поделись правильным рецептом
ЄвроПЕЙСькі цінності накрилися піхвою - демократія, рівність, свобода, мультикультуралізм, терпимість, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості країн, незастосування сили ... тьху!
Тому, цінності таки переможуть. Можете навіть не сумніватися.
Сі пообіцяв-зробив..
Це не євросоюз з нато..
За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.
Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
а з якою країною НАТО збирається воювати Сербія?
КОНКРЕТНО.
ОМИНАЮЧИ 5 СТАТТЮ УСТАВУ НАТО?
і якими силами?
Наша війна триває 46 днів і то країни НАТО на вже декілька тижнів женуть зброю саму різноманітну.
Так це ми ж для них ніхто по-суті.
То про який рік мова, альо? Нехай тільки спробують збити натівський літак - те їхнє ППО китайське через годину буде перетворене на купу брухту
Ну ти і лох тупий. Сидить якийсь упирь і обсирає НАТО
насравши на граматику гугл-перекладача
А по суті, НАТО поосто зробили те, що мали. Диктатор Мідошевич був ти ж путіним тільки меншого масштабу.
Різанина в Сребниці, яка забрала 8000 мирних життів - його рук справа.
А росія звісно ж таких підтримує. І Китай також.
от нато могло би "повчитися" як можна вирішувати питання