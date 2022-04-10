Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО, - Associated Press

Китайські транспортні літаки завезли до Сербії сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля - повітря".

Про це повідомляють журналісти міжнародної агенції Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Журналісти та військові експерти твердять, що вранці в суботу, 9 квітня шість транспортних літаків Y-20 Військово-повітряних сил КНР приземлились в міжнародному аеропорту Бєлґрада імені Ніколи Тесли.

На бортах літаків радше за все були сучасні китайські зенітно-ракетні комплекси HQ-22, які сербський уряд придбав у Китаю ще 2019 року.

Шість літаків летіли скупченням разом через повітряний простір двох країн-членів НАТО – Туреччини та Болгарії. На думку військових експертів, це мало стати демонстрацією сили і впливу Китаю.

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Міністерство оборони Сербії не відповіло на запит АР щодо коментаря. Водночас сербський президент Александр Вучіч заявив, що він покаже "останню гордість" сербського війська у вівторок 12 квітня або середу 13 квітня.

Американські високопосадовці раніше радили Сербії відмовитися від цієї угоди, позаяк інтеграція країни з Європейським Союзом та західними партнерами передбачає, що її озброєння повинно бути сумісним із типами озброєння західних країн.

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Сербія підтримує тісні партнерські стосунки з Китаєм і Росією, а також в попередні роки купляла російські та китайські типи озброєння.