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Китай потайки завіз у Сербію сучасні системи ППО, - Associated Press

літак,китайський

Китайські транспортні літаки завезли до Сербії сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22 класу "земля - повітря".

Про це повідомляють журналісти міжнародної агенції Associated Press, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Журналісти та військові експерти твердять, що вранці в суботу, 9 квітня шість транспортних літаків Y-20 Військово-повітряних сил КНР приземлились в міжнародному аеропорту Бєлґрада імені Ніколи Тесли.

На бортах літаків радше за все були сучасні китайські зенітно-ракетні комплекси HQ-22, які сербський уряд придбав у Китаю ще 2019 року.

Шість літаків летіли скупченням разом через повітряний простір двох країн-членів НАТО – Туреччини та Болгарії. На думку військових експертів, це мало стати демонстрацією сили і впливу Китаю.

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Міністерство оборони Сербії не відповіло на запит АР щодо коментаря. Водночас сербський президент Александр Вучіч заявив, що він покаже "останню гордість" сербського війська у вівторок 12 квітня або середу 13 квітня.

Американські високопосадовці раніше радили Сербії відмовитися від цієї угоди, позаяк інтеграція країни з Європейським Союзом та західними партнерами передбачає, що її озброєння повинно бути сумісним із типами озброєння західних країн.

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Сербія підтримує тісні партнерські стосунки з Китаєм і Росією, а також в попередні роки купляла російські та китайські типи озброєння.

Автор: 

Китай (4566) зброя (7451) ППО (3172) Сербія (367)


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Топ коментарі
+39
А вобще есть то НАТО?
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10.04.2022 19:00
+39
сербы такие же скоты, как и ихние "братушки", москальские свинособаки ... мародеры и насильники, только с бабами да детишками умеют "воевать"...
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10.04.2022 19:07
+30
Це ти фейк.

За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.

Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
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10.04.2022 19:07
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А вобще есть то НАТО?
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10.04.2022 19:00 Відповісти
А какое отношение имеет балканская мокша к НАТО?
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10.04.2022 19:02 Відповісти
Сербия не является членом НАТО. И транспортные самолеты обязаны пропускать в воздушном пространстве, можно запретить пролет самолетов, только если есть доказанные факты, что на борту оружие, и то, могут запретить, могут и не запрещать, тут уже от политики руководства зависит. Так что кое в чем статья является манипулятивной и давит на чувства, а не просто подает факты.
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10.04.2022 19:04 Відповісти
ну уже есть доказанные факты? Шесть транспортников, явно какая-то муть, надо было садить и проверять что за груз. Так вследующий раз могут и ядерные бомбы выгрузить на членов НАТО
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10.04.2022 19:25 Відповісти
Увы, но так это не работает. Европа погрязла в бюрократии. Есть справка о том, что в самолетах оружие? Нет, всё, пусть тогда летит. Это обратная сторона демократии и тихой спокойной жизни. С одной стороны вроде как плохо, но с другой стороны - полностью соответствует духу и букве закона. Это мешает в кризисных ситуациях, зато гарантирует от появления очередного Гитлера под знаменами "революционной целесообразности". Не знаю, как кому, но я бы предпочел европейских бюрократов, чем пахнущих перегаром матросов, которые строят "новый мир".
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10.04.2022 19:34 Відповісти
импотентная политика НАТО, привела к тому что, отныне самолеты НАТО будут под прицелом ПВО Сербии
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10.04.2022 19:42 Відповісти
И? Все трепещут и боятся великой Сербии от моря до моря? Ой, я забыл, Сербия потеряла в результате войн выходы к морям
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10.04.2022 19:47 Відповісти
не еще рано боятся, подождем когда китайцы притарабанят сербии ядерное оружие, да?
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10.04.2022 19:53 Відповісти
Вот представь себе, именно так это и работает во всем мире. Не "давайте нападем на Украину, а то она будет разрабатывать ядерное оружие и понастроит натовских баз у себя на территории", а вот именно, давайте подождем собственно проступка, а уж потом будем за него наказывать. У тебя совершенно кацапская риторика, ты не кацап случайно?
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10.04.2022 19:58 Відповісти
дядя ты бредиш. Пуйло пошел войной не из-за НАТО и ядерного оружия, в кремле не считают Украину государством, для них Украина это часть Великой РАссии. Они собиратели земель, повод у них каждый день разный: защита рускоязычных, базы НАТо в Украине, Ядерное оружие в Украине. НАтовские базы вдоль границы Литвы России , Латвии Росии. Не надо в пример ставить старых кремлевских пердунов, место которым в палате
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10.04.2022 20:06 Відповісти
Бредишь как раз ты. Нельзя быть "чуть-чуть законнопослушным". Или ты просто законнопослушный и соблюдаешь ВСЕ правила и законы, или ты строишь россию. Нет в этом вопросе полутонов. Ну нельзя в жизни руководствоваться "революционной необходимостью", даже если очень хочется. В ЕС всё обложено правилами, директивами и циркулярами, это да, но я хочу жить в стране, где тихо и спокойно, потому что директивы и циркуляры, и их надо исполнять. Ты хочешь "твердой руки", которая мудро и справедливо правит - тебе в россию. а НАТО - это не твердая и справедливая рука, это бюрократическая организация. Совместный оборонный союз. Оборонный, а не наступательный. В данном случае ты хочешь, чтобы НАТО сама напоролась на конфликт с Китаем. Не с Сербией, на Сербию плевать, она повод. Самолеты то китайские, силой ты будешь садить китайские самолеты. Офигеть, нам тут ещё войны Европы с Китаем не хватало.
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10.04.2022 20:18 Відповісти
Любая страна имеет полное право посадить самолет в своем воздушном пространстве! Война полюсов уже идет, и вектор смещается в сторону европы. Оправданиями и озабоченостями войны не выигрываются
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10.04.2022 21:11 Відповісти
Слушай, а ты не сталинист ещё и случаем? Как тебе Лукашенко, у тебя портрет его на стене висит? Вспомни, с чего вдруг самолеты начали огибать Беларусь. Именно потому, что кто-то там в Беларуси решил, что он имеет полное право посадить чужой самолет в своем воздушном пространстве. И оп-па, страна получает санкции на сотни миллионов долларов, и ни один самолет ни одной приличной страны не летает через Беларусь, даже китайцы не летают. В знаешь почему? Потому что нет, не может любая страна посадить чужой самолет в своем воздушном пространстве. Как только колеса самолета оторвались от земли, всё, большой привет диктатору Лукашенко. И тебе тоже.
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10.04.2022 22:31 Відповісти
На каком основании садить и проверять? У них есть контракт на куплю\продажу. Китаю запрещено торговать оружием? Сербии запрещено иметь армию и покупать импортное оружие? Это во-первых.
Во-вторых - кто-то собирался расхерачить Сербию авиацией и ракетами, а тут вдруг такой облом?
Например наличие ПВО в Украине, это головная боль кремля. А кому доставляет проблемы наличие ПВО в Сербии?
ПВО, это противовоздушная ОБОРОНА(!). Кого, кроме агрессоров, может беспокоить наличие у кого-либо оборонительных вооружений?
Непонятно в чем сенсация.
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Самелеты НАТО теперь под прицелом ПВО Сербии, все нормально. А иметь Сербии ядерное оружие тоже не запрещено, о то будет веселее, правда?
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10.04.2022 20:21 Відповісти
А что, самолетам НАТО кроме как над Сербией без ее согласия, негде больше и полетать?
Если оборонительное оружие будет применено за пределами своей территории, оно автоматически превращается в оружие нападения. После чего ответ последует незамедлительно и он может быть совершенно не симметричным и просто катастрофическим.
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10.04.2022 20:32 Відповісти
Про ядерну зброю не треба пересмикувати, це принципово інше питання ніж ППО.
Є безліч міжнародних документів по нерозповсюдженню,
якщо Сербія не хоче стати Іраном чи ПівнКореєю - про ядерну зброю вона і не заїкнеться.
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10.04.2022 20:34 Відповісти
Китай под санкциями на торговлю оружием уже много лет. Из за событий на площади Тянь ань мынь
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10.04.2022 21:06 Відповісти
столтенБЕРХ в очередной раз обосцал свой памперс
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10.04.2022 19:10 Відповісти
а должен был разбомбить Сербию или Китай ?
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10.04.2022 19:24 Відповісти
Заходя в воздушное пространство стран НАТО, эти шесть транспортников нужно было садить, и проверить груз. Теперь члены НАТО будут выражать озабоченность под прицелом ПВО Сербии.
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10.04.2022 19:28 Відповісти
а есть воздушное пространство стран НАТО ?

вроде как у каждой страны своё воздушное пространство.
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10.04.2022 19:39 Відповісти
ты все правильно понял
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10.04.2022 19:44 Відповісти
я одного не понял - что именно, по твоему мнению, должен был сделать Столтенберг.

поделись правильным рецептом
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10.04.2022 19:58 Відповісти
На каком основании, сербы не под санкциями, могут покупать оружие, тем более что это контракт на поставку ПВО с 2020 года. Зеленскому никто не мешал заключить аналогичный контракт с Китаем и они бы его тоже выполнили
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10.04.2022 19:43 Відповісти
Япония много раз в истории оккупировала импотентный Китай. С них вояки как с говна конфета. А Японию США бомбила ЯО. Прещеденты есть. Можно и *******. По Сербии уж точно.
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10.04.2022 19:58 Відповісти
А твой лечащий врач что на это ответил ?
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10.04.2022 20:20 Відповісти
Не уж то крыса завелась в тылу Европы.
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10.04.2022 19:01 Відповісти
а що лайножери срби на врби, колись були іншими?
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10.04.2022 19:02 Відповісти
Шо значит "завелась"? Сербы всегда были балканской русней.
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10.04.2022 19:18 Відповісти
Китай і путлєру потайки допомагає і це факт!
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10.04.2022 19:03 Відповісти
власне не напряму, а через сербію. сербія не приєдналась до санкцій, має відкрите небо для руських літаків і повітряне сполучення з рфією. тож ті установки легко можуть потрапити до рашки
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10.04.2022 19:45 Відповісти
Але навіщо такий крюк?
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10.04.2022 20:00 Відповісти
бо напряму не можуть - мають попередження від штатів))
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10.04.2022 23:52 Відповісти
Тут дещо гірше. Боюся щоб рашка та китай не зліпили там другу Кубу.
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10.04.2022 20:03 Відповісти
Звісно. Росія забезпечує прикриття і готує там свою військову базу. Перший етап і цілі - Косово і Чорногорія. (як у нас - Донбас і коридор до Криму). Китай їм допомагає, щоб наразі обійти санкції.
ЄвроПЕЙСькі цінності накрилися піхвою - демократія, рівність, свобода, мультикультуралізм, терпимість, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості країн, незастосування сили ... тьху!
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10.04.2022 20:19 Відповісти
Скажу так: ЄС і НАТО всерйоз вирішили знищити це зло пострадянське у вигляді росії. Своєю зброєю і українськими руками.
Тому, цінності таки переможуть. Можете навіть не сумніватися.
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10.04.2022 20:33 Відповісти
на кой оно рашке-у них и свои С-300,400,500 есть,а это по сути копия с них
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10.04.2022 20:07 Відповісти
а потім це озброєння опинеться у фуйла
Сі пообіцяв-зробив..
Це не євросоюз з нато..
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10.04.2022 19:03 Відповісти
Це ти фейк.

За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.

Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
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10.04.2022 19:07 Відповісти
это что оправдание? А что китайци притарабанили ПВО через воздушное пространство стран НАТО, ничо? И теперь, самолеты НАТО будут под прицелом ПВО Сербии! НАТО импотенты
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10.04.2022 19:36 Відповісти
Угу, а я бы на месте китайцев послал сначала шесть транспортных бортов с медицинскими масками и памперсами, и когда европейцы вдруг послушались бы таких, как ты, обвинил бы в необоснованном применении силы против мирного Китая. Получилась бы громкая история, на фоне которой даже война в Украине отошла бы на второй план.
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Не знаю из какой ты страны. Пригожинский или подолякский тролль, но меньше переживай за НАТО. За 70 лет в Европе ни одна страна-член НАТО не стала жертвой агрессии в отличие от стран не членов НАТО: Хорватии, БИГ, Грузии и Украины.
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10.04.2022 20:03 Відповісти
Да, еслиб не США и Великобритания, была бы Натовская Народная Республика
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10.04.2022 20:13 Відповісти
Ну так а кто отрицает, что НАТО это США и Великобритания:?
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10.04.2022 20:16 Відповісти
НАЇВНЕ ПИТАННЯ.

а з якою країною НАТО збирається воювати Сербія?

КОНКРЕТНО.

ОМИНАЮЧИ 5 СТАТТЮ УСТАВУ НАТО?
і якими силами?
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10.04.2022 21:02 Відповісти
неправильный вопрос. С кем Сербия готовится воевать против НАТО!
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10.04.2022 21:15 Відповісти
Але їх тягнуть у ЄС.
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Згоден, бо ЄС і НАТО по факту однакові евроатлантичні организації.
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10.04.2022 20:02 Відповісти
Nu tam davno uzhe bacila RUSKIJ zavelas , nichevo udivitelnava ....
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10.04.2022 19:05 Відповісти
сербы такие же скоты, как и ихние "братушки", москальские свинособаки ... мародеры и насильники, только с бабами да детишками умеют "воевать"...
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10.04.2022 19:07 Відповісти
а кого это пво собирается сбивать? так проще посавить в беларуси. **** там той сербии?
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10.04.2022 19:08 Відповісти
Путлєру вигідно влаштувати заворушку в Сербії для страшилки безхребетного ЄС.
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10.04.2022 19:11 Відповісти
та невже??? рік будуть озабочуватися
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10.04.2022 20:22 Відповісти
Тобі платять чи ти від себе особисто обсираєш НАТО?
Наша війна триває 46 днів і то країни НАТО на вже декілька тижнів женуть зброю саму різноманітну.
Так це ми ж для них ніхто по-суті.
То про який рік мова, альо? Нехай тільки спробують збити натівський літак - те їхнє ППО китайське через годину буде перетворене на купу брухту
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10.04.2022 20:29 Відповісти
ти не плутай нато і окремі країни.... лопух !! патріет ти невідомочій
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10.04.2022 20:49 Відповісти
Ахахха))
Ну ти і лох тупий. Сидить якийсь упирь і обсирає НАТО
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10.04.2022 20:56 Відповісти
патріет ти невідомочій

насравши на граматику гугл-перекладача
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10.04.2022 21:04 Відповісти
Уже двічі НАТО ставило на місце ту Сербію взагалі-то...
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10.04.2022 20:40 Відповісти
Китаю пох............й безхребетне ЄС і слабке НАТО ...
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10.04.2022 19:09 Відповісти
То,Ки посилює економічну співпрацю з ЄС
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10.04.2022 19:27 Відповісти
Сербия не является членом ЕС. Более того, тамошняя риторика руководства просто пишется под копирку с речей кацапов. Про злобное НАТО и Евросоюз, который хочет окружить и уничтожить бедную несчастную Сербию.
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Цікаво,дочого ,це? Ви,хоч,дивіться,що писане. Аж,якось дивно
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10.04.2022 19:53 Відповісти
Можу перевести Ки,давить погрозами конфліктів на єс
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10.04.2022 19:55 Відповісти
********* с бородатыми кондомами опять хотят в центре Европы бучу устроить
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10.04.2022 19:14 Відповісти
Сербія - це ж типу жертва НАТО. Цей натратив активно розганяється в росЗМІ вже 23 роки.
А по суті, НАТО поосто зробили те, що мали. Диктатор Мідошевич був ти ж путіним тільки меншого масштабу.
Різанина в Сребниці, яка забрала 8000 мирних життів - його рук справа.
А росія звісно ж таких підтримує. І Китай також.
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10.04.2022 19:15 Відповісти
ну купили то й купили. Не всі сожуть дозволити собі Patriot за мільярди доларів. Питання, з ким вони воювати збираються? Проти НАТО то просто смішно, невже таки свого союзника Росії бояться?
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10.04.2022 19:16 Відповісти
Вони їх ***** передадуть?
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10.04.2022 19:19 Відповісти
Серби-то балканська кацапня,яка марить велиекою сербією
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10.04.2022 19:20 Відповісти
я не розумію, чому дві великі імперії Сербія і Угорщина ще не повбивали одне одного?
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10.04.2022 19:24 Відповісти
таки є
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10.04.2022 20:11 Відповісти
Маоїстам нема довіри - вони, ще ті китайські нацисти. Хай уйгури і тибетці розкажуть Світу.
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10.04.2022 19:21 Відповісти
Сербія - карликова екс-амперія, що кончає від свого дутого вялічія
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10.04.2022 19:26 Відповісти
Теперь НАТО будет под прицелом ПВО Сербии, с чем их и поздравляем
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10.04.2022 19:29 Відповісти
Нато это недорозумение за 3-4 дня вынесет, так что очень сомнительно.
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10.04.2022 20:28 Відповісти
цікаво... китай непрямо починає помагати рашизму? через сербію...
от нато могло би "повчитися" як можна вирішувати питання
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10.04.2022 19:36 Відповісти
Постепенно очерчивается кружок фашистов и нацистов в Европе: Венгрия и Сербия.
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10.04.2022 19:38 Відповісти
Цікаво, а яким літаком їх доставили? Там у склад 1 комплексу входить 3 чи 4 машини. Якщо було шість літаків, то це або 1 або 2 системи. Та й вага не мала.
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10.04.2022 19:39 Відповісти
Турки пропустили, бо не хотіли сваритися з Китаєм і москалями. Болгари ніколи і не знали що над ними літає. А серби прикриваються, ймовірніше, готуються розмістити у себе російську військову базу. Зріє якийсь "шухер"...
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10.04.2022 19:44 Відповісти
Сербія підспівує путіну.
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10.04.2022 19:45 Відповісти
скоро начнется опять война на Балканах....ху..ло с китаем открывают второй фронт в центре ЕС чтобы отвлечь от событий в Украине....
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10.04.2022 19:52 Відповісти
Какая нахрен война, ты ту Сербию видел? Ну закупили себе ПВО, имеют право, это не атакующее оружие, в чем новости то? Сербы не хотят в ЕС и НАТО ну и отлично, будут с венграми хороводы водить.
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10.04.2022 19:56 Відповісти
Серби хочуть в ЄС і НАТО, а Угорщина вже там. Поки серби не в НАТО, то вирішили купити себе ПВО, бо з ПВО якось спокійніше. А в Китая то ПВО дешевше, як раз для небагатої країни. Поки що ніякого криміналу...
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10.04.2022 22:19 Відповісти
а потім все втіхаря завезуть до парашкі
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10.04.2022 20:28 Відповісти
Які вони в сраку *******?! Це китайська версія совкової С-300, з відповідною якістю
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10.04.2022 20:35 Відповісти
Не купуй китайське!
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10.04.2022 20:42 Відповісти
Я уже настроен покупать не китайский Сяоми , который сейчас есть, а Нокию финскую. Моторола американская контролируется китайским Леново
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10.04.2022 20:57 Відповісти
странновато другое. что сербы купили у китайцев , а не у козломордых орков. Это символично в какой- то степени. За этим что-то кроется. Турки, член НАТО, ведь все таки купили у мордора С-400. Может еще и бизнес и дешевле чем у других
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10.04.2022 20:54 Відповісти
Крім "скорочення дистанціі" до конкретних європейских цілей нічого потаємного. Такий собі аргумент для переговорів. А от, якщо буде ще і ще, тоді вже щось десь криється.
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10.04.2022 22:15 Відповісти
ПО МОЕМУ ЭТО КИТАЙ ПРОГНУЛСЯ ПОД НАТО !)
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11.04.2022 04:20 Відповісти
Може серби хочуть подарувати це ПВО лаптевим, китайці напряму не захотіли, то і віддали сербам а там як хочете викручуйтесь.
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11.04.2022 05:13 Відповісти
 
 