Китай тайком завез в Сербию современные системы ПВО, - Associated Press
Китайские транспортные самолеты ввезли в Сербию современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – воздух".
Об этом сообщают журналисты международного агентства Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Журналисты и военные эксперты утверждают, что в субботу утром, 9 апреля, шесть транспортных самолетов Y-20 Военно-воздушных сил КНР приземлились в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы.
На бортах самолетов, скорее всего, были современные китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22, которые сербское правительство приобрело у Китая еще в 2019 году.
Шесть самолетов летели вместе через воздушное пространство двух стран-членов НАТО – Турции и Болгарии. По мнению военных экспертов, это должно было стать демонстрацией силы и влияния Китая.
Министерство обороны Сербии не ответило на запрос АР о комментарии. В то же время, сербский президент Александр Вучич заявил, что он покажет "последнюю гордость" сербского войска во вторник 12 апреля или среду 13 апреля.
Американские чиновники ранее советовали Сербии отказаться от этого соглашения, поскольку интеграция страны с Европейским Союзом и западными партнерами предполагает, что ее вооружение должно быть совместимым с типами вооружения западных стран.
Сербия поддерживает тесные партнерские отношения с Китаем и Россией, а также в предыдущие годы покупала российские и китайские типы вооружения.
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Во-вторых - кто-то собирался расхерачить Сербию авиацией и ракетами, а тут вдруг такой облом?
Например наличие ПВО в Украине, это головная боль кремля. А кому доставляет проблемы наличие ПВО в Сербии?
ПВО, это противовоздушная ОБОРОНА(!). Кого, кроме агрессоров, может беспокоить наличие у кого-либо оборонительных вооружений?
Непонятно в чем сенсация.
Если оборонительное оружие будет применено за пределами своей территории, оно автоматически превращается в оружие нападения. После чего ответ последует незамедлительно и он может быть совершенно не симметричным и просто катастрофическим.
Є безліч міжнародних документів по нерозповсюдженню,
якщо Сербія не хоче стати Іраном чи ПівнКореєю - про ядерну зброю вона і не заїкнеться.
вроде как у каждой страны своё воздушное пространство.
поделись правильным рецептом
ЄвроПЕЙСькі цінності накрилися піхвою - демократія, рівність, свобода, мультикультуралізм, терпимість, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості країн, незастосування сили ... тьху!
Тому, цінності таки переможуть. Можете навіть не сумніватися.
Сі пообіцяв-зробив..
Це не євросоюз з нато..
За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.
Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
а з якою країною НАТО збирається воювати Сербія?
КОНКРЕТНО.
ОМИНАЮЧИ 5 СТАТТЮ УСТАВУ НАТО?
і якими силами?
Наша війна триває 46 днів і то країни НАТО на вже декілька тижнів женуть зброю саму різноманітну.
Так це ми ж для них ніхто по-суті.
То про який рік мова, альо? Нехай тільки спробують збити натівський літак - те їхнє ППО китайське через годину буде перетворене на купу брухту
Ну ти і лох тупий. Сидить якийсь упирь і обсирає НАТО
насравши на граматику гугл-перекладача
А по суті, НАТО поосто зробили те, що мали. Диктатор Мідошевич був ти ж путіним тільки меншого масштабу.
Різанина в Сребниці, яка забрала 8000 мирних життів - його рук справа.
А росія звісно ж таких підтримує. І Китай також.
от нато могло би "повчитися" як можна вирішувати питання