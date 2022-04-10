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Китай тайком завез в Сербию современные системы ПВО, - Associated Press

літак,китайський

Китайские транспортные самолеты ввезли в Сербию современные зенитно-ракетные комплексы HQ-22 класса "земля – воздух".

Об этом сообщают журналисты международного агентства Associated Press, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналисты и военные эксперты утверждают, что в субботу утром, 9 апреля, шесть транспортных самолетов Y-20 Военно-воздушных сил КНР приземлились в международном аэропорту Белграда имени Николы Теслы.

На бортах самолетов, скорее всего, были современные китайские зенитно-ракетные комплексы HQ-22, которые сербское правительство приобрело у Китая еще в 2019 году.

Шесть самолетов летели вместе через воздушное пространство двух стран-членов НАТО – Турции и Болгарии. По мнению военных экспертов, это должно было стать демонстрацией силы и влияния Китая.

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Министерство обороны Сербии не ответило на запрос АР о комментарии. В то же время, сербский президент Александр Вучич заявил, что он покажет "последнюю гордость" сербского войска во вторник 12 апреля или среду 13 апреля.

Американские чиновники ранее советовали Сербии отказаться от этого соглашения, поскольку интеграция страны с Европейским Союзом и западными партнерами предполагает, что ее вооружение должно быть совместимым с типами вооружения западных стран.

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Сербия поддерживает тесные партнерские отношения с Китаем и Россией, а также в предыдущие годы покупала российские и китайские типы вооружения.

Китай (2954) оружие (10208) ПВО (2732) Сербия (388)


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Топ комментарии
+39
А вобще есть то НАТО?
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10.04.2022 19:00
+39
сербы такие же скоты, как и ихние "братушки", москальские свинособаки ... мародеры и насильники, только с бабами да детишками умеют "воевать"...
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10.04.2022 19:07
+30
Це ти фейк.

За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.

Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
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10.04.2022 19:07
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А вобще есть то НАТО?
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10.04.2022 19:00 Ответить
А какое отношение имеет балканская мокша к НАТО?
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10.04.2022 19:02 Ответить
Сербия не является членом НАТО. И транспортные самолеты обязаны пропускать в воздушном пространстве, можно запретить пролет самолетов, только если есть доказанные факты, что на борту оружие, и то, могут запретить, могут и не запрещать, тут уже от политики руководства зависит. Так что кое в чем статья является манипулятивной и давит на чувства, а не просто подает факты.
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10.04.2022 19:04 Ответить
ну уже есть доказанные факты? Шесть транспортников, явно какая-то муть, надо было садить и проверять что за груз. Так вследующий раз могут и ядерные бомбы выгрузить на членов НАТО
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10.04.2022 19:25 Ответить
Увы, но так это не работает. Европа погрязла в бюрократии. Есть справка о том, что в самолетах оружие? Нет, всё, пусть тогда летит. Это обратная сторона демократии и тихой спокойной жизни. С одной стороны вроде как плохо, но с другой стороны - полностью соответствует духу и букве закона. Это мешает в кризисных ситуациях, зато гарантирует от появления очередного Гитлера под знаменами "революционной целесообразности". Не знаю, как кому, но я бы предпочел европейских бюрократов, чем пахнущих перегаром матросов, которые строят "новый мир".
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10.04.2022 19:34 Ответить
импотентная политика НАТО, привела к тому что, отныне самолеты НАТО будут под прицелом ПВО Сербии
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10.04.2022 19:42 Ответить
И? Все трепещут и боятся великой Сербии от моря до моря? Ой, я забыл, Сербия потеряла в результате войн выходы к морям
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10.04.2022 19:47 Ответить
не еще рано боятся, подождем когда китайцы притарабанят сербии ядерное оружие, да?
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10.04.2022 19:53 Ответить
Вот представь себе, именно так это и работает во всем мире. Не "давайте нападем на Украину, а то она будет разрабатывать ядерное оружие и понастроит натовских баз у себя на территории", а вот именно, давайте подождем собственно проступка, а уж потом будем за него наказывать. У тебя совершенно кацапская риторика, ты не кацап случайно?
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10.04.2022 19:58 Ответить
дядя ты бредиш. Пуйло пошел войной не из-за НАТО и ядерного оружия, в кремле не считают Украину государством, для них Украина это часть Великой РАссии. Они собиратели земель, повод у них каждый день разный: защита рускоязычных, базы НАТо в Украине, Ядерное оружие в Украине. НАтовские базы вдоль границы Литвы России , Латвии Росии. Не надо в пример ставить старых кремлевских пердунов, место которым в палате
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10.04.2022 20:06 Ответить
Бредишь как раз ты. Нельзя быть "чуть-чуть законнопослушным". Или ты просто законнопослушный и соблюдаешь ВСЕ правила и законы, или ты строишь россию. Нет в этом вопросе полутонов. Ну нельзя в жизни руководствоваться "революционной необходимостью", даже если очень хочется. В ЕС всё обложено правилами, директивами и циркулярами, это да, но я хочу жить в стране, где тихо и спокойно, потому что директивы и циркуляры, и их надо исполнять. Ты хочешь "твердой руки", которая мудро и справедливо правит - тебе в россию. а НАТО - это не твердая и справедливая рука, это бюрократическая организация. Совместный оборонный союз. Оборонный, а не наступательный. В данном случае ты хочешь, чтобы НАТО сама напоролась на конфликт с Китаем. Не с Сербией, на Сербию плевать, она повод. Самолеты то китайские, силой ты будешь садить китайские самолеты. Офигеть, нам тут ещё войны Европы с Китаем не хватало.
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10.04.2022 20:18 Ответить
Любая страна имеет полное право посадить самолет в своем воздушном пространстве! Война полюсов уже идет, и вектор смещается в сторону европы. Оправданиями и озабоченостями войны не выигрываются
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10.04.2022 21:11 Ответить
Слушай, а ты не сталинист ещё и случаем? Как тебе Лукашенко, у тебя портрет его на стене висит? Вспомни, с чего вдруг самолеты начали огибать Беларусь. Именно потому, что кто-то там в Беларуси решил, что он имеет полное право посадить чужой самолет в своем воздушном пространстве. И оп-па, страна получает санкции на сотни миллионов долларов, и ни один самолет ни одной приличной страны не летает через Беларусь, даже китайцы не летают. В знаешь почему? Потому что нет, не может любая страна посадить чужой самолет в своем воздушном пространстве. Как только колеса самолета оторвались от земли, всё, большой привет диктатору Лукашенко. И тебе тоже.
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10.04.2022 22:31 Ответить
На каком основании садить и проверять? У них есть контракт на куплю\продажу. Китаю запрещено торговать оружием? Сербии запрещено иметь армию и покупать импортное оружие? Это во-первых.
Во-вторых - кто-то собирался расхерачить Сербию авиацией и ракетами, а тут вдруг такой облом?
Например наличие ПВО в Украине, это головная боль кремля. А кому доставляет проблемы наличие ПВО в Сербии?
ПВО, это противовоздушная ОБОРОНА(!). Кого, кроме агрессоров, может беспокоить наличие у кого-либо оборонительных вооружений?
Непонятно в чем сенсация.
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10.04.2022 20:02 Ответить
Самелеты НАТО теперь под прицелом ПВО Сербии, все нормально. А иметь Сербии ядерное оружие тоже не запрещено, о то будет веселее, правда?
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10.04.2022 20:21 Ответить
А что, самолетам НАТО кроме как над Сербией без ее согласия, негде больше и полетать?
Если оборонительное оружие будет применено за пределами своей территории, оно автоматически превращается в оружие нападения. После чего ответ последует незамедлительно и он может быть совершенно не симметричным и просто катастрофическим.
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10.04.2022 20:32 Ответить
Про ядерну зброю не треба пересмикувати, це принципово інше питання ніж ППО.
Є безліч міжнародних документів по нерозповсюдженню,
якщо Сербія не хоче стати Іраном чи ПівнКореєю - про ядерну зброю вона і не заїкнеться.
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10.04.2022 20:34 Ответить
Китай под санкциями на торговлю оружием уже много лет. Из за событий на площади Тянь ань мынь
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10.04.2022 21:06 Ответить
столтенБЕРХ в очередной раз обосцал свой памперс
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10.04.2022 19:10 Ответить
а должен был разбомбить Сербию или Китай ?
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10.04.2022 19:24 Ответить
Заходя в воздушное пространство стран НАТО, эти шесть транспортников нужно было садить, и проверить груз. Теперь члены НАТО будут выражать озабоченность под прицелом ПВО Сербии.
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10.04.2022 19:28 Ответить
а есть воздушное пространство стран НАТО ?

вроде как у каждой страны своё воздушное пространство.
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10.04.2022 19:39 Ответить
ты все правильно понял
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10.04.2022 19:44 Ответить
я одного не понял - что именно, по твоему мнению, должен был сделать Столтенберг.

поделись правильным рецептом
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10.04.2022 19:58 Ответить
На каком основании, сербы не под санкциями, могут покупать оружие, тем более что это контракт на поставку ПВО с 2020 года. Зеленскому никто не мешал заключить аналогичный контракт с Китаем и они бы его тоже выполнили
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10.04.2022 19:43 Ответить
Япония много раз в истории оккупировала импотентный Китай. С них вояки как с говна конфета. А Японию США бомбила ЯО. Прещеденты есть. Можно и *******. По Сербии уж точно.
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10.04.2022 19:58 Ответить
А твой лечащий врач что на это ответил ?
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10.04.2022 20:20 Ответить
Не уж то крыса завелась в тылу Европы.
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10.04.2022 19:01 Ответить
а що лайножери срби на врби, колись були іншими?
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10.04.2022 19:02 Ответить
Шо значит "завелась"? Сербы всегда были балканской русней.
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10.04.2022 19:18 Ответить
Китай і путлєру потайки допомагає і це факт!
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10.04.2022 19:03 Ответить
власне не напряму, а через сербію. сербія не приєдналась до санкцій, має відкрите небо для руських літаків і повітряне сполучення з рфією. тож ті установки легко можуть потрапити до рашки
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10.04.2022 19:45 Ответить
Але навіщо такий крюк?
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10.04.2022 20:00 Ответить
бо напряму не можуть - мають попередження від штатів))
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10.04.2022 23:52 Ответить
Тут дещо гірше. Боюся щоб рашка та китай не зліпили там другу Кубу.
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10.04.2022 20:03 Ответить
Звісно. Росія забезпечує прикриття і готує там свою військову базу. Перший етап і цілі - Косово і Чорногорія. (як у нас - Донбас і коридор до Криму). Китай їм допомагає, щоб наразі обійти санкції.
ЄвроПЕЙСькі цінності накрилися піхвою - демократія, рівність, свобода, мультикультуралізм, терпимість, невтручання у внутрішні справи, повага до суверенітету і територіальної цілості країн, незастосування сили ... тьху!
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10.04.2022 20:19 Ответить
Скажу так: ЄС і НАТО всерйоз вирішили знищити це зло пострадянське у вигляді росії. Своєю зброєю і українськими руками.
Тому, цінності таки переможуть. Можете навіть не сумніватися.
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10.04.2022 20:33 Ответить
на кой оно рашке-у них и свои С-300,400,500 есть,а это по сути копия с них
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10.04.2022 20:07 Ответить
а потім це озброєння опинеться у фуйла
Сі пообіцяв-зробив..
Це не євросоюз з нато..
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10.04.2022 19:03 Ответить
Це ти фейк.

За@бали вже своїми антинатівськими висловлюваннями.

Сербія не в НАТО і навіть не в ЄС!!!!!
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10.04.2022 19:07 Ответить
это что оправдание? А что китайци притарабанили ПВО через воздушное пространство стран НАТО, ничо? И теперь, самолеты НАТО будут под прицелом ПВО Сербии! НАТО импотенты
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10.04.2022 19:36 Ответить
Угу, а я бы на месте китайцев послал сначала шесть транспортных бортов с медицинскими масками и памперсами, и когда европейцы вдруг послушались бы таких, как ты, обвинил бы в необоснованном применении силы против мирного Китая. Получилась бы громкая история, на фоне которой даже война в Украине отошла бы на второй план.
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10.04.2022 19:44 Ответить
Не знаю из какой ты страны. Пригожинский или подолякский тролль, но меньше переживай за НАТО. За 70 лет в Европе ни одна страна-член НАТО не стала жертвой агрессии в отличие от стран не членов НАТО: Хорватии, БИГ, Грузии и Украины.
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10.04.2022 20:03 Ответить
Да, еслиб не США и Великобритания, была бы Натовская Народная Республика
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10.04.2022 20:13 Ответить
Ну так а кто отрицает, что НАТО это США и Великобритания:?
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10.04.2022 20:16 Ответить
НАЇВНЕ ПИТАННЯ.

а з якою країною НАТО збирається воювати Сербія?

КОНКРЕТНО.

ОМИНАЮЧИ 5 СТАТТЮ УСТАВУ НАТО?
і якими силами?
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10.04.2022 21:02 Ответить
неправильный вопрос. С кем Сербия готовится воевать против НАТО!
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10.04.2022 21:15 Ответить
Але їх тягнуть у ЄС.
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10.04.2022 19:44 Ответить
Згоден, бо ЄС і НАТО по факту однакові евроатлантичні организації.
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10.04.2022 20:02 Ответить
Nu tam davno uzhe bacila RUSKIJ zavelas , nichevo udivitelnava ....
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10.04.2022 19:05 Ответить
сербы такие же скоты, как и ихние "братушки", москальские свинособаки ... мародеры и насильники, только с бабами да детишками умеют "воевать"...
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10.04.2022 19:07 Ответить
а кого это пво собирается сбивать? так проще посавить в беларуси. **** там той сербии?
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10.04.2022 19:08 Ответить
Путлєру вигідно влаштувати заворушку в Сербії для страшилки безхребетного ЄС.
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10.04.2022 19:11 Ответить
та невже??? рік будуть озабочуватися
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10.04.2022 20:22 Ответить
Тобі платять чи ти від себе особисто обсираєш НАТО?
Наша війна триває 46 днів і то країни НАТО на вже декілька тижнів женуть зброю саму різноманітну.
Так це ми ж для них ніхто по-суті.
То про який рік мова, альо? Нехай тільки спробують збити натівський літак - те їхнє ППО китайське через годину буде перетворене на купу брухту
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10.04.2022 20:29 Ответить
ти не плутай нато і окремі країни.... лопух !! патріет ти невідомочій
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10.04.2022 20:49 Ответить
Ахахха))
Ну ти і лох тупий. Сидить якийсь упирь і обсирає НАТО
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10.04.2022 20:56 Ответить
патріет ти невідомочій

насравши на граматику гугл-перекладача
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10.04.2022 21:04 Ответить
Уже двічі НАТО ставило на місце ту Сербію взагалі-то...
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10.04.2022 20:40 Ответить
Китаю пох............й безхребетне ЄС і слабке НАТО ...
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10.04.2022 19:09 Ответить
То,Ки посилює економічну співпрацю з ЄС
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10.04.2022 19:27 Ответить
Сербия не является членом ЕС. Более того, тамошняя риторика руководства просто пишется под копирку с речей кацапов. Про злобное НАТО и Евросоюз, который хочет окружить и уничтожить бедную несчастную Сербию.
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10.04.2022 19:38 Ответить
Цікаво,дочого ,це? Ви,хоч,дивіться,що писане. Аж,якось дивно
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10.04.2022 19:53 Ответить
Можу перевести Ки,давить погрозами конфліктів на єс
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10.04.2022 19:55 Ответить
********* с бородатыми кондомами опять хотят в центре Европы бучу устроить
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10.04.2022 19:14 Ответить
Сербія - це ж типу жертва НАТО. Цей натратив активно розганяється в росЗМІ вже 23 роки.
А по суті, НАТО поосто зробили те, що мали. Диктатор Мідошевич був ти ж путіним тільки меншого масштабу.
Різанина в Сребниці, яка забрала 8000 мирних життів - його рук справа.
А росія звісно ж таких підтримує. І Китай також.
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10.04.2022 19:15 Ответить
ну купили то й купили. Не всі сожуть дозволити собі Patriot за мільярди доларів. Питання, з ким вони воювати збираються? Проти НАТО то просто смішно, невже таки свого союзника Росії бояться?
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10.04.2022 19:16 Ответить
Вони їх ***** передадуть?
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10.04.2022 19:19 Ответить
Серби-то балканська кацапня,яка марить велиекою сербією
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10.04.2022 19:20 Ответить
я не розумію, чому дві великі імперії Сербія і Угорщина ще не повбивали одне одного?
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10.04.2022 19:24 Ответить
таки є
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10.04.2022 20:11 Ответить
Маоїстам нема довіри - вони, ще ті китайські нацисти. Хай уйгури і тибетці розкажуть Світу.
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10.04.2022 19:21 Ответить
Сербія - карликова екс-амперія, що кончає від свого дутого вялічія
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10.04.2022 19:26 Ответить
Теперь НАТО будет под прицелом ПВО Сербии, с чем их и поздравляем
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10.04.2022 19:29 Ответить
Нато это недорозумение за 3-4 дня вынесет, так что очень сомнительно.
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10.04.2022 20:28 Ответить
цікаво... китай непрямо починає помагати рашизму? через сербію...
от нато могло би "повчитися" як можна вирішувати питання
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10.04.2022 19:36 Ответить
Постепенно очерчивается кружок фашистов и нацистов в Европе: Венгрия и Сербия.
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10.04.2022 19:38 Ответить
Цікаво, а яким літаком їх доставили? Там у склад 1 комплексу входить 3 чи 4 машини. Якщо було шість літаків, то це або 1 або 2 системи. Та й вага не мала.
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10.04.2022 19:39 Ответить
Турки пропустили, бо не хотіли сваритися з Китаєм і москалями. Болгари ніколи і не знали що над ними літає. А серби прикриваються, ймовірніше, готуються розмістити у себе російську військову базу. Зріє якийсь "шухер"...
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10.04.2022 19:44 Ответить
Сербія підспівує путіну.
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10.04.2022 19:45 Ответить
скоро начнется опять война на Балканах....ху..ло с китаем открывают второй фронт в центре ЕС чтобы отвлечь от событий в Украине....
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10.04.2022 19:52 Ответить
Какая нахрен война, ты ту Сербию видел? Ну закупили себе ПВО, имеют право, это не атакующее оружие, в чем новости то? Сербы не хотят в ЕС и НАТО ну и отлично, будут с венграми хороводы водить.
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10.04.2022 19:56 Ответить
Серби хочуть в ЄС і НАТО, а Угорщина вже там. Поки серби не в НАТО, то вирішили купити себе ПВО, бо з ПВО якось спокійніше. А в Китая то ПВО дешевше, як раз для небагатої країни. Поки що ніякого криміналу...
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10.04.2022 22:19 Ответить
а потім все втіхаря завезуть до парашкі
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10.04.2022 20:28 Ответить
Які вони в сраку *******?! Це китайська версія совкової С-300, з відповідною якістю
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10.04.2022 20:35 Ответить
Не купуй китайське!
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10.04.2022 20:42 Ответить
Я уже настроен покупать не китайский Сяоми , который сейчас есть, а Нокию финскую. Моторола американская контролируется китайским Леново
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10.04.2022 20:57 Ответить
странновато другое. что сербы купили у китайцев , а не у козломордых орков. Это символично в какой- то степени. За этим что-то кроется. Турки, член НАТО, ведь все таки купили у мордора С-400. Может еще и бизнес и дешевле чем у других
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10.04.2022 20:54 Ответить
Крім "скорочення дистанціі" до конкретних європейских цілей нічого потаємного. Такий собі аргумент для переговорів. А от, якщо буде ще і ще, тоді вже щось десь криється.
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10.04.2022 22:15 Ответить
ПО МОЕМУ ЭТО КИТАЙ ПРОГНУЛСЯ ПОД НАТО !)
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11.04.2022 04:20 Ответить
Може серби хочуть подарувати це ПВО лаптевим, китайці напряму не захотіли, то і віддали сербам а там як хочете викручуйтесь.
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11.04.2022 05:13 Ответить
 
 